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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице" - РИА Новости, 14.11.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице"
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице" - РИА Новости, 14.11.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице"
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.11.2022
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они делать покупки в “Черную пятницу”.Варианты ответа были: куплю все, что понравится; куплю только по списку; посмотрю товары, но покупать не буду; не буду даже смотреть; не доверяю этой акции.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не доверяют “Черной пятнице”. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не собираются просматривать акционные товары и покупать их — около 35% проголосовавших. При этом 9% пользователей все же посмотрят товары, но не планируют покупку.Наименьшее количество голосов отдали за варианты “куплю все, что понравится” и “куплю только по списку” — всего 6% опрошенных.В комментариях пользователи отметили, что часто до и после “Черной пятницы” товар можно купить гораздо дешевле, чем во время проведения акции.
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11:01 14.11.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к "Черной пятнице"

Пользователи ВКонтакте рассказали, планируют ли они делать покупки в “Черную пятницу”

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий у книжного магазина "Республика" на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Прохожий у книжного магазина Республика на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они делать покупки в “Черную пятницу”.
Варианты ответа были: куплю все, что понравится; куплю только по списку; посмотрю товары, но покупать не буду; не буду даже смотреть; не доверяю этой акции.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не доверяют “Черной пятнице”. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не собираются просматривать акционные товары и покупать их — около 35% проголосовавших. При этом 9% пользователей все же посмотрят товары, но не планируют покупку.
Наименьшее количество голосов отдали за варианты “куплю все, что понравится” и “куплю только по списку” — всего 6% опрошенных.
В комментариях пользователи отметили, что часто до и после “Черной пятницы” товар можно купить гораздо дешевле, чем во время проведения акции.
 
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