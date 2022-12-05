https://ria.ru/20221205/sssr-1836247521.html

Россию продолжает спасать советское наследство

Россию продолжает спасать советское наследство - РИА Новости, 05.12.2022

Россию продолжает спасать советское наследство

В декабре исполняется сто лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Каких-то общенациональных празднований по этому поводу пока не... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:04

ссср

россия

сша

нато

александр галушка

всеволод мейерхольд (карл майергольд)

владимир путин

владимир ленин (владимир ульянов)

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В декабре исполняется сто лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Каких-то общенациональных празднований по этому поводу пока не просматривается. Хотя, по сути, это годовщина фантастической победы.Сто лет назад наша страна стала самым свободным, демократическим и прогрессивным государством на планете. Набор прав и возможностей рядового гражданина СССР был просто немыслимым для людей того времени.Возможность избирать и быть избранным во власть получили миллионы людей — и мужчин, и женщин, начиная с 18 лет. В западных странах в те годы это право строго ограничивалось всевозможными имущественными, возрастными и прочими цензами.Женщины в нашей стране получили право на высшее образование и на равную с мужчинами зарплату. В Великобритании, цитадели, так сказать, демократии, женщинам разрешили учиться в Оксфорде и Кембридже лишь полвека спустя.Граждане СССР получили право на труд и его достойную оплату — причем это были не просто слова: семьдесят лет советские люди знать не знали, что такое безработица, разве что в "Международной панораме" такое показывали.Не забудем, что к зарплате полагался нереально щедрый соцпакет: бюллетени, оплачиваемые отпуска, бесплатная медицина, бесплатная жилплощадь, минимизированные за счет государства расходы на транспорт и "коммуналку". Плюс всякие путевки, билеты в театр, подарки от профкома и прочие приятные мелочи. Сегодня таким пакетом может похвастаться не каждый топ-менеджер.Абсолютно бесплатным стало образование, и с особенным шиком обустроили все для детей. Роскошные дворцы, отданные под дома пионеров, — это был символ советской власти.Ничего подобного даже в намеке не существовало тогда в самых продвинутых странах мира.Тем более нигде не было такой мощной низовой демократии, которая существовала в СССР. Советы рабочих и крестьянских депутатов обеспечивали максимально широкое представительство во власти не представителей элит и бизнес-кланов, а реальных трудящихся.Западные страны с перепугу прервали дипотношения с молодым Советским государством. Не дай бог, подумали тамошние элиты, и у нас люди захотят себе такого же. Но постепенно волей-неволей эти достижения пришлось перенимать. Социальная политика СССР на десятилетия стала золотым стандартом для всего цивилизованного мира.Кое-как — под напором митингующих рабочих, под угрозой революций — в других странах стали появляться и бюллетени, и оплачиваемые отпуска. Постепенно, но не раньше чем в 1970-е, Европа далеко не во всем, но подтянулась к нашему уровню соцобеспечения и соблюдения прав граждан. Не забывая при этом постоянно пилить нас насчет "прав человека".В США наше достижение в виде оплачиваемого декретного отпуска повторить не смогли до сих пор. А что там насчет дворцов пионеров? Бюллетени? Бесплатное здравоохранение? Нет, не слышали.Однако это все, как сказал бы Маркс, надстройка. А что у нас с базисом? В конце 1980-х в общественное сознание стал активно внедряться мем про неэффективность социалистического хозяйствования. Но это, мягко говоря, неправда.Сухая статистика докладывает нам, что экономика СССР росла темпами, превышающими десять процентов в год на протяжении тридцати лет подряд. Нет ни одной страны в современном мире, которая хотя бы приблизилась к этому достижению. Причем Советский Союз все это проделывал, находясь под тяжелейшими санкциями, пережив не одну войну, растратив кучу сил и ресурсов для победы во Второй мировой.Скажут, это эффект низкого старта. Но царское правительство десятилетиями топталось на этом старте, не в силах запустить процесс. Советскому правительству это удалось очень быстро.Недавно на премию общества "Знание" был номинирован Александр Галушка, автор замечательной книги "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду" (в соавторстве с Артуром Ниязметовым и Максимом Окуловым). Она подробно описывает, как возникла идея плановой экономики, ставшая фундаментом советского экономического чуда.Впервые расчеты, свидетельствующие о том, что планирование экономических процессов в масштабе страны на порядок повышает эффективность экономики, представили германские ученые.Однако в конце XIX века воплощать эту идею в жизнь было некому. Заржавевшие механизмы европейских монархий не могли перестроиться на новый лад. А в странах дикого капитализма типа Англии или США не просто экономика — вся жизнь была заточена на вечную войну всех против всех. Им непонятна была сама идея того, как это можно попробовать построить государство на основах справедливости.Большевики попробовали. У них получилось. Сотни городов были построены на нашей земле, и не просто так себе жилых кварталов, а чтобы там непременно были и Дом культуры, и библиотека, и драмтеатр, и клиника, и детсады, и школы, и развитой общественный транспорт — словом, полный набор прогрессивного мегаполиса.Тут должен последовать ритуальный плач на тему "Да, но какой ценой? Репрессии, GULAG, "трупами завалили"... Однако, как ни пририсовывай нолики к числу погибших в трудовых лагерях, эту ложь опровергает простая демография. Даже несмотря на страшную войну, унесшую миллионы жизней, с 1929 по 1955 год население СССР выросло на 46 миллионов, средняя продолжительность жизни — на 26 лет.Печальная правда в том, что стоило СССР развалиться — и вот тут-то с демографией начались такие беды, что мы их расхлебываем до сих пор. "Святые 90-е" погубили на порядок больше человеческих жизней, чем пресловутый GULAG.Да, в 1920-е мы пережили Гражданскую войну, а вторым актом этой трагедии стали политические чистки 30-х. Однако это плата за любую революцию, и другие народы расплачивались куда страшнее. Это не мешает им гордиться своими революциями и столетия спустя черпать в них вдохновение.Кровавая бойня Великой французской революции зарядила творческой энергией страну на поколения вперед. Революционный лозунг "Свобода, Равенство, Братство" до сих пор украшает все административные здания во Франции. А государственным гимном страны стала "Марсельеза" с ее "Трепещите, тираны".Точно так же сумели использовать товарища Мао в качестве драйвера роста прагматичные китайцы. "Семьдесят процентов достижений, тридцать процентов ошибок", — подвели они итог его деятельности и на этом закрыли дискуссию. Памятники товарищу Мао украшают сугубо капиталистические ландшафты китайских городов и отнюдь не мешают им процветать и богатеть.Пример СССР особенно вдохновляюще смотрится сегодня. Несмотря на пакеты санкций (да, их выкатывали нам и тогда), несмотря на оголтелую антисоветскую пропаганду — она могла бы поспорить по накалу с сегодняшней русофобией, — страна осваивала все новые отрасли промышленности, модернизировала агропром, строила ВПК, торговала, процветала.Уже с начала 1930-х советское правительство регулярно понижало цены на разные категории товаров — причем щедро, порой на десятки процентов. Апофеозом стали знаменитые сталинские снижения цен в 1947-1953 годах. Зарплаты при этом росли, рубль укреплялся, слабела его зависимость от иностранных валют.Когда мы изумляемся подвигу наших предков в Великой Отечественной войне, не стоит забывать, что они сражались не просто за свою землю — они боролись в том числе и за свои права, за свои свободы, за свое благополучие. Все это было слишком драгоценным, чтобы сдать врагу.Бурный рост советской экономики шел не сам по себе. В атмосфере социального эксперимента люди раскрепостились, поверили в себя и добились невозможного. Москва была меккой мирового авангарда. Фильмы Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко до сих пор проходят во всех киношколах мира. Маяковский и Пастернак создали современную поэзию. Прокофьев и Шостакович — современную музыку. Весь мировой театр вышел из шинели Всеволода Мейерхольда.Наши дедушки и бабушки не знали выражения "социальный лифт". У них десятилетиями работал мощный социальный эскалатор. Любой крестьянин мог встать на него в юном возрасте и естественным ходом вещей дорасти до философа, генерала, профессора, главврача, министра. Да чего там — и до руководителя государства дорастали. Страной правили люди из самых низов. Они не понаслышке знали, что такое бедность, голод, война. И они с тревогой думали о нас, о будущих поколениях.Поразительный факт, но сегодня на полях СВО наша армия использует технику и снаряды, произведенные еще при Леониде Ильиче Брежневе. Они просты, дешевы, им сносу нет, их заготовлено на годы вперед. Над Леонидом Ильичом принято было посмеиваться. Над производством десятков тысяч танков тоже: зачем они? А генсек, сам прошедший Великую Отечественную от звонка до звонка, заботился о нас, о своих потомках — как-то мы справимся с блоком НАТО? Мы пока справляемся, Леонид Ильич, спасибо вам.Столетие СССР — это наш, можно сказать, семейный праздник. Наши деды и бабушки построили для нас совершенно потрясающую и уникальную страну. Построили своими руками — в самом прямом смысле слова. Передали нам богатейшее наследство.Мы живем в выстроенных ими городах, в сработанной ими на века цивилизации. Тем, кто любит иронизировать над "совком", я бы посоветовала выключить электричество — его провели вам проклятые большевики, указы на эту тему подписывали лично Ленин и — страшно сказать — Сталин. Стоит также перекрыть воду в ванной, ведь это именно большевики придумали строить для трудящихся людей дома с эксклюзивными на тот момент современными удобствами и бесплатно раздавать в них квартиры.И не забудьте отключить центральное отопление: это тоже намутил "проклятый совок". Я уж молчу про метро, общественный транспорт, систему обучения, здравоохранения, спорта. Это наследство спасло нас в 90-е и стало мощным трамплином для нашего роста в последние годы.В духовном плане советская цивилизация раскрыла лучшее, что было в русском мире: его исконную доброту, скромность, любовь к людям. Советские люди не слыхали про толерантность, у нас реально существовала дружба народов. Этот фундаментальный гуманизм позволил нам не скатиться в 90-е к гражданской войне на манер многострадальной Югославии. Он же обеспечил совершенно невиданную демократию и многоцветье мнений в сегодняшней России. В отличие от других стран, у нас свобода слова еще не утоптана цензурой.А еще СССР обеспечил нас на столетие вперед пресловутой "мягкой силой". Владимир Ильич Ленин — по-прежнему суперзвезда мирового уровня. Идеалы социализма остаются мечтой для миллиардов людей в самых разных странах. Сегодня это нематериальное наследие СССР очень могло бы нам помочь на мировой арене. Это то, что мы реально можем противопоставить оголтелой русофобии.Еще год назад президент Путин отметил, что капиталистическая модель развития исчерпала себя. Сегодня эта мысль еще актуальнее, потому что уходящий капитализм вцепился нам в горло и пытается утащить в свою могилу. Нас всех в ближайшее время ждет глобальный экономический кризис, мировой "идеальный шторм". К нему надо готовиться. Что ж, мы наследники уникального эксперимента по строительству социализма. Столетие СССР — хороший повод, чтобы подумать об этом.

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https://ria.ru/20221004/sputnik-1821260790.html

https://ria.ru/20221124/urok-1833782237.html

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823588910.html

https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830326094.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651905.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818499127.html

https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

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