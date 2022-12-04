https://ria.ru/20221204/plennye-1836164034.html
Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ
Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ
Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T03:39
2022-12-04T03:39
2022-12-04T09:16
специальная военная операция на украине
сумы
сумская область
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью.Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу. "По пятибалльной системе – один… На полигон два раза выезжали", - сказал он.Другой пленный мобилизованный из города Сумы Максим Писарев на вопрос о навыках ведения боевых действий ответил, что они отсутствуют, и добавил, что в основном в течение полугода службы по мобилизации он и его сослуживцы занимались рытьем окопов.Пленный украинский мобилизованный Виталий Мартыненко рассказал, что в основном его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов.Военнопленный Александр Калиновский также стрелял лишь однажды за тот же период. "Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных - я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё", - рассказал Калиновский.По словам пленного Олега Попова, весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам, при этом сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно."Нам обещали много (учебной стрельбы – ред.), потому что сказали, что БК у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов", - добавил онА военнопленный Сергей Роменский сообщил, что вообще сделал всего три выстрела. "Три патрона стрелял - еще в Суммах возили, как только мобилизовали. Пока формировался батальон, нас возили всех обязательно на стрельбы, три патрона я стрелял", - заключил он.
https://ria.ru/20221203/boyazn-1836046113.html
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"Три патрона отстрелял". Военнопленные о низком уровне боевой подготовки в ВСУ
Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью.
2022-12-04T03:39
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сумы, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область
03:39 04.12.2022 (обновлено: 09:16 04.12.2022)
Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ
Украинские пленные рассказали, что их практически не обучали стрелковой подготовке
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью.
Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу. "По пятибалльной системе – один… На полигон два раза выезжали", - сказал он.
Другой пленный мобилизованный из города Сумы
Максим Писарев на вопрос о навыках ведения боевых действий ответил, что они отсутствуют, и добавил, что в основном в течение полугода службы по мобилизации он и его сослуживцы занимались рытьем окопов.
"Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял… Я один раз ездил (на стрельбы - ред.), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы – ред.) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода", - сказал он.
Пленный украинский мобилизованный Виталий Мартыненко рассказал, что в основном его подразделение выезжало по Сумской области
рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов.
Военнопленный Александр Калиновский также стрелял лишь однажды за тот же период. "Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных - я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё", - рассказал Калиновский.
По словам пленного Олега Попова, весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам, при этом сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно.
"Нам обещали много (учебной стрельбы – ред.), потому что сказали, что БК у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов", - добавил он
А военнопленный Сергей Роменский сообщил, что вообще сделал всего три выстрела. "Три патрона стрелял - еще в Суммах возили, как только мобилизовали. Пока формировался батальон, нас возили всех обязательно на стрельбы, три патрона я стрелял", - заключил он.