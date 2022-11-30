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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года - РИА Новости, 30.11.2022
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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года - РИА Новости, 30.11.2022
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:09
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фото
санкт-петербург
обь
аннабель морозова
девид нарижный
спорт
россия
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
санкт-петербург
обь
россия
запорожская область
донецк
мариуполь
луна
новосибирск
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11:09 30.11.2022 (обновлено: 11:11 30.11.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга в день товарищеского матча между футбольными командами "Зенит" и "Црвена Звезда".

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
1 из 35

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга в день товарищеского матча между футбольными командами "Зенит" и "Црвена Звезда".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области получают военную технику.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
2 из 35

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области получают военную технику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПодготовка проруби для зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
Подготовка проруби для зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске
3 из 35
Подготовка проруби для зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в День народного единства.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства
4 из 35

Президент Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в День народного единства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Призеры III этапа Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022" Камила Валиева, Вероника Яметова и Ксения Синицына на церемонии награждения в Казани.

Призеры женского одиночного катания III этапа Гран-при России по фигурному катанию Идель-2022 в Казани на церемонии награждения: Вероника Яметова, Камила Валиева, Ксения Синицына
5 из 35

Призеры III этапа Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022" Камила Валиева, Вероника Яметова и Ксения Синицына на церемонии награждения в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКотенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок породы скоттиш-страйт на выставке КоШарики Шоу в Москве
6 из 35
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Градусник на здании мэрии Новосибирска. 26-27 ноября температура воздуха в городе опускалась до минус 30 градусов Цельсия.

Градусник на здании мэрии Новосибирска на Красном проспекте
7 из 35

Градусник на здании мэрии Новосибирска. 26-27 ноября температура воздуха в городе опускалась до минус 30 градусов Цельсия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее при температуре воздуха минус 27 градусов.

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс купается в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
8 из 35

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее при температуре воздуха минус 27 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Новые кроссоверы, запущенные в производство на автомобильном заводе "Москвич".

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
9 из 35

Новые кроссоверы, запущенные в производство на автомобильном заводе "Москвич".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин осматривает интерактивную выставку, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 1941 года.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции интерактивной выставки, посвященной истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 1941 года
10 из 35

Владимир Путин осматривает интерактивную выставку, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 1941 года.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Луна во Владивостоке перед затмением.

Луна во Владивостоке
11 из 35

Луна во Владивостоке перед затмением.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы на церемонии награждения Международного фестиваля циркового искусства "Без границ" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.

Гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы (Россия), получившие третью золотую награду на фестивале циркового искусства Без границ
12 из 35

Гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы на церемонии награждения Международного фестиваля циркового искусства "Без границ" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Девушка с флагом на чемпионате мира по футболу 2022 в Дохе.

Девушка с флагам на чемпионате мира по футболу 2022 в Дохе
13 из 35

Девушка с флагом на чемпионате мира по футболу 2022 в Дохе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Экспонаты 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle "Искусство интерьера" в Москве.

Экспонаты 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle Искусство интерьера в Гостином дворе в Москве
14 из 35

Экспонаты 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle "Искусство интерьера" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Строительство нового жилого дома в Мариуполе.

Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя
15 из 35

Строительство нового жилого дома в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне.
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне
16 из 35
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге.

Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге
17 из 35

"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Выставка в рамках XVI Международного форума "Транспорт России".

Выставка в рамках XVI Международного форума Транспорт России в Москве
18 из 35

Выставка в рамках XVI Международного форума "Транспорт России".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Подопечный приюта "Кошкин дом" в Донецке. Здесь спасают животных из зоны боевых действий.

Подопечный приюта Кошкин дом в Донецке
19 из 35

Подопечный приюта "Кошкин дом" в Донецке. Здесь спасают животных из зоны боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Воздушные гимнасты на ремнях Егор и Лючия Сухоруковы выступают на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

Воздушные гимнасты на ремнях Егор и Лючия Сухоруковы выступают на Международном фестивале циркового искусства Без границ
20 из 35

Воздушные гимнасты на ремнях Егор и Лючия Сухоруковы выступают на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите. Зимний волшебник отправился в путешествие из Великого Устюга за 70 дней до Нового года и посетит более 130 российских городов.

Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите
21 из 35

Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите. Зимний волшебник отправился в путешествие из Великого Устюга за 70 дней до Нового года и посетит более 130 российских городов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
22 из 35

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали.

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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© РИА Новости / пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
23 из 35

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.

© РИА Новости / пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Солистка Большого театра Елизавета Кокорева в сцене из одноактного балета "Сияние".

Артистка балета Елизавета Кокорева в сцене из одноактного балета Сияние на сцене Государственного академического Большого театра
24 из 35

Солистка Большого театра Елизавета Кокорева в сцене из одноактного балета "Сияние".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины.

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины, в Мелитопольском государственном краеведческом музее
25 из 35

Старинные иконы, которые пытались контрабандой вывезти из недостроенного здания храма раскольнической Православной церкви Украины.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Святейшеству исполнилось 76 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
26 из 35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Святейшеству исполнилось 76 лет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Жители Ленинского района Донецка возле дома, частично разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ.

Местные жители возле жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Ленинского района Донецка
27 из 35

Жители Ленинского района Донецка возле дома, частично разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция.
Последствия обстрелов Запорожской АЭС
28 из 35
Запорожская атомная электростанция.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес покидают Grand Hyatt Bali, где проводилось экстренное совещание лидеров стран G7 и НАТО после падения ракет на территории Польши.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Испании Педро Санчес покидают Grand Hyatt Bali, где проводилось экстренное совещание лидеров стран G7
29 из 35

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес покидают Grand Hyatt Bali, где проводилось экстренное совещание лидеров стран G7 и НАТО после падения ракет на территории Польши.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Военнослужащий Народной милиции ЛНР изучает документы в лаборатории биологического анализа в Рубежном, где проводились испытания назальных анальгетиков.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР изучает документацию в лаборатории биологического анализа в Рубежном, где проводились испытания назальных анальгетиков
30 из 35

Военнослужащий Народной милиции ЛНР изучает документы в лаборатории биологического анализа в Рубежном, где проводились испытания назальных анальгетиков.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Посетители на катке в петербургском арт-пространстве "Севкабель порт".

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
31 из 35

Посетители на катке в петербургском арт-пространстве "Севкабель порт".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Артисты балета "Королевского цирка Гии Эрадзе" участвуют в гала-представлении на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

Артисты балета Королевского цирка Гии Эрадзе участвуют в гала-представлении на Международном фестивале циркового искусства Без границ на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке
32 из 35

Артисты балета "Королевского цирка Гии Эрадзе" участвуют в гала-представлении на Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Корова на выставке племенных животных "Сила Сибири — 2022" в дни Новосибирского агропродовольственного форума.

Корова на выставке племенных животных Сила Сибири - 2022 в рамках Новосибирского агропродовольственного форума
33 из 35

Корова на выставке племенных животных "Сила Сибири — 2022" в дни Новосибирского агропродовольственного форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Аннабель Морозов и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на III этапе Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022".

Аннабель Морозов и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем в танцах на льду на III этапе Гран-при России по фигурному катанию Идель-2022 в Казани
34 из 35

Аннабель Морозов и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на III этапе Гран-при России по фигурному катанию "Идель-2022".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Палатки рыбаков на льду реки Обь в Новосибирске.

Палатки рыбаков на льду реки Обь в Новосибирске. 26-27 ноября температура воздуха опускалась до -35 градусов Цельсия в Новосибирской области и до -30 в городе Новосибирске
35 из 35

Палатки рыбаков на льду реки Обь в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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