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Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022
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Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков
Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022
Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков
В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:37
2022-11-25T12:49
армения
азербайджан
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
ильхам алиев
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В близлежащей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по встрече лидеров Армении и Азербайджана в России в близлежащей перспективе.Россия постоянно продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе по подготовке мирного договора, добавил Песков.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. Его не устроило условие Еревана об участии во встрече президента Франции Эммануэля Макрона.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221125/aliev-1834166186.html
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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ильхам алиев, никол пашинян, в мире
Армения, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
12:37 25.11.2022 (обновлено: 12:49 25.11.2022)
 
Кремль работает над нормализацией отношений Баку и Еревана, заявил Песков

Песков: Россия готова стать площадкой для переговоров Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В ближайшей перспективе встреча лидеров Армении и Азербайджана в России не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В близлежащей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по встрече лидеров Армении и Азербайджана в России в близлежащей перспективе.
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Россия постоянно продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе по подготовке мирного договора, добавил Песков.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. Его не устроило условие Еревана об участии во встрече президента Франции Эммануэля Макрона.
"Россия не то, что готова, Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации... и в подписании мирного договора", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предложить свою площадку для проведения переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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АрменияАзербайджанРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Ильхам АлиевНикол ПашинянВ мире
 
 
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