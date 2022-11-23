Рейтинг@Mail.ru
Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html
Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах
Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах - РИА Новости, 23.11.2022
Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах
По словам туроператоров, Мальдивская Республика — среди самых популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. Райские острова позволяют отвлечься от... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:00
2022-11-23T08:03
туризм
мальдивы
мале
туризм
маршруты - туризм
туристы
куда поехать
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833137221_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_d766724a9b40c89fd2d8402c8fa5ef1b.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. По словам туроператоров, Мальдивская Республика — среди самых популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. Райские острова позволяют отвлечься от проблем, побыть наедине с собой и природой. О том, почему это вариант не только для богатых, как правильно спланировать отпуск и выбрать отель, — в материале РИА Новости.Распробовали"Мальдивы всегда считались элитным курортом, но после пандемии ситуация изменилась, — говорит турагент компании "На чемоданах" Александра Картошкина. — Чтобы восстановить турпоток, отели снизили цены".Сейчас цены восстановили, однако спрос продолжает расти. По данным "Русского экспресса", интерес россиян к атоллам в этом году уже увеличился на 340%. Мальдивы попали в топ-5 самых востребованных на Новый год. Это подтверждают и в "Интуристе".С 9 декабря AZUR air запустит еще и регулярку из Внуково в Мале: дважды в неделю на Lujo Black Jet, 72 пассажира в бизнес-классе.Добраться можно и со стыковкой в Дубае, Стамбуле, Абу-Даби на рейсах Qatar Airways, Ethihad Airways, Gulf Air, Emirates, Flydubai. Билеты — от 33 тысяч рублей в одну сторону (вылет в середине декабря).Пакетный новогодний тур у "Интуриста" — 292 тысячи на человека. У "Русского экспресса" — от 138 тысяч.На Мальдивы — бюджетноДешевле тоже возможно. Во-первых, нужно максимально заранее (примерно за полгода) купить авиабилеты, и не на прямой рейс, а на стыковочный, советует основатель и владелец сети турагентств "360 Трэвел" Екатерина Гайченя. В таком случае перелет обойдется примерно в 40 тысяч в обе стороны. До отеля — не на авиатакси, а паромом или катером.Во-вторых, жилье стоит бронировать не на островах-резортах, где всю территорию занимает гостиница, а там, где живут местные. Есть много гестхаусов с приемлемыми ценами. Екатерина рекомендует обратить внимание на остров Маафуши: номер на двоих — от 2300 рублей в сутки с завтраками.Обед и ужин — в кафе. "Вкусно, и не дороже 300 рублей с человека", — отмечает Екатерина.У туроператоров есть путевки с проживанием на таких островах. Coral Travel, например, предлагает недельный отдых за 180 тысяч рублей за двоих.Важно также правильно выбрать время для отпуска, добавляет Дарья Домостроева.А вот на Новый год и в феврале всегда дорого — пик спроса. К тому же сложно найти хорошее место: все уже занято.No shoes, no newsВсе благодаря тому, что нет информационного шума. Помогает и цветотерапия — яркая зелень, белый песок, лазурно-бирюзовый океан.Туристы здесь проводят дни в режиме "и пусть весь мир подождет". Неофициальный девиз Мальдив: "no shoes, no news", что можно перевести как "без обуви, без забот". "На островах ходят босиком по нежному белому песку (который, кстати, не нагревается), не пользуются телефонами и не читают новости. Здесь в этом нет необходимости", — уточняет эксперт.Но есть нюансы. Мальдивы — мусульманское государство. Запрещен алкоголь, его нельзя ввезти и невозможно купить. Спиртное продается только на островах-резортах. Есть ограничения и по внешнему виду. "На островах, где живут местные, можно оголяться лишь на специальных бикини-пляжах, и не везде такие есть", — предупреждает Картошкина.