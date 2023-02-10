https://ria.ru/20230210/teatr-1851261695.html

Что надеть в театр: дресс-код для мужчин и женщин, советы экспертов

Как одеться в театр женщине и мужчине: в чем идти, какую одежду надеть

Что надеть в театр: дресс-код для мужчин и женщин, советы экспертов

Посещение театра - это всегда событие, которые выбивается из обыденности. Правила дресс-кода для мужчины и женщины: в чем идти на оперу или комедию, какую... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:25

2023-02-10T18:25

2023-02-10T18:25

культура

красота

театр

праздник

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Посещение театра - это всегда событие, которые выбивается из обыденности. Правила дресс-кода для мужчины и женщины: в чем идти на оперу или комедию, какую одежду можно надеть ребенку, в чем пойти в театр летом и зимой и как не стоит одеваться, - в материале РИА Новости.Как одеться в театрТеатр издавна играл значимую роль в жизни людей, в него ходили за эмоциями, впечатлениями, а также за светским общением. Дамы надевали свои лучшие наряды, мужчины были элегантны."Сейчас поход в театр не является настолько значимым событием. Поменялось и отношение к дресс-коду. Ранее поход в театр был сродни праздничному светскому выходу, сейчас мы спокойно ходим на постановки в джинсах и пиджаках. К сожалению, светский и праздничный лоск ощутимо стерся. Это обусловлено тем, что жизнь стала более динамичной", - рассказывает Илона Матушевская, стилист-имиджмейкер, преподаватель женского и мужского стиля в Европейской академии имиджа.ЖенщинеЕдиного мнения, как одеться в театр, нет. Сегодня в большинстве таких учреждений есть установленные правила, которые можно изучить на официальных сайтах, а также на стендах в фойе.Писатель Александр Король советует выбирать классическую сдержанную одежду. Женщинам лучше отказаться от коктейльных платьев с вырезами и коротких юбок. Предпочтительнее более элегантные наряды, например, строгий костюм, или образ, состоящий из черной водолазки и юбки. При выборе обуви стоит отказаться от каблуков: балетки на плоской платформе или элегантные ботильоны подойдут лучше. Комбинация цветов в образе зависит от вкуса. Пестрые рисунки будут плохо гармонировать с атмосферой театра, поэтому стоит обратить внимание на более спокойные тона.Стилист Shopping Live Александр Кузиков предлагает несколько образов для посещения театра:Стильные брюки- Широкие брюки заслуженно стали хитом сезона. Несмотря на объемность, они подчеркивают хрупкость фигуры и создают красивый силуэт. Выбираем джинсовые или вельветовые полной длины и начинаем комбинировать: с однотонной шелковистой блузкой, классической рубашкой, водолазкой или белой футболкой. Надеваем удлиненный жакет – и серьезный комплект для офиса готов. А затем просто снимаем жакет, добавляем крупные украшения и проводим нарядный вечер в театре.Можно отдать предпочтение классическим палаццо с приталенным верхом, создающим эффект изящной драпировки. Главное не ошибиться с цветом. Черный, кремовый, пастельно-голубой и темно-зеленый – беспроигрышные варианты.Правильное платье- Вечернее платье – очевидный выбор. И в офисе, и на премьере будет удачно смотреться лаконичная модель с длиной миди и минимальным декором. Идеальный вариант – с воротником поло, в том числе платье-рубашка. Об актуальности образа расскажут элегантные акценты, например, стильный принт на ткани или драпировка на юбке. Цвета выбираем сдержанные, ведь для блеска есть украшения. Дополняем комплект желтым, нефритовым или другим легким пальто. Оно поведает о вашем стиле больше, чем самое нарядное платье.Образы с юбкой- Юбку следует выбирать прямого кроя, длиной ниже колена. Это все пожелания к одновременно деловой и праздничной юбке. Она может быть из экокожи, бархатной, вельветовой и даже атласной с актуальным анималистическим принтом. Наиболее удачно сочетать юбку с однотонной водолазкой из плотного трикотажа, а также свитером с ярким принтом или фактурными косами. Помним о трендах сезона и смело выбираем модели с обилием бахромы. Кроме того, можно дать волю фантазии и поэкспериментировать с палитрой: коричневый, пастельно-розовый, классический camel, оранжевый, зеленый – модные осенние веяния дарят простор для творчества.Стильная многослойность- Пальто и жакет удачно подходят для деловых и праздничных поводов, теперь очередь кардигана и экошубы. С кардиганом все очевидно: выбираем заметный, удлиненный и с актуальными деталями. А экошуба не только вошла во многие осенне-зимние коллекции, но и вышла за рамки холодной улицы. Стильная облегченная модель будет уместна и с мюлями на каблуке, если вам так комфортно. Плюс экошубы в том, что сдержанный офисный образ она превращает в трендовый и оригинальный. Какую же выбрать? Макси, миди или оверсайз. В пастельных тонах или с нестандартными узорами. Главное пожелание – не облегать силуэт.Яркие детали- Завершаем празднично-деловой образ особенной обувью. Отдаем предпочтение серьезным лоферам, изящным туфлям на плоской подошве, игривым мюлям c квадратным мысом и на каблуке-рюмочке или ботильонам. Секрет идеальной пары в том, что она будет удобна и актуальна не только в офисе и театре, но и весь модный день.МужчинеХоть, к женским нарядам и предъявляется больше требований, мужчинам тоже стоит следовать некоторым правилам. Выбор одежды также зависит от класса театра, жанра постановки и времени суток. До 18 часов дресс-код менее строгий, после - важна сдержанность, строгость большее богатство образа.Александр Король советует выбирать брюки или джинсы чёрного или серого цветов, рубашку, пиджак или водолазку. Допустима одежда со сдержанным рисунком, например, в клеточку или в полосочку. Из обуви отличным вариантом станут кроссовки спокойных тонов или ботинки. Для посещения оперы и балета следует продумать максимально строгий образ. Мужчина может сделать акцент на черном или сером цвете. Английский стиль с палитрой коричневых тонов не очень подойдет для посещения балета. Здесь лучше отдать предпочтение смокингу или костюму с использованием галстука или бабочки.ДетямАлександр Король допускает использование одежды спокойных цветов, без сильно выделяющихся рисунков. Если кофта, то она обязательно должна быть без капюшона. Допускается такой орнамент как полоска, квадрат или клетка. Штаны можно выбрать ярких цветов, главное, чтобы все сочеталось. Лучше удобная обувь, например, ботинки или кеды.Общие требования к одежде в театреНаталия Булдакова акцентирует внимание на том, что театры отличаются по жанрам постановок, своему статусу и уровню публики. Также есть разница между премьерой и рядовым спектаклем, между дневным и вечерним представлением.- В этой связи единого дресс-кода для всех театральных заведений и ситуаций нет, но есть ряд правил в подборе образа для похода в театр. Одно из самых важных - уважение к тем, в чей "дом" вы идете, и уважение к театральным традициям. Общие правила выбора наряда для похода в театр можно сформулировать так: одевайтесь более празднично, чем в обычные дни и старайтесь, чтобы ваша одежда сочеталась с нарядом спутника или спутницы, - объясняет Наталия Булдакова.По словам Елены Конвисар, делового стилиста и автора метода и блога “Шопинг в шкафу”, общие правила выбора одежды должны соответствовать тем задачам, которые человек решает, идя в театр:- Если есть задачи деловые или социальные – например, вас пригласили в спонсорскую ложу или это корпоративный поход в театр, первое свидание или первое знакомство с друзьями партнера, то я одевалась бы так, чтобы произвести нужное впечатление на спутников и добиться от них нужных действий или отношения. Общее правило – лучше недонарядится, чем перенарядиться, чтобы не нарушить правила уместности и лишний раз не раздражать людей своим выбивающимся нарядом. Если вы идете в одиночку или с теми, кто вас хорошо знает и понимает, вы можете проявить себя истинного. Если вы творческий человек, можете собрать образ, например, отдавая должное сюжету постановки, и тогда вы получите удовольствием именно от собственного творческого акта. Если вы человек сугубо практичный или предпочитаете сливаться с толпой, то можете прийти ровно в том, в чем ходите каждый день, поверьте, рядом будут и такие люди – в обычной повседневной одежде. Если важная часть похода в культурную институцию для вас – это создание контента для ваших соцсетей, то советую учитывать интерьеры театра. Заранее, по фотографиям, оцените цветовую гамму и стилистику помещений и оденьтесь так, чтобы гармонично в них смотреться. Если это свидание с мужем, то можно добавить в наряд чуть больше чувственности чем обычно, но не выходя за рамки уместности.Дресс-код по сезонуПродумывать одежду стоит в зависимости от сезона, особенно это касается холодного времени года, когда необходимо выглядеть не только стильно, но и постараться не замерзнуть.ЛетоЖарким летом стилисты советуют избегать откровенных вещей: сарафанов на тонких бретельках, открытых топов, шорт и слишком коротких юбок и платьев. Кроме того, голые ноги в театре не приветствуются, необходимо надеть колготки или чулки, по этой причине следует отказаться от босоножек и сандалий и отдать предпочтение закрытым туфлям, балеткам или лоферам.Весна-осеньВариантов одежды в межсезонье большое количество. В зависимости от погоды, это могут быть и брючные костюмы, и шифоновые платья. Главное, важно взять с собой сменную обувь, чтобы грязь и слякоть не испортили образ.ЗимаЗимой лучше выбирать одежду с длинным рукавом: брючные или юбочные костюмы, макси-платья из трикотажа, шерсти или бархата с плотными колготками, аккуратные ботинки или ботильоны, отороченные мехом.Дресс-код по жанру спектакляНаталия Булдакова советует для того, чтобы не ошибиться с образом, обращать внимание на то, в какое время проходит представление - днем или вечером; на уровень публики и театра, а также, на жанр постановки. Например, вечернее платье в пол будет уместным на громких премьерах или в престижных заведениях, а также для гостей вип-лож. Но плечи при этом рекомендуется прикрывать. Зимой открытые плечи - особенно дурной тон. Можно прийти в театр на рядовые постановки и в джинсах или брюках, если они строгого и умеренного тона и кроя, без заметной отделки или дыр и потертостей.Опера, балетОпера или балет - место для изысканных вечерних нарядов.- Если дама отправляется на оперу или балет — градус нарядности ее образа автоматически повышается из-за высокого жанра постановки. Мужчину в такой ситуации выручит костюм-двойка или смокинг, - говорит Ольга Дембицкая.- Совершенно уместно надевать на такие постановки черный цвет. Он смотрится стильно, и в сочетании с вечерним макияжем и насыщенным цветом помады будет смотреться нарядно. Если вы не любите черный цвет, можете выбрать красный, белый, индиго, синий, в принципе, по цветам ограничений нет, главное, чтобы образ смотрелся в вечернем стиле, - советует Илона Матушевская.Драма и трагедияЖизнерадостные яркие цвета не совсем подходят для этих жанров, как и черный. Лучше отдать предпочтение приглушенной палитре. Это может быть юбка-плиссе с темной блузой или водолазкой, брючный костюм или классический комбинезон.КомедияЧем легче жанр, тем свободнее одежда. Здесь можно обратить внимание на одежду светлых тонов, допустимы блестящие наряды и яркие оттенки, но срываться на уличный стиль в любом случае не стоит.Что нельзя надеватьКак бы ни были свободны современные требования, существует все же несколько правил, соблюдать которые необходимо."Нередко можно услышать утверждения такого плана: "Сейчас времена другие, поэтому всегда везде и во всём можно". Нет, в спортивном костюме в театр все равно нельзя. Даже на школьную постановку, в которой играет ваше чадо, не следует являться в неуместном для этого виде - это демонстрирует неуважение по отношению к тем, кто находится на сцене", - предупреждает Наталия Булдакова.По словам стилиста, неуважением является перетягивание внимания с труппы и постановки на себя чрезвычайно заметным провокационным нарядом. Однозначно нельзя появляться в театре в неопрятной, грязной и утратившей вид одежде; в одежде, предназначенной для пляжа или занятий спортом и в слишком прозрачных одеяниях.Недовольство окружающих и репутацию некультурного человека можно заслужить также неуместными и неактуальными деталями образа:Советы стилистов- Культуру наряжаться и ходить в театр, безусловно, стоит сохранять, - говорит Илона Матушевская, - в театр уместно надеть декольте, чтобы сделать образ более нарядным, вечерним, но нужно помнить правило: глубокое декольте подразумевает длинное платье. И наоборот, короткое платье подразумевает закрытую верхнюю часть.Елена Конвисар советует обратить внимание и на функциональность образа:Удобная обувь. В театре придется много ходить, в том числе по лестницам, если каблуки – это не привычная обувь или вы купили новую пару, то не надевайте их в театр. Когда вы уже сядете в кресло, обязательно кто-то будет через вас протискиваться, в этом случае тонкие колготки и открытые пальцы – зоны риска.Удобный размер сумки. Конечно, крохотная вечерняя сумочка – это символ беззаботной жизни. Но если вы хотите чувствовать себя комфортно 2-3-4 часа (а оперы со всеми антрактами бывают и длиннее) и вам с собой нужны, например, бутылка воды и здоровый перекус, то выбирайте сумку под эти объемы.Не стесняющая маломнущаяся одежда – просто чтобы вам было комфортно сидеть несколько часов, и одежда в конце выглядела так же достойно, как и в начале. А если вы чувствительны к сквознякам, не оголяйте плечи и руки. В театре может быть как жарко, так и холодно, поэтому комфортнее выбирать образ со вторым слоем. Ну, и любая театралка в конце концов обзаводится базовым театральным набором из веера и шали - так она готова к любым изменениям микроклимата.

https://ria.ru/20230201/teatr-1848918428.html

https://realty.ria.ru/20211026/odezhda-1756301752.html

https://ria.ru/20200606/1572529553.html

https://ria.ru/20230131/fashion-1848558846.html

https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html

https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html

https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культура, красота, театр, праздник