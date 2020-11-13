https://ria.ru/20201113/rasprodazha-1584401858.html

Роспотребнадзор рассказал, как правильно закупаться онлайн в распродажу

Роспотребнадзор рассказал, как правильно закупаться онлайн в распродажу

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по покупке товаров в интернете во время распродаж и так называемой "черной пятницы". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:32

2020-11-13T03:32

2020-11-13T10:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы по покупке товаров в интернете во время распродаж и так называемой "черной пятницы".В частности, предупредили в ведомстве, слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. В таких случаях специалисты рекомендуют запросить у продавца сведения о том, что товар безопасен. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки — иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки."Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", — говорится в сообщении.Информация о продавце должна быть открытой, добавили в Роспотребнадзоре, напомнив, что следует остерегаться фишинговых сайтов, так как их цель — не продажи, а получение персональных данных.

https://ria.ru/20191202/1561847457.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество