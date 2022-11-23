Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. По словам туроператоров, Мальдивская Республика — среди самых популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. Райские острова позволяют отвлечься от проблем, побыть наедине с собой и природой. О том, почему это вариант не только для богатых, как правильно спланировать отпуск и выбрать отель, — в материале РИА Новости.Распробовали"Мальдивы всегда считались элитным курортом, но после пандемии ситуация изменилась, — говорит турагент компании "На чемоданах" Александра Картошкина. — Чтобы восстановить турпоток, отели снизили цены".Сейчас цены восстановили, однако спрос продолжает расти. По данным "Русского экспресса", интерес россиян к атоллам в этом году уже увеличился на 340%. Мальдивы попали в топ-5 самых востребованных на Новый год. Это подтверждают и в "Интуристе".С 9 декабря AZUR air запустит еще и регулярку из Внуково в Мале: дважды в неделю на Lujo Black Jet, 72 пассажира в бизнес-классе.Добраться можно и со стыковкой в Дубае, Стамбуле, Абу-Даби на рейсах Qatar Airways, Ethihad Airways, Gulf Air, Emirates, Flydubai. Билеты — от 33 тысяч рублей в одну сторону (вылет в середине декабря).Пакетный новогодний тур у "Интуриста" — 292 тысячи на человека. У "Русского экспресса" — от 138 тысяч.На Мальдивы — бюджетноДешевле тоже возможно. Во-первых, нужно максимально заранее (примерно за полгода) купить авиабилеты, и не на прямой рейс, а на стыковочный, советует основатель и владелец сети турагентств "360 Трэвел" Екатерина Гайченя. В таком случае перелет обойдется примерно в 40 тысяч в обе стороны. До отеля — не на авиатакси, а паромом или катером.Во-вторых, жилье стоит бронировать не на островах-резортах, где всю территорию занимает гостиница, а там, где живут местные. Есть много гестхаусов с приемлемыми ценами. Екатерина рекомендует обратить внимание на остров Маафуши: номер на двоих — от 2300 рублей в сутки с завтраками.Обед и ужин — в кафе. "Вкусно, и не дороже 300 рублей с человека", — отмечает Екатерина.У туроператоров есть путевки с проживанием на таких островах. Coral Travel, например, предлагает недельный отдых за 180 тысяч рублей за двоих.Важно также правильно выбрать время для отпуска, добавляет Дарья Домостроева.А вот на Новый год и в феврале всегда дорого — пик спроса. К тому же сложно найти хорошее место: все уже занято.No shoes, no newsВсе благодаря тому, что нет информационного шума. Помогает и цветотерапия — яркая зелень, белый песок, лазурно-бирюзовый океан.Туристы здесь проводят дни в режиме "и пусть весь мир подождет". Неофициальный девиз Мальдив: "no shoes, no news", что можно перевести как "без обуви, без забот". "На островах ходят босиком по нежному белому песку (который, кстати, не нагревается), не пользуются телефонами и не читают новости. Здесь в этом нет необходимости", — уточняет эксперт.Но есть нюансы. Мальдивы — мусульманское государство. Запрещен алкоголь, его нельзя ввезти и невозможно купить. Спиртное продается только на островах-резортах. Есть ограничения и по внешнему виду. "На островах, где живут местные, можно оголяться лишь на специальных бикини-пляжах, и не везде такие есть", — предупреждает Картошкина.На любой вкусЧтобы прочувствовать Мальдивы на сто процентов, нужно ехать на резорт, уверена Картошкина. Именно там вы обретете то уединение, которым славится курорт."С другими туристами встречаетесь только в ресторанах, барах и у основного бассейна, — перечисляет она. — Персонала там больше, чем отдыхающих. Спустя пару дней официанты уже будут обращаться к вам по имени и знать все ваши предпочтения по напиткам".На Мальдивах около 160 резортов на любой вкус: большие и маленькие, для семей с детьми и исключительно для взрослых, ориентированные на уединенный отдых и рассчитанные на активных туристов. Практически у каждого отеля своя концепция и собственный атолл.Если цель — побыть в одиночестве, Екатерина советует виллы в отелях Ayada, Alila или размещение на воде. "Там можно хоть без купальника по террасе ходить — никто не увидит", — отмечает она.Такие резорты отличаются высокой приватностью, разнообразием спа- и велнес-программ. Никаких шумных развлекательных мероприятий. "Можно заняться йогой на рассвете, послушать живую музыку вечером в баре или встретить закат за ужином на берегу океана", — добавляет эксперт.Для романтического отдыха — Nika Island Resort & Spa (тут виллы предлагают даже под водой), One&Only Reethi Rah и Velassaru Maldives, для активного времяпрепровождения и водного спорта — Cinnamon Dhonveli, Niyama Private Island, Kuda Villingili с серф-спотами.