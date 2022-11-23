https://ria.ru/20221123/zapad-1833484722.html

Запад затосковал по нормальности

Запад затосковал по нормальности - РИА Новости, 23.11.2022

Запад затосковал по нормальности

Вот такой факт, не сильно и замеченный в наши бурные дни: 83 миллиона человек за сутки подписались на Дональда Трампа в Twitter даже до того, как владелец... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:00

2022-11-23T08:00

2022-11-23T08:01

дональд трамп

технологии

илон маск

сша

украина

сирия

в мире

twitter

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Вот такой факт, не сильно и замеченный в наши бурные дни: 83 миллиона человек за сутки подписались на Дональда Трампа в Twitter даже до того, как владелец аккаунта решил, вернется он туда или нет.На самом деле история несколько длиннее и сложнее. Действующего президента США выкинули с этой якобы свободной для всех платформы 8 января 2021-го за неправильные мнения. Потом — 26 октября этого года — платформу приобрел миллиардер Илон Маск, наказал виновных в зажиме свободы слова и объявил, что восстановит там аккаунт Дональда Трампа (это случилось в минувшее воскресенье). Но за день до того Трамп сообщил, что не вернется, и произнес много добрых слов насчет своей нынешней площадки для выступлений — "Правды", или Truth Social. Где у него уже почти пять миллионов читателей.Но в тот момент он явно не успел еще оценить ситуацию. Дело в том, что Маск сначала провел опрос пользователей, возвращать ли Трампа, и собрал буквально мгновенно 15 миллионов голосов за. Ну а потом произошло то самое. За сутки в ожидании возвращения Трампа на него подписались 83 миллиона человек.Так что пусть они там разбираются, что делать, а нам интереснее простой, но грандиозный факт. Есть ли еще в нашем мире человек, способный собрать за сутки минимум 83 миллиона желающих знать, что он думает по тому или иному поводу? И что особенного этот человек говорит, чтобы его слова имели такое значение?Феномен этот обсуждает буквально кто угодно, вот хотя бы один из американских блогеров: "Трамп политически жив потому, что ему удалось превратить минувшие шесть лет в референдум о том, что творится в Белом доме. Каждый раз, когда кто-то лжет нам о творящемся, Трамп набирает очки. Эта ложь необязательно должна быть о самом Трампе: это может быть любой фальшивый акт спуска сверху вниз, от правящего класса в массы, сигнала о том, что такое добродетель".Можно и проще. Конечно, к репутации Трампа многое добавляет то, что он все-таки был президентом США и может стать им еще раз. Но не будем забывать, что президентом (точнее — администратором, организатором) он был не самым успешным. Зато ему нет равных в качестве идеолога глобального масштаба.А что у него за идеология такая? Да всего-то-навсего этот человек говорит нормальные вещи в ненормальном мире, где высказывать очевидное становится невозможным. А Трамп это мог и может, и у него с боем получается то, что другим как минимум стоило бы карьеры и репутации. Именно по этой причине для миллионов его противников нет зверя страшнее Трампа.Дело в том, что этот бывший телевизионный персонаж и успешный предприниматель пришел в мир в военную эпоху. Война началась давно — ее признаки были налицо еще в 90-е годы. Ведется она за полную смену образа жизни и, соответственно, стиля мышления и высказываний сотен миллионов людей. И не только в США — амбиции были подмять под себя весь мир. События на Украине, или (до того) в Сирии, или (возможно, в будущем) в Тайваньском проливе — только часть этой битвы за, по сути, уничтожение сегодняшнего человека и замену его на какое-то другое и абсолютно жалкое создание. Демократическая партия США и похожие на нее прочие партии по всему миру — только инструмент для реализации этого замысла.Не хочется в очередной раз повторять весь список направлений, по которым ведется уничтожение человека, уж слишком этот список длинный: от здорового образа жизни и сплошных детских травм с насилием от педофилов до необходимости мерзнуть зимой или отдавать свой дом мигранту из Африки (или с Украины). И так же не хочется в очередной раз повторять, что у всех этих кампаний есть одна общая черта — моральный террор, запрет на высказывания несогласных.Так что это из серии очевидного: если случайно находится человек, который на все эти темы говорит свободно, да вдобавок такой человек оказывается однажды хозяином Белого дома, то его слушают не потому, что он говорит что-то новое и невероятное, а по обратной причине — он почти безнаказанно говорит нечто, условно говоря, старое и нормальное.Здесь интереснее даже не сам феномен Трампа, а человеческие чувства и рефлексы, которые этот феномен сделали возможным. Дело в том, что люди на войне — извините за очевидность — хотят мира. А мир — это возвращение нормальности. Той, что была до войны. Достаточно вспомнить, как весь мир вел себя после Первой и Второй мировых: каждый раз по десять лет длились периоды попыток возвращения в прежнюю эпоху — во всех мелочах и подробностях. И только после этой паузы мировая история двигалась куда-то дальше.Здесь один из парадоксов идеологии, именуемой консерватизмом (а Трамп, бесспорно, один из ее невольных естественных символов). Консерватизм — это всегда движение вперед, к выходу из эпохи очередного безумства леваков. Но выглядит это движение как попытка вернуться в довоенное и дореволюционное прошлое — просто потому, что люди так устроены и хотят именно этого.И тут от великого идеолога нашего времени Дональда Трампа ждешь любых откровений — например, в какой именно год надо хотеть вернуться. Когда люди в США и не только там делали то, что хотели, и высказывались свободно, говоря то, что думали.Но тогда начинаются трудности, потому что идеальных прежних эпох не бывает. Повторим: вся нынешняя гадость была запущена в основном в 90-е годы. Достаточно почитать как можно больше книг американца Майкла Крайтона (а книги эти все по большей части из 90-х), начавшего карьеру с описания парка юрского периода, и вы увидите там прообразы множества ужасов, которые затем начали душить жизнь людей уже всерьез. И взбесившиеся ученые, напускающие на нас динозавров или облака наночастиц, и злобные феминистки, и фальсификаторы науки по части перемен климата, и многое другое.Значит, хорошо было в 80-е? Понятно, что лучше, чем сейчас. Но тут начинаются различия людей по национальной принадлежности. Допустим, для упертого 100-процентного республиканца в США золотым веком считаются 50-е годы, но попробуйте объясните это нам, китайцам или африканцам. И нужен какой-то очень талантливый человек, способный в мировом масштабе предлагать людям такой стиль жизни, который они и без того хотят. Другое дело, что вряд ли этот человек будет способен собрать 83 миллиона подписчиков за сутки.

https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html

https://ria.ru/20221120/tramp-1832828829.html

https://ria.ru/20221120/twitter-1832876718.html

https://ria.ru/20221120/tramp-1832923631.html

https://ria.ru/20221014/ssha-1823845807.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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дональд трамп, технологии, илон маск, сша, украина, сирия, в мире, twitter