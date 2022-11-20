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Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter - РИА Новости, 20.11.2022
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Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter - РИА Новости, 20.11.2022
Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T03:58
2022-11-20T04:07
в мире
twitter
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство участников проведенного им опроса."Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа - глас божий)", - написал Маск в Twitter.Маск в течение суток проводил опрос пользователей Twitter, стоит ли "восстанавливать бывшего президента Трампа". Утвердительно ответили 51,8% проголосовавших, против высказались 48,2%. Всего в опросе приняли участие более 15 миллионов человек.Twitter заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html
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в мире, twitter, илон маск, дональд трамп, сша, технологии
В мире, Twitter, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Технологии
03:58 20.11.2022 (обновлено: 04:07 20.11.2022)
 
Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter

Маск заявил, что восстановит аккаунт экс-президента США Трампа в Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство участников проведенного им опроса.
"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа - глас божий)", - написал Маск в Twitter.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
17 ноября, 12:35
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Маск в течение суток проводил опрос пользователей Twitter, стоит ли "восстанавливать бывшего президента Трампа". Утвердительно ответили 51,8% проголосовавших, против высказались 48,2%. Всего в опросе приняли участие более 15 миллионов человек.
Twitter заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Предприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 21:27
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
 
В миреTwitterИлон МаскДональд ТрампСШАТехнологии
 
 
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