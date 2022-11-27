https://ria.ru/20221127/olimpiada-1834560274.html

Российские школьники привезли десять медалей с олимпиады по физике в Минске

Российские школьники привезли десять медалей с олимпиады по физике в Минске - РИА Новости, 27.11.2022

Российские школьники привезли десять медалей с олимпиады по физике в Минске

Российские школьники завоевали десять медалей на Открытой Белорусской олимпиаде по физике сообщает пресс-служба Минпросвещения России. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:52

2022-11-27T12:52

2022-11-27T12:52

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россия

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белоруссия

белорусский государственный университет

физика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские школьники завоевали десять медалей на Открытой Белорусской олимпиаде по физике сообщает пресс-служба Минпросвещения России."В Минске 21 и 23 ноября в два этапа прошла первая Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников. В рамках туров учащиеся из девяти стран продемонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике. Российская команда собрала 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных", - говорится в сообщении.Отмечается, что школьники, победившие на Открытой Белорусской физической олимпиаде в старшей лиге, становятся кандидатами в сборную команду России на Международную олимпиаду по физике 2023 года, ребята, выступавшие в младшей лиге, по итогам сборов отобраны на Международную естественно-научную олимпиаду юниоров.Поясняется, что олимпиада проходила в двух возрастных категориях – от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет, в первом теоретическом туре ребята решали обширные задания из разных разделов школьной физики, а задания второго – экспериментального тура – были составлены таким образом, чтобы ребята, не имея специального оборудования, смогли провести опыты.Открытая Белорусская олимпиада школьников по физике состоялась на площадке лицея Белорусского государственного университета. В ней принимали участие представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Сирии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

https://sn.ria.ru/20221018/finansovaya_gramotnost-1824792035.html

https://ria.ru/20220814/olimpiada-1809511391.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, минск, белоруссия, белорусский государственный университет, физика