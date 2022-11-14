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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице"

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице" - РИА Новости, 14.11.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице"

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:01

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они делать покупки в “Черную пятницу”.Варианты ответа были: куплю все, что понравится; куплю только по списку; посмотрю товары, но покупать не буду; не буду даже смотреть; не доверяю этой акции.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не доверяют “Черной пятнице”. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не собираются просматривать акционные товары и покупать их — около 35% проголосовавших. При этом 9% пользователей все же посмотрят товары, но не планируют покупку.Наименьшее количество голосов отдали за варианты “куплю все, что понравится” и “куплю только по списку” — всего 6% опрошенных.В комментариях пользователи отметили, что часто до и после “Черной пятницы” товар можно купить гораздо дешевле, чем во время проведения акции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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