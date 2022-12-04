https://ria.ru/20221204/plennye-1836164034.html

Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ

Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ

Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T03:39

2022-12-04T03:39

2022-12-04T09:16

специальная военная операция на украине

сумы

сумская область

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью.Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу. "По пятибалльной системе – один… На полигон два раза выезжали", - сказал он.Другой пленный мобилизованный из города Сумы Максим Писарев на вопрос о навыках ведения боевых действий ответил, что они отсутствуют, и добавил, что в основном в течение полугода службы по мобилизации он и его сослуживцы занимались рытьем окопов.Пленный украинский мобилизованный Виталий Мартыненко рассказал, что в основном его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов.Военнопленный Александр Калиновский также стрелял лишь однажды за тот же период. "Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных - я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё", - рассказал Калиновский.По словам пленного Олега Попова, весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам, при этом сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно."Нам обещали много (учебной стрельбы – ред.), потому что сказали, что БК у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов", - добавил онА военнопленный Сергей Роменский сообщил, что вообще сделал всего три выстрела. "Три патрона стрелял - еще в Суммах возили, как только мобилизовали. Пока формировался батальон, нас возили всех обязательно на стрельбы, три патрона я стрелял", - заключил он.

https://ria.ru/20221203/boyazn-1836046113.html

https://ria.ru/20221202/desantniki-1835965808.html

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"Три патрона отстрелял". Военнопленные о низком уровне боевой подготовки в ВСУ Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью. 2022-12-04T03:39 true PT2M28S

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