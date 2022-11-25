12:37 25.11.2022 (обновлено: 12:49 25.11.2022)
Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков
Песков: Россия готова стать площадкой для переговоров Армении и Азербайджана
Вид на башни Московского Кремля . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В близлежащей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по встрече лидеров Армении и Азербайджана в России в близлежащей перспективе.
Россия постоянно продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе по подготовке мирного договора, добавил Песков.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. Его не устроило условие Еревана об участии во встрече президента Франции Эммануэля Макрона.
"Россия не то, что готова, Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации... и в подписании мирного договора", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предложить свою площадку для проведения переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.