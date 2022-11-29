https://ria.ru/20221129/razvedka-1834938496.html

Историк рассказал, что сделал "особый гений" разведки Яков Серебрянский

Историк рассказал, что сделал "особый гений" разведки Яков Серебрянский - РИА Новости, 29.11.2022

Историк рассказал, что сделал "особый гений" разведки Яков Серебрянский

Легендарный советский разведчик Яков Серебрянский вошел в историю как совершенно незаурядный специалист, заложивший основы ряда уникальных... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:04

2022-11-29T10:04

2022-11-29T10:04

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ссср

россия

франция

владимир путин

рудольф абель (вильям фишер)

павел фитин

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик Яков Серебрянский вошел в историю как совершенно незаурядный специалист, заложивший основы ряда уникальных разведывательно-диверсионных подразделений отечественной внешней разведки, и при этом, несмотря на несправедливые аресты, до конца оставшийся верным своему долгу и стране, рассказал РИА Новости историк спецслужб Иосиф Линдер.Во вторник исполняется 130 лет со дня рождения Якова Серебрянского.ОСОБЫЙ ГЕНИЙ"То, что сделал Яков Исаакович, было совершенно уникально. Поистине гениальных людей в истории спецслужб нашей страны было не так уж и мало, но даже среди них фигура Серебрянского стоит особняком", - подчеркнул Линдер.По его словам, опыт подпольной работы, полученный Серебрянским в молодости в рядах партии социалистов-революционеров (эсеров), очень помог тому в дальнейшей работе."Очень многие методы работы, которые нелегально использовали многие революционные структуры, стали неотъемлемой частью работы спецслужб и значительно обогатили ее совершенно новыми, оригинальными и притом тотальными по своей глубине методами, в том числе в системе структурной организации", - отметил собеседник агентства."Достаточно сказать, что только в 1924 году в структуре Коммунистического интернационала, Коминтерна, было 24 уникальные спецслужбы. И это при том, что широко известны только две спецслужбы того времени - ВЧК-ОГПУ и Разведывательное управление Красной армии", - добавил Линдер.В мае 1920 года Серебрянский поступил на службу в центральный аппарат ВЧК. В октябре 1923 года, перешел на работу во внешнюю разведку и сразу же выехал на нелегальную работу в Палестину. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо иной, но не своей страны. Нелегал действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых оперативных и военных условиях, и практически всегда с риском для жизни.В 1925-1928 годах Серебрянский возглавлял нелегальные резидентуры в Бельгии и во Франции.СПЕЦСЛУЖБА-"МАТРЕШКА"После возвращения в Москву в апреле 1929 года был назначен начальником подразделения нелегальной разведки. Одновременно руководил Особой группой при председателе ОГПУ, а в июле 1934 года возглавил Спецгруппу особого назначения при НКВД СССР."То, что было создано Серебрянским и вошло в историю отечественных спецслужб как "Группа "Я", или "Группа Яши", - это по сути была спецслужба, "спрятанная" в другой спецслужбе как матрешка", - подчеркнул Линдер."Группа Я" являлась особой спецслужбой, которая с нелегальных позиций вела за рубежом разведывательно-диверсионную, аналитическую и другую важную секретную работу с очень сильным разведывательным уклоном. "Группа Яши" была рассчитана на работу в "особый период" - то есть в условиях любой войны против нашей Родины", - добавил собеседник агентства.Подразделение, руководимое Серебрянским, занималось практически всеми видами разведки, которые существовали тогда и существуют сейчас, отметил Линдер."Члены группы были прекрасно образованы, великолепно подготовлены и беззаветно преданы своей стране. Сам Серебрянский, как известно, долгое время входил в боевую организацию партии эсеров и имел большой опыт нелегальной работы. Разуверившись в идеях эсеровской партии, Серебрянский перешел в партию большевиков, и опыт боевой работы ему потом очень пригодился", - сказал Линдер.Будучи безусловным патриотом и профессионалом высшей пробы, Серебрянский старался создать многоуровневую комплексную, тонко организованную структуру своей группы, отметил собеседник агентства."У его группы была одна из первых самостоятельных школ – фактически "микроакадемия" разведки. Яков Исаакович Серебрянский очень много внимания лично уделял подбору людей, их вводу в систему, определению направления их будущей работы, индивидуальной подготовке практически каждого сотрудника", - добавил Линдер."В рамках подготовки определялись личностные, психологические, профессиональные качества сотрудников. Исходя из комплекса этих качеств и навыков, полученных во время учебы, выбиралась та линия, по которой затем работали сотрудники группы", - сказал эксперт.По словам Линдера, кто-то из членов "группы "Я" становился агентуристом, кто-то становился вербовщиком, кто-то – боевиком, кто-то – будущим нелегальным резидентом в той или иной стране, кто-то занимался политической разведкой, а кто-то – специалистом научно-технической разведки, и так далее. Такой индивидуальный и в то же время комплексный подход позволил создать очень серьезную базу, воспитать плеяду уникальных специалистов разведки, пояснил собеседник агентства.ГЛУБОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ"Эффективность работы "группы "Я" была очень высока", - подчеркнул Линдер.По мнению специалистов, значение работы подразделения, которым руководил Серебрянский, столь велико, что материалы, связанные с "группой "Я", вероятнее всего, никогда не будут до конца рассекречены. Из числа сотрудников "группы "Я" известно мало имен, но в их рядах, например, были легендарные советские разведчики-нелегалы - Вильям Фишер, широко известный как Рудольф Абель, Наум Эйтингон, бывший замом Серебрянского, уникальный разведчик и ученый Константин Квашнин и многие другие.Из конкретных результатов работы группы известна успешно проведенная в конце января 1930 года в Париже операция по похищению председателя Российского общевоинского союза (РОВС) генерала Александра Кутепова, развязавшего террор и диверсии против СССР. За удачно проведенную операцию Серебрянского наградили орденом Красного Знамени.Позже, в период гражданской войны в Испании, будучи на нелегальном положении во Франции, Серебрянский принимал активное участие в организации поставок оружия и военной техники Республиканскому правительству из европейских стран через подставные фирмы.В частности, в сентябре 1936 года сотрудниками группы Серебрянского удалось закупить у французской фирмы Dewoitine 12 новых военных самолетов якобы для некоей нейтральной страны. Самолеты доставили на приграничный с Испанией аэродром, откуда их под предлогом летных испытаний благополучно перегнали в Барселону. Вместе с тем, группа Серебрянского устраивала диверсии против германских и итальянских судов, перевозивших военные грузы режиму Франко."Сотрудники "группы Я" были прекрасно законспирированы. Такое глубокое внедрение спасло многим из них жизнь во время репрессий до войны, да и после нее", - отметил Иосиф Линдер.РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУСам же Серебрянский не избежал репрессий. Летом 1938 года его отозвали из Франции, арестовали и в июле 1941 года осудили к высшей мере наказания "за шпионскую деятельность в пользу английский и французской разведок". Однако приговор в исполнение не привели: уже шла Великая Отечественная война, и Советскому Союзу были остро необходимы опытные специалисты разведывательно-диверсионного профиля."Благодаря начальнику советской внешней разведки Павлу Фитину, его ближайшим соратникам Павлу Судоплатову, Науму Эйтингону, из тюрьмы были освобождены многие такие специалисты", - сказал Линдер.В августе 1941 года Серебрянского амнистировали и вернули на службу в органы госбезопасности – правда, только в звании полковника.Во время войны Серебрянский занимал руководящие посты в 4-м (разведывательно-диверсионном) Управлении НКВД-НКГБ СССР. Лично участвовал во многих разведывательных операциях. За период работы в органах госбезопасности полковник Серебрянский был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, многими медалями, а также двумя нагрудными знаками "Почетный чекист"."Уникальность личности Якова Серебрянского – в ее неповторимой комплексности. Совершенно уникальна человеческая судьба этого человека, уникален его профессиональный подход к решению широкого ряда служебных задач. Яков Исакович Серебрянский очень многое делал на дальнюю перспективу", - сказал Линдер."