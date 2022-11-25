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Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков

Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022

Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков

В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:37

2022-11-25T12:37

2022-11-25T12:49

армения

азербайджан

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В близлежащей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по встрече лидеров Армении и Азербайджана в России в близлежащей перспективе.Россия постоянно продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе по подготовке мирного договора, добавил Песков.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. Его не устроило условие Еревана об участии во встрече президента Франции Эммануэля Макрона.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221125/aliev-1834166186.html

https://ria.ru/20221123/armeniya-1833807488.html

армения

азербайджан

россия

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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ильхам алиев, никол пашинян, в мире