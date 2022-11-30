Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года
Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга в день товарищеского матча между футбольными командами "Зенит" и "Црвена Звезда".
Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга в день товарищеского матча между футбольными командами "Зенит" и "Црвена Звезда".
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области получают военную технику.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области получают военную технику.
Президент Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в День народного единства.
Президент Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в День народного единства.
Призеры III этапа Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022" Камила Валиева, Вероника Яметова и Ксения Синицына на церемонии награждения в Казани.
Призеры III этапа Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022" Камила Валиева, Вероника Яметова и Ксения Синицына на церемонии награждения в Казани.
Градусник на здании мэрии Новосибирска. 26-27 ноября температура воздуха в городе опускалась до минус 30 градусов Цельсия.
Градусник на здании мэрии Новосибирска. 26-27 ноября температура воздуха в городе опускалась до минус 30 градусов Цельсия.
Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее при температуре воздуха минус 27 градусов.
Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее при температуре воздуха минус 27 градусов.
Новые кроссоверы, запущенные в производство на автомобильном заводе "Москвич".
Новые кроссоверы, запущенные в производство на автомобильном заводе "Москвич".
Владимир Путин осматривает интерактивную выставку, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 1941 года.
Владимир Путин осматривает интерактивную выставку, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 1941 года.
Луна во Владивостоке перед затмением.
Гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы на церемонии награждения Международного фестиваля циркового искусства "Без границ" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.
Гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы на церемонии награждения Международного фестиваля циркового искусства "Без границ" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.
Девушка с флагом на чемпионате мира по футболу 2022 в Дохе.
Девушка с флагом на чемпионате мира по футболу 2022 в Дохе.
Экспонаты 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle "Искусство интерьера" в Москве.
Экспонаты 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle "Искусство интерьера" в Москве.
Строительство нового жилого дома в Мариуполе.
"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге.
Выставка в рамках XVI Международного форума "Транспорт России".
Выставка в рамках XVI Международного форума "Транспорт России".
Подопечный приюта "Кошкин дом" в Донецке. Здесь спасают животных из зоны боевых действий.
Подопечный приюта "Кошкин дом" в Донецке. Здесь спасают животных из зоны боевых действий.
Воздушные гимнасты на ремнях Егор и Лючия Сухоруковы выступают на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Воздушные гимнасты на ремнях Егор и Лючия Сухоруковы выступают на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите. Зимний волшебник отправился в путешествие из Великого Устюга за 70 дней до Нового года и посетит более 130 российских городов.
Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите. Зимний волшебник отправился в путешествие из Великого Устюга за 70 дней до Нового года и посетит более 130 российских городов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.
Солистка Большого театра Елизавета Кокорева в сцене из одноактного балета "Сияние".
Солистка Большого театра Елизавета Кокорева в сцене из одноактного балета "Сияние".
Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины.
Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Святейшеству исполнилось 76 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Святейшеству исполнилось 76 лет.
Жители Ленинского района Донецка возле дома, частично разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ.
Жители Ленинского района Донецка возле дома, частично разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес покидают Grand Hyatt Bali, где проводилось экстренное совещание лидеров стран G7 и НАТО после падения ракет на территории Польши.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес покидают Grand Hyatt Bali, где проводилось экстренное совещание лидеров стран G7 и НАТО после падения ракет на территории Польши.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР изучает документы в лаборатории биологического анализа в Рубежном, где проводились испытания назальных анальгетиков.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР изучает документы в лаборатории биологического анализа в Рубежном, где проводились испытания назальных анальгетиков.
Посетители на катке в петербургском арт-пространстве "Севкабель порт".
Посетители на катке в петербургском арт-пространстве "Севкабель порт".
Артисты балета "Королевского цирка Гии Эрадзе" участвуют в гала-представлении на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Артисты балета "Королевского цирка Гии Эрадзе" участвуют в гала-представлении на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Корова на выставке племенных животных "Сила Сибири — 2022" в дни Новосибирского агропродовольственного форума.
Корова на выставке племенных животных "Сила Сибири — 2022" в дни Новосибирского агропродовольственного форума.
Аннабель Морозов и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на III этапе Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022".
Аннабель Морозов и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на III этапе Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022".
Палатки рыбаков на льду реки Обь в Новосибирске.
Палатки рыбаков на льду реки Обь в Новосибирске.