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Роспотребнадзор рассказал, как правильно закупаться онлайн в распродажу
Роспотребнадзор рассказал, как правильно закупаться онлайн в распродажу
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по покупке товаров в интернете во время распродаж и так называемой "черной пятницы". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:32
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы по покупке товаров в интернете во время распродаж и так называемой "черной пятницы".В частности, предупредили в ведомстве, слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. В таких случаях специалисты рекомендуют запросить у продавца сведения о том, что товар безопасен. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки — иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки."Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", — говорится в сообщении.Информация о продавце должна быть открытой, добавили в Роспотребнадзоре, напомнив, что следует остерегаться фишинговых сайтов, так как их цель — не продажи, а получение персональных данных.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно закупаться онлайн в распродажу

03:32 13.11.2020 (обновлено: 10:00 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок "Черная пятница"
В ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы по покупке товаров в интернете во время распродаж и так называемой "черной пятницы".
В частности, предупредили в ведомстве, слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. В таких случаях специалисты рекомендуют запросить у продавца сведения о том, что товар безопасен. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки — иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки.
"Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", — говорится в сообщении.
Информация о продавце должна быть открытой, добавили в Роспотребнадзоре, напомнив, что следует остерегаться фишинговых сайтов, так как их цель — не продажи, а получение персональных данных.
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