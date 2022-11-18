https://ria.ru/20221118/prazdniki-1832457589.html

ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники

ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники - РИА Новости, 18.11.2022

ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники

Большинство россиян (81%) за то, чтобы провести детские праздники и новогодние елки, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, при этом 70%... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:11

2022-11-18T13:11

2022-11-18T15:39

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (81%) за то, чтобы провести детские праздники и новогодние елки, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, при этом 70% опрошенных сказали, что от новогоднего оформления городов и населенных пунктов отказываться не надо, но новую иллюминацию и украшения покупать не стоит, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян (81%) считают, что нужно сохранить новогодние праздники для детей, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, еще 15% говорят, что их надо сохранить, но сделать скромнее. За то, чтобы отказаться от них, проголосовали 3% опрошенных. Еще 1% затруднился с ответом.За то, чтобы сохранить в этом году традицию устанавливать праздничные ели, проголосовали 55% респондентов. Еще 34% - за то, чтобы делать это, но скромнее, 10% за то, чтобы отказаться от них.За праздничное оформление магазинов и торговых центров выступили 48% опрошенных, 37% - за то, чтобы украшать, но скромнее, 12% - за то, чтобы отказаться от этого.Больше половины опрошенных (54%) считают, что от праздничных феерверков и салютов в этом году следует отказаться, за то, чтобы сохранить или сохранить, но сделать скромнее - по 22%.Большинство опрошенных (70%) выступили за то, чтобы не отказываться от праздничного оформления в Новый год в условиях СВО, но отказаться от приобретения новой иллюминации и украшений. Еще 14% согласны и на приобретение новых иллюминации и украшений. За то, чтобы отказаться от праздничного оформления городов совсем - 12%.Также респонденты рассказали, как они относятся к новогодним мероприятиям нового формата. Большинство россиян положительно относится к организации обхода Дедом Морозом и Снегурочкой из числа волонтеров семей участников спецоперации с маленькими детьми, а также домов престарелых и детских приютов (94%). За то, чтобы собрать от всех семей мобилизованных рождественские открытки и отправить их мобилизованным на передовую - 87% опрошенных, за то, чтобы организовать новогодние поздравления с участием Деда Мороза и Снегурочки для раненых, находящихся в госпиталях также выступили 87% респондентов. Идею провести всероссийскую акцию "Письмо военнослужащим", находящимся в зоне спецоперации, с добрыми пожеланиями поддержали 84% опрошенных.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 12-13 ноября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221117/ukrashenie-1832152441.html

https://ria.ru/20221024/meropriyatiya-1826344674.html

https://ria.ru/20221118/prazdnik-1832444835.html

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общество, вциом, новый год, россия