Яков Серебрянский понимал, что нельзя решать только сиюминутные задачи - надо готовить резидентуры в разных странах, готовить агентурные сети на длительное оседание, чтобы подготовленная сеть могла очень долгое время функционировать за рубежом и в нужный момент сработать по тем целям и задачам, которые были определены на особый период", - добавил собеседник агентства."Но если особый период не наступит, то резидентура не должна была остаться "спящей", а должна была добывать информацию по наиболее важным темам – политическим, аналитическим, экономическим, научно-техническим, диверсионно-разведывательным", - отметил Линдер.ПОСЛЕДНИЙ АРЕСТОднако в октябре 1953 года Серебрянский был вновь арестован - теперь уже якобы за тяжкие преступления против коммунистической партии и советского государства.В ходе следствия найти доказательства причастности Серебрянского к "заговору Берии" не удалось. Тогда на свет вновь "вывернули" сфабрикованное дело 1938 года. В декабре 1954 года было отменено постановление об амнистии Серебрянского, притом что в СССР уже шел процесс реабилитации жертв необоснованных репрессий. Интенсивные допросы разведчика продолжались. И хотя мер физического воздействия к Серебрянскому не применяли, на него постоянно оказывалось сильнейшее психологическое давление с целью получения признательных показаний."Яков Серебрянский не признавал вменяемой ему вины, но сердце его в конце концов не выдержало", - сказал Линдер. 30 марта 1956 года Серебрянский скончался от сердечного приступа в помещении Бутырской тюрьмы на допросе у следователя военной прокуратуры."Трагичная судьба Якова Серебрянского, а также его коллег – Павла Судоплатова и Наума Эйтингона, также арестованных по "делу Берии" и отсидевших срок от звонка до звонка, - это иллюстрация того, чего стоила хрущевская политическая болтология образца XX съезда. Мы прекрасно понимаем характер этого человека, который очень легко сдавал тех, кто ему когда-то помогал – достаточно вспомнить, как он отправил в отставку маршала Жукова, по сути, спасшего Хрущева в 1957 году в противостоянии с группой Молотова-Маленкова-Кагановича", - добавил Линдер.Из политических соображений при Хрущеве в тюрьму был отправлен сын Сталина Василий, напомнил собеседник агентства. "Хотя ему был предложен компромисс – не пей водки, не болтай языком и живи тихо. А вот Серебрянскому, Судоплатову и Эйтингону таких компромиссных предложений от Хрущева и его ближайшего окружения никогда не поступало", - отметил Линдер.В итоге получилось так, что внутрипартийная борьба сказалась на тех, кто доблестно защищал нашу страну, добавил он."И Яков Серебрянский, и Павел Судоплатов, и Наум Эйтингон, будучи в неволе, вносили перспективные предложения по развитию разведывательной работы Советского Союза против наших главных противников, писали секретные пособия на эти темы. Несмотря на несправедливость, проявленную к ним, эти люди сохранили свою честь, остались верными государству, верными своему патриотическому и профессиональному долгу", - подчеркнул эксперт.ПРИМЕР ДЛЯ РАЗВЕДЧИКОВТрадиции, во многом заложенные Серебрянским, оказались востребованы в конце 1960-х годов, когда были созданы "Курсы усовершенствования офицерского состава" (КУОС) - сверхсекретное подразделение специального назначения КГБ СССР. КУОС готовил бойцов, которые во время войны должны были проводить секретные силовые акции в глубоком тылу противника. Впоследствии для проведения операций за пределами страны в "особый период" в составе КГБ было создано подразделение специального назначения, известное сегодня как "Вымпел".В 1971 года Якова Серебрянского реабилитировали по всем статьям предъявлявшихся ему ранее обвинений, в 1989 году восстановили в компартии, а в 1996 году — в правах на изъятые при аресте награды.Имя Серебрянского занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки России - это высший знак почести в СВР.Президент РФ Владимир Путин в конце июня нынешнего года, выступая в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки, назвал Якова Серебрянского в числе тех, кто навсегда вошел в историю России и ее спецслужб, кто стал образцами профессионализма и личного мужества для нынешних и будущих поколений разведчиков."Родина должна знать своих героев", - подытожил Иосиф Линдер.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ссср, россия, франция, владимир путин, рудольф абель (вильям фишер), павел фитин, общество, великая отечественная война (1941-1945)