Очень много отелей для семейного отдыха, указывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Детские клубы, специальное меню в ресторанах и много бонусов: например, бесплатное проживание и питание для маленьких гостей.Чаще всего семьи с детьми выбирают JW Marriott Maldives Resort & Spa, Kuramathi, Ayada Maldives, Anantara Kihavah.В кафе при отелях в основном привычные европейская, японская и итальянская кухня. Так что каких-то особенных блюд вы там не попробуете. Если хочется разнообразия, загляните в подводный ресторан — за атмосферой.Важный момент: вся еда на Мальдивах привозная и стоит дорого.Наедине с природой"На Мальдивы никто не едет за достопримечательностями: считайте, что их там нет", — предупреждает Екатерина Гайченя.Отпуск проходит в основном в пределах острова. Некоторые туристы опасаются, что будет скучно. Но возвращаются в восторге, уточняет Александра Картошкина. Все равно развлечений — множество.Например, поплавать с акулами и черепахами, полюбоваться коралловыми рифами во время снорклинга и дайвинга. Или побывать в заповеднике Ханифару Бей, посмотреть на скатов-мант. Популярны поездки на дневную и ночную рыбалку, круиз к дельфинам или просто морские прогулки на яхте. Если остановились на резорте, можно взять экскурсию на локальный остров, чтобы познакомиться с местным бытом.Кроме того, в отелях предлагают арендовать сапборд или серф-доску, позаниматься танцами, йогой, посетить мастер-классы, в частности, по кулинарии.Говорят, Мальдивы к концу века затонут: из-за глобального потепления уровень воды в Мировом океане каждый год поднимается, отмечает Эльвира Кушнир. Стоит поторопиться, чтобы успеть увидеть этот рай на земле.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. По словам туроператоров, Мальдивская Республика — среди самых популярных направлений для отдыха на новогодние праздники. Райские острова позволяют отвлечься от проблем, побыть наедине с собой и природой. О том, почему это вариант не только для богатых, как правильно спланировать отпуск и выбрать отель, — в материале РИА Новости.
Распробовали
"Мальдивы всегда считались элитным курортом, но после пандемии ситуация изменилась, — говорит турагент компании "На чемоданах" Александра Картошкина. — Чтобы восстановить турпоток, отели снизили цены".
Сейчас цены восстановили, однако спрос продолжает расти. По данным "Русского экспресса", интерес россиян к атоллам в этом году уже увеличился на 340%. Мальдивы попали в топ-5 самых востребованных на Новый год. Это подтверждают и в "Интуристе".
"Продажи увеличились в три раза, — сообщает PR-директор компании Дарья Домостроева. — Сказались ковидные ограничения по другим популярным экзотическим направлениям, а также, конечно, прямые рейсы "Аэрофлота" и чартеры AZUR air".
С 9 декабря AZUR air запустит еще и регулярку из Внуково в Мале: дважды в неделю на Lujo Black Jet, 72 пассажира в бизнес-классе.
Пакетный новогодний тур у "Интуриста" — 292 тысячи на человека. У "Русского экспресса" — от 138 тысяч.
На Мальдивы — бюджетно
Дешевле тоже возможно. Во-первых, нужно максимально заранее (примерно за полгода) купить авиабилеты, и не на прямой рейс, а на стыковочный, советует основатель и владелец сети турагентств "360 Трэвел" Екатерина Гайченя.
В таком случае перелет обойдется примерно в 40 тысяч в обе стороны. До отеля — не на авиатакси, а паромом или катером.
Во-вторых, жилье стоит бронировать не на островах-резортах, где всю территорию занимает гостиница, а там, где живут местные. Есть много гестхаусов с приемлемыми ценами. Екатерина рекомендует обратить внимание на остров Маафуши: номер на двоих — от 2300 рублей в сутки с завтраками.
Важно также правильно выбрать время для отпуска, добавляет Дарья Домостроева.
"Большинство россиян воспринимает Мальдивы как зимнее направление для "побега в лето". Хотя на самом деле отдыхать здесь можно круглый год. Выгоднее всего — летом, когда отели дают сезонные скидки до 40 процентов и проводят различные акции, например, апгрейд питания", — поясняет она.
А вот на Новый год и в феврале всегда дорого — пик спроса. К тому же сложно найти хорошее место: все уже занято.
"С другими туристами встречаетесь только в ресторанах, барах и у основного бассейна, — перечисляет она. — Персонала там больше, чем отдыхающих. Спустя пару дней официанты уже будут обращаться к вам по имени и знать все ваши предпочтения по напиткам".
На Мальдивах около 160 резортов на любой вкус: большие и маленькие, для семей с детьми и исключительно для взрослых, ориентированные на уединенный отдых и рассчитанные на активных туристов. Практически у каждого отеля своя концепция и собственный атолл.
Если цель — побыть в одиночестве, Екатерина советует виллