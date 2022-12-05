14:38 05.12.2022 (обновлено: 14:53 05.12.2022)
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора
Лавров: Россия передала Армении и Азербайджану предложения по проекту мирного договора
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в начале года передала Армении и Азербайджану предложения по проекту мирного договора, Москва готова оказывать содействие сторонам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Московский проект был подготовлен давно - в начале этого года - и передан сторонам как подтверждение стремления РФ помочь найти общую базу. Он был в целом позитивно встречен", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам российского министра, с тех пор были предложения Азербайджана - пять принципов, была реакция премьера Армении Никола Пашиняна, а совсем недавно во время поездки глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон азербайджанская сторона представила еще одну версию возможного документа. После возвращения из США армянские представители предоставили свои ответные предложения.
"Мы по-прежнему готовы оказывать содействие. Здесь, конечно, очень важно определиться в главных, принципиальных вещах. В этом смысле то, что было согласовано руководителями Азербайджана и Армении в Праге 6 октября, имеет рубежное значение, когда они подтвердили свою нацеленность на решение всех проблем на основе устава ООН и Алма-Атинской декларации декабря 1991 года", - добавил Лавров.
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На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
В Сочи 31 октября прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. По итогам саммита российский президент заявил, что по Нагорному Карабаху удалось согласовать не все, но есть шаги вперед, согласовано совместное заявление по разрешению конфликта. Он отметил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, его составляющие - это предмет компромиссов с обеих сторон, контакты Армении и Азербайджана с участием России продолжатся.
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