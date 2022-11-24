https://ria.ru/20221124/rasprodazhi-1833613015.html

"Черные пятницы" в мире

"Черные пятницы" в мире - РИА Новости, 24.11.2022

"Черные пятницы" в мире

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T05:57

2022-11-24T05:57

2022-11-24T05:57

справки

в мире

распродажа

черная пятница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/82/1561598235_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_c8b087e41171a0bdc63e18bf43da9351.jpg

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.Обычай устраивать в этот день распродажи появился в США еще в XIX веке, название "черная пятница" у праздника распродаж появилось в 1960-е годы благодаря водителям, окрестившим так этот день из-за огромных пробок на улицах. Со временем традиция, возникшая в Соединенных Штатах, распространилась на другие страны. Традиционно в крупных торговых центрах Лондона, Нью-Йорка, Парижа люди занимают очередь еще с полуночи. И как только распахиваются двери магазинов, толпы покупателей атакуют прилавки. Чтобы стать наиболее удачливым, клиенту важно заранее изучить ассортимент торговых площадок, чтобы подоспеть к нужному месту одним из первых. При этом существует правило: по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день. Так, в 2012 году многие торговые сети в США объявили, что распахивают двери уже в восемь-десять часов вечера на День благодарения, все остальные открываются в полночь.В 2014 году акция "черной пятницы" в США уже не вызывала ажиотаж. Количество покупателей в крупных универмагах Нью-Йорка и окрестностей в этот день было таким же, как во время обычных выходных. Серьезных пробок на основных автомагистралях, несмотря на "черную пятницу", не наблюдалось, а около торговых центров было не так сложно найти парковочные места. Наблюдатели связывали это с тем, что многие крупные магазины не стали дожидаться пятницы, а открылись вечером предыдущего дня – на День благодарения. Так, легендарный универмаг Macy's на 34-й улице в Нью-Йорке открыл свои двери для посетителей в 18.00 четверга, а его открытия на улице дожидались около 15 тысяч человек. Аналогичным образом поступили, в частности, крупнейшие американские ритейлеры Walmart и Target. Традиционно наиболее выгодными покупками в дни предпраздничных распродаж является электроника, бытовая техника, предметы обихода и игрушки, именно на эти категории товаров продавцы предлагают наибольшие скидки.В 2021 году в США, по данным Adobe Analytics, объемы интернет-продаж в "черную пятницу" составил 8,9 миллиардов долларов.В России подобная акция проходит с 2013 года. Изначально организатором была компания "Блэк Фрайдэй" на сайте. В 2016 году в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница". Позже Роспатент отменил регистрацию бренда Black Friday на ООО "Блэк Фрайдэй", и теперь это название в России может использовать кто угодно. В России в 2021 году "черная пятница" началась 25 ноября. По данным АКИТ, за три дня акции в интернет-магазинах было оформлено заказов на 85,7 миллиарда рублей, что в 2,16 раза больше, чем в 2020 году. В 2022 году в России "черная пятница" начнется 24 ноября и продлится четыре дня. При этом среди россиян все меньше доверия к распродажам "черной пятницы". Так, по данным опроса исследовательского центра Superjob (2022), большинство опрошенных россиян считают "черную пятницу" обманом, лишь 13% полагают, что во время этой акции можно купить товары дешевле, чем обычно. При этом 71% опрошенных не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам "черной пятницы" в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение (28% против 8% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц (21% против 8%). Чаще всего респонденты на сезонной распродаже покупают одежду, бытовую технику, а также гаджеты, косметику, обувь, товары для дома и детей. Согласно опросу РИА Новости, проведенному совместно с ВКонтакте (2022), большинство респондентов (42%) также не доверяют "черной пятнице". 35% опрошенных не собираются просматривать акционные товары и покупать их, 9% все же посмотрят товары, но не планируют покупку. Всего 6% опрошенных готовы "купить все, что понравится" и "купить только по списку". В комментариях к опросу респонденты отметили, что часто до и после "черной пятницы" товар можно купить гораздо дешевле, чем во время проведения акции. Эксперты предупреждают, что за внешне привлекательными предложениями в сезон распродаж может скрываться не вполне честная ценовая политика. Некоторые продавцы перед объявлением скидок завышают стоимость товаров, то есть снижение цены оказывается мнимым. Избежать этой ловушки можно, если заблаговременно уточнять цены на желанные вещи. Специалисты Роспотребнадзора отмечали, что слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки – иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки. Также аналитики советуют в период распродаж "черной пятницы" покупать только то, что действительно нужно, а не товары с большими скидками. Потому что формула "сэкономил – значит, заработал" считается самообманом. Следует помнить, что любое приобретение даже со скидкой в 90% – это трата денег. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, распродажа, черная пятница