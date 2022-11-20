https://ria.ru/20221120/twitter-1832827075.html

Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter

Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter - РИА Новости, 20.11.2022

Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:58

2022-11-20T03:58

2022-11-20T04:07

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство участников проведенного им опроса."Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа - глас божий)", - написал Маск в Twitter.Маск в течение суток проводил опрос пользователей Twitter, стоит ли "восстанавливать бывшего президента Трампа". Утвердительно ответили 51,8% проголосовавших, против высказались 48,2%. Всего в опросе приняли участие более 15 миллионов человек.Twitter заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html

https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html

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в мире, twitter, илон маск, дональд трамп, сша, технологии