На любой вкусЧтобы прочувствовать Мальдивы на сто процентов, нужно ехать на резорт, уверена Картошкина. Именно там вы обретете то уединение, которым славится курорт."С другими туристами встречаетесь только в ресторанах, барах и у основного бассейна, — перечисляет она. — Персонала там больше, чем отдыхающих. Спустя пару дней официанты уже будут обращаться к вам по имени и знать все ваши предпочтения по напиткам".На Мальдивах около 160 резортов на любой вкус: большие и маленькие, для семей с детьми и исключительно для взрослых, ориентированные на уединенный отдых и рассчитанные на активных туристов. Практически у каждого отеля своя концепция и собственный атолл.Если цель — побыть в одиночестве, Екатерина советует виллы в отелях Ayada, Alila или размещение на воде. "Там можно хоть без купальника по террасе ходить — никто не увидит", — отмечает она.Такие резорты отличаются высокой приватностью, разнообразием спа- и велнес-программ. Никаких шумных развлекательных мероприятий. "Можно заняться йогой на рассвете, послушать живую музыку вечером в баре или встретить закат за ужином на берегу океана", — добавляет эксперт.Для романтического отдыха — Nika Island Resort &amp; Spa (тут виллы предлагают даже под водой), One&amp;Only Reethi Rah и Velassaru Maldives, для активного времяпрепровождения и водного спорта — Cinnamon Dhonveli, Niyama Private Island, Kuda Villingili с серф-спотами.Очень много отелей для семейного отдыха, указывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Детские клубы, специальное меню в ресторанах и много бонусов: например, бесплатное проживание и питание для маленьких гостей.Чаще всего семьи с детьми выбирают JW Marriott Maldives Resort &amp; Spa, Kuramathi, Ayada Maldives, Anantara Kihavah.В кафе при отелях в основном привычные европейская, японская и итальянская кухня. Так что каких-то особенных блюд вы там не попробуете. Если хочется разнообразия, загляните в подводный ресторан — за атмосферой.Важный момент: вся еда на Мальдивах привозная и стоит дорого.Наедине с природой"На Мальдивы никто не едет за достопримечательностями: считайте, что их там нет", — предупреждает Екатерина Гайченя.Отпуск проходит в основном в пределах острова. Некоторые туристы опасаются, что будет скучно. Но возвращаются в восторге, уточняет Александра Картошкина. Все равно развлечений — множество.Например, поплавать с акулами и черепахами, полюбоваться коралловыми рифами во время снорклинга и дайвинга. Или побывать в заповеднике Ханифару Бей, посмотреть на скатов-мант. Популярны поездки на дневную и ночную рыбалку, круиз к дельфинам или просто морские прогулки на яхте. Если остановились на резорте, можно взять экскурсию на локальный остров, чтобы познакомиться с местным бытом.Кроме того, в отелях предлагают арендовать сапборд или серф-доску, позаниматься танцами, йогой, посетить мастер-классы, в частности, по кулинарии.Говорят, Мальдивы к концу века затонут: из-за глобального потепления уровень воды в Мировом океане каждый год поднимается, отмечает Эльвира Кушнир. Стоит поторопиться, чтобы успеть увидеть этот рай на земле.
https://ria.ru/20221114/dubay-1829887725.html
мальдивы
мале
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833137221_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_7bd6d3139142d9a99518a90b9a437fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мальдивы, мале, туризм, маршруты - туризм, туристы, куда поехать, курорт, пляжи, отели, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Мальдивы, Мале, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, куда поехать, Курорт, Пляжи, Отели, Отдых на море, куда можно лететь
08:00 23.11.2022 (обновлено: 08:03 23.11.2022)
 

Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах

© Фото : Unsplash/Chelsea GatesМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Chelsea Gates
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. По словам туроператоров, Мальдивская Республика — среди самых популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. Райские острова позволяют отвлечься от проблем, побыть наедине с собой и природой. О том, почему это вариант не только для богатых, как правильно спланировать отпуск и выбрать отель, — в материале РИА Новости.

Распробовали

"Мальдивы всегда считались элитным курортом, но после пандемии ситуация изменилась, — говорит турагент компании "На чемоданах" Александра Картошкина. — Чтобы восстановить турпоток, отели снизили цены".
© Pixabay / pasja1000Мальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Pixabay / pasja1000
Мальдивы
Сейчас цены восстановили, однако спрос продолжает расти. По данным "Русского экспресса", интерес россиян к атоллам в этом году уже увеличился на 340%. Мальдивы попали в топ-5 самых востребованных на Новый год. Это подтверждают и в "Интуристе".

"Продажи увеличились в три раза, — сообщает PR-директор компании Дарья Домостроева. — Сказались ковидные ограничения по другим популярным экзотическим направлениям, а также, конечно, прямые рейсы "Аэрофлота" и чартеры AZUR air".

С 9 декабря AZUR air запустит еще и регулярку из Внуково в Мале: дважды в неделю на Lujo Black Jet, 72 пассажира в бизнес-классе.
© Pixabay / Helgede1Гидросамолет на Мальдивах
Гидросамолет на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Pixabay / Helgede1
Гидросамолет на Мальдивах
Добраться можно и со стыковкой в Дубае, Стамбуле, Абу-Даби на рейсах Qatar Airways, Ethihad Airways, Gulf Air, Emirates, Flydubai. Билеты — от 33 тысяч рублей в одну сторону (вылет в середине декабря).
Пакетный новогодний тур у "Интуриста" — 292 тысячи на человека. У "Русского экспресса" — от 138 тысяч.

На Мальдивы — бюджетно

Дешевле тоже возможно. Во-первых, нужно максимально заранее (примерно за полгода) купить авиабилеты, и не на прямой рейс, а на стыковочный, советует основатель и владелец сети турагентств "360 Трэвел" Екатерина Гайченя.
В таком случае перелет обойдется примерно в 40 тысяч в обе стороны. До отеля — не на авиатакси, а паромом или катером.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Мальдивские острова
Во-вторых, жилье стоит бронировать не на островах-резортах, где всю территорию занимает гостиница, а там, где живут местные. Есть много гестхаусов с приемлемыми ценами. Екатерина рекомендует обратить внимание на остров Маафуши: номер на двоих — от 2300 рублей в сутки с завтраками.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВиллы для туристов на одном из Мальдивских островов
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов
Обед и ужин — в кафе. "Вкусно, и не дороже 300 рублей с человека", — отмечает Екатерина.
У туроператоров есть путевки с проживанием на таких островах. Coral Travel, например, предлагает недельный отдых за 180 тысяч рублей за двоих.
© Depositphotos.com / pasja1000Мальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / pasja1000
Мальдивы
Важно также правильно выбрать время для отпуска, добавляет Дарья Домостроева.

"Большинство россиян воспринимает Мальдивы как зимнее направление для "побега в лето". Хотя на самом деле отдыхать здесь можно круглый год. Выгоднее всего — летом, когда отели дают сезонные скидки до 40 процентов и проводят различные акции, например, апгрейд питания", — поясняет она.

А вот на Новый год и в феврале всегда дорого — пик спроса. К тому же сложно найти хорошее место: все уже занято.
© Depositphotos.com / icemanphotosВиллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / icemanphotos
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане

No shoes, no news

"Мальдивы — уникальное место с особой атмосферой — безмятежности, умиротворения, уединения, — говорит Александра Картошкина. — Здесь можно отдохнуть душой и телом в максимально короткие сроки".

Все благодаря тому, что нет информационного шума. Помогает и цветотерапия — яркая зелень, белый песок, лазурно-бирюзовый океан.
Туристы здесь проводят дни в режиме "и пусть весь мир подождет". Неофициальный девиз Мальдив: "no shoes, no news", что можно перевести как "без обуви, без забот".
"На островах ходят босиком по нежному белому песку (который, кстати, не нагревается), не пользуются телефонами и не читают новости. Здесь в этом нет необходимости", — уточняет эксперт.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкОдин из Мальдивских островов
Один из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Один из Мальдивских островов
Но есть нюансы. Мальдивы — мусульманское государство. Запрещен алкоголь, его нельзя ввезти и невозможно купить. Спиртное продается только на островах-резортах.
Есть ограничения и по внешнему виду. "На островах, где живут местные, можно оголяться лишь на специальных бикини-пляжах, и не везде такие есть", — предупреждает Картошкина.

На любой вкус

"Мальдивцы — очень приветливый и добродушный народ, они рады гостям и в отеле-резорте, и на локальном острове", — рассказывает директор турагентства Kushinel Travel Эльвира Кушнир.

Чтобы прочувствовать Мальдивы на сто процентов, нужно ехать на резорт, уверена Картошкина. Именно там вы обретете то уединение, которым славится курорт.
© Pixabay / megz0309Водная вилла на Мальдивах
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Pixabay / megz0309
Водная вилла на Мальдивах
"С другими туристами встречаетесь только в ресторанах, барах и у основного бассейна, — перечисляет она. — Персонала там больше, чем отдыхающих. Спустя пару дней официанты уже будут обращаться к вам по имени и знать все ваши предпочтения по напиткам".
На Мальдивах около 160 резортов на любой вкус: большие и маленькие, для семей с детьми и исключительно для взрослых, ориентированные на уединенный отдых и рассчитанные на активных туристов. Практически у каждого отеля своя концепция и собственный атолл.
© Pixabay / inside4Мальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Pixabay / inside4
Мальдивы
Если цель — побыть в одиночестве, Екатерина советует виллы в отелях Ayada, Alila или размещение на воде. "Там можно хоть без купальника по террасе ходить — никто не увидит", — отмечает она.
Такие резорты отличаются высокой приватностью, разнообразием спа- и велнес-программ. Никаких шумных развлекательных мероприятий. "Можно заняться йогой на рассвете, послушать живую музыку вечером в баре или встретить закат за ужином на берегу океана", — добавляет эксперт.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Скат у берега одного из Мальдивских островов

Скат у берега одного из Мальдивских островов
1 из 3

Скат у берега одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Катер в акватории одного из Мальдивских островов

Катер в акватории одного из Мальдивских островов
2 из 3

Катер в акватории одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© Pixabay / kormandallas Подводный мир, Мальдивы
Подводный мир, Мальдивы
3 из 3
Подводный мир, Мальдивы
© Pixabay / kormandallas
1 из 3

Скат у берега одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Катер в акватории одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Подводный мир, Мальдивы
© Pixabay / kormandallas
Для романтического отдыха — Nika Island Resort & Spa (тут виллы предлагают даже под водой), One&Only Reethi Rah и Velassaru Maldives, для активного времяпрепровождения и водного спорта — Cinnamon Dhonveli, Niyama Private Island, Kuda Villingili с серф-спотами.
Очень много отелей для семейного отдыха, указывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Детские клубы, специальное меню в ресторанах и много бонусов: например, бесплатное проживание и питание для маленьких гостей.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНа территории отеля на одном из Мальдивских островов
На территории отеля на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
На территории отеля на одном из Мальдивских островов
Чаще всего семьи с детьми выбирают JW Marriott Maldives Resort & Spa, Kuramathi, Ayada Maldives, Anantara Kihavah.
В кафе при отелях в основном привычные европейская, японская и итальянская кухня. Так что каких-то особенных блюд вы там не попробуете. Если хочется разнообразия, загляните в подводный ресторан — за атмосферой.
© Depositphotos.com / DragonImagesЗавтрак на воде на тропическом курорте
Завтрак на воде на тропическом курорте - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / DragonImages
Завтрак на воде на тропическом курорте
Важный момент: вся еда на Мальдивах привозная и стоит дорого.

"Поэтому мы советуем систему "все включено", иначе бокал вина за ужином обойдется по цене двух-трех бутылок", — говорит Дарья Домостроева.

Наедине с природой

"На Мальдивы никто не едет за достопримечательностями: считайте, что их там нет", — предупреждает Екатерина Гайченя.
Отпуск проходит в основном в пределах острова. Некоторые туристы опасаются, что будет скучно. Но возвращаются в восторге, уточняет Александра Картошкина. Все равно развлечений — множество.
© Depositphotos.com / valio84slЖенщина плывет под водой в маске
Женщина плывёт под водой в маске - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / valio84sl
Женщина плывет под водой в маске
Например, поплавать с акулами и черепахами, полюбоваться коралловыми рифами во время снорклинга и дайвинга. Или побывать в заповеднике Ханифару Бей, посмотреть на скатов-мант. Популярны поездки на дневную и ночную рыбалку, круиз к дельфинам или просто морские прогулки на яхте.
Если остановились на резорте, можно взять экскурсию на локальный остров, чтобы познакомиться с местным бытом.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мальдивские острова
Кроме того, в отелях предлагают арендовать сапборд или серф-доску, позаниматься танцами, йогой, посетить мастер-классы, в частности, по кулинарии.
Говорят, Мальдивы к концу века затонут: из-за глобального потепления уровень воды в Мировом океане каждый год поднимается, отмечает Эльвира Кушнир. Стоит поторопиться, чтобы успеть увидеть этот рай на земле.
Пляж в Дубае - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00Туризм
Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай
 
ТуризмМальдивыМалеТуризмМаршруты - Туризмтуристыкуда поехатьКурортПляжиОтелиОтдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала