https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html

Россия учится праздновать в военное время

Россия учится праздновать в военное время - РИА Новости, 27.11.2022

Россия учится праздновать в военное время

Это оказалось совсем не пустяковой темой: Новый Год и как его праздновать сейчас, в военное время. Разгорается настоящая общенациональная дискуссия, в которой,... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:01

авторы

россия

новый год

вциом

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Это оказалось совсем не пустяковой темой: Новый Год и как его праздновать сейчас, в военное время. Разгорается настоящая общенациональная дискуссия, в которой, если присмотреться, вскрываются пласты чего-то, дремавшего под плитами истории с прошлого века. А чем она завершится — будет ли, например, у нас новая эпоха с новым стилем жизни — об этом пока говорить рано, хотя кому-то очень хочется.Сейчас трудно вспомнить, кто первый начал выяснять, как нам "положено" праздновать Новый год. Более того — и праздновать ли вообще. Зато известны предварительные итоги такого разговора. ВЦИОМ уполномочен заявить: 81 процент россиян проголосовали за новогодние праздники. А что, действительно ли были мнения, что праздновать совсем не надо? Были. По тем же данным опроса ВЦИОМ, таких мрачных персонажей набралось три процента. Видимо, личности из их числа и запустили дискуссию.Дальше — хуже. Потому что дальше пошли подробности. В том же исследовании вопросы задавались такие: а вот елки на главных площадях ставить? А концерты и гулянья проводить? И пришла задумчивость. Разброд и шатания на эту тему можно увидеть, например, в итогах такого же опроса по Москве. Столичное население, конечно, во всех странах и во все времена особое, часто оппозиционное к прочей стране. Но, так или иначе, 52 процента дорогих москвичей полагают, что праздновать надо по второму пункту. Первый — это чтобы все было как всегда, а второй — что в этот раз стоит исключить массовые концерты и салюты, а сэкономленные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции.Ну а что на эту тему говорится и творится в не менее особой Северной столице, лучше пока не знать. Но цифры 50-52 процента, то есть разделение мнений практически пополам, иногда возникают и в других городах. Или как вам сюжет в городе Воронеже, где некоторые жители начали интересоваться, почему главная елка должна стоить именно 65 миллионов (а сколько надо?).В итоге получается отдельными местами полупраздник или праздник с оглядкой (вопрос в том, на кого). Вот уважаемая газета снабжает комментарий на эту тему подзаголовком: "Эксперт по коммуникациям — о том, насколько этично отмечать Новый год в нынешней обстановке и какой формат допустим". Это кем же он "допустим"? Притом что сам эксперт выражается очень мягко и ничего не навязывает.Вы еще подождите появления на арене светских обозревателей. Они вам продиктуют все пункты этикета — не только поведения на Новый год, а и вообще на тему "гламур в военное время". Вот тогда все точно поймут, что приехали.Подобно эксперту по коммуникациям, мягко предложу пару мыслей — вдруг кому-то пригодятся. Первая: хорошо бы, чтоб в этой общенациональной дискуссии не терроризировали народ злобные персонажи, тянущие свою волынку: чиновники тратят громадные деньги на елки, а сколько кругом голодных, а тут еще и бронежилетов не хватает. Всем предписывается внутренне мобилизоваться, сидеть ровно, мрачно и таким образом приближать победу и полную смену всего и всех после нее. Такие люди, назовем их не сильно новыми левыми, никогда еще ничего хорошего не несли.Еще одно: хорошо бы, чтоб и другой фланг тут не доминировал. Это те личности, которые воют: там убивают людей, против России весь (точнее, весь "цивилизованный") мир, все пропало, а вы тут хотите устраивать казенные праздники с натужным весельем. С такими идеологами тоже все в целом ясно.А вот просто нормальные люди — это другое дело. Тут такая история: мы пережили уже одну громадную смену эпохи по части радостей и увеселений. В советское время все оглядывались друг на друга: не слишком ли кто-то хорошо (или слишком весело) живет. Можно было получить партийный выговор за "нескромность": да-да, это не шутки, уровень и качество потребления и развлечений пытались контролировать вот такие, условно говоря, левые светские обозреватели и законодатели стиля. А потом эта жизнь с оглядкой друг на друга сменилась совсем другой.Наверное, никто в мире не умеет устраивать себе праздник так, как не обязательно богатые и не обязательно новые русские. Месть советской принудительной мрачности была великолепна, хотя и тогда всякие контролеры стиля пытались диктовать людям, как им праздновать, только со знаком наоборот. И вот сейчас опять смена эпохи. Что в итоге будет, неясно — возможно, так, как в Индии. Богатых людей там сколько угодно, но и бедных тоже. И, за исключением бешеных по расходам свадеб, индийцы стараются не мозолить окружающим глаза своим великолепием. А среди действительно больших людей модно прийти куда-то в потертой куртке и тому подобное. Этому, возможно, способствует то, что война там всегда рядом (речь о Пакистане), а может, и все прочее тоже.Но Индия вырабатывала свой стиль поведения десятилетиями, а у нас все как-то быстрее. И здесь хочется процитировать хороший материал коллеги — журналиста из Донбасса Сергея Миркина с общей идеей: это вы потому спорите, что оказались в новой ситуации, а у нас-то война девятый год, так что мы все насчет праздников знаем.У нас, пишет Миркин, сначала было немало людей, которые пытались абстрагироваться от войны, жить так, как будто ничего не происходит, даже тогда, когда город обстреливали, вокруг погибали люди, происходила бойня в аэропорту. Но война брала свое, и люди начинали понимать, что очень важно не позволить усталости от событий и связанной с этим депрессии поглотить себя. Праздники нужны. Однако в Донецке давно уже неприлично закатывать шикарные банкеты и выкладывать в соцсети фото с дорогих курортов (даже если вы там и были).В общем, там стиль поведения выработался. Что нам остается добавить? Две вещи. Первая: а вы представьте, что вы на войне. Понравится ли вам, что за вашими плечами мрачные города без новогодних огней и люди, озирающиеся на других и боящиеся радоваться слишком громко? И вторая: не надо позволять каким угодно другим людям решать за вас, каким должен быть ваш праздник. Он ваш, и решать вам.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832565530.html

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832028999.html

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авторы, россия, новый год, вциом