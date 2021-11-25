https://ria.ru/20211125/rasprodazha-1760637297.html

В России началась "Черная пятница"

В России началась "Черная пятница" - РИА Новости, 25.11.2021

В России началась "Черная пятница"

Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - "Черной пятницы-2021", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T00:08

2021-11-25T00:08

2021-11-25T00:08

общество

москва

черная пятница

wildberries

ozon

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - "Черной пятницы-2021", рассказали РИА Новости в торговых компаниях.В России "Черная пятница" проводится уже в девятый раз. Традиционно в распродаже примут участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок, предложения о продаже товаров со скидами можно найти и на специальных площадках-агрегаторах.Некоторые ритейлеры начали или начинают распродажи раньше пятницы. В Wildberries рассказали РИА Новости, что в первые дни распродажи, 22-23 ноября, покупатели оформили на онлайн-платформе в 3 раза больше заказов по сравнению с аналогичным днем год назад. Общая сумма заказов выросла в 2,8 раза."Больше всего в штуках покупатели заказали платьев, футболок, книг, брюк, шапок, ботинок, кремов, гирлянд, чехлов для телефонов и чая. Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница" привлекает все больше участников. Уже в первый день распродажи в ней приняло участие значительно больше продавцов, чем в "Дне шопинга", - добавили в Wildberries.В Ozon также отметили, что россияне активно готовятся к "Черной пятнице". На площадке распродажа пройдет с 26 по 28 ноября, для premium-клиентов также планируется presale 25 ноября. За несколько дней пользователи площадки положили в корзину акционные товары более 1 миллиона раз в ожидании начала распродажи. "Мы ожидаем в акции еще большего ажиотажа, чем на распродаже "11.11", когда за один день количество заказов на площадке выросло почти в 6 раз, а оборот - почти в 5 раз", - указали в Ozon."Чаще всего в корзину попадают товары для красоты и здоровья и товары личной гигиены - маски для лица, витамин D, щетки для сухого массажа и детские подгузники. Также клиенты готовятся купить самые популярные позиции распродажи - конструктор Lego, наборы кастрюль, смартфоны и ноутбуки с наиболее глубокими скидками попали в корзины более 150 тысяч раз", - рассказали в маркетплейсе.Кроме таких традиционных категорий, как бытовая техника и электроника, одежда, книги, на распродаже можно будет найти и не совсем привычные для распродаж товары. В виноторговой компании Fort отметили, что некоторые винные магазины в Москве были вынуждены закрыться на период ограничений из-за коронавируса в начале ноября, что привело к снижению выручки."Участие в акции распродаж "Черная пятница" не является для сектора традиционным, но в этом году такое участие позволит винотекам увеличить оборот и компенсировать потери начала месяца. Fort ожидает рост оборота в своих магазинах в "Черную пятницу" на 20-25%", - сообщили РИА Новости в компании.

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Как нас обманывают в "черную пятницу" Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-11-25T00:08 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, черная пятница, wildberries, ozon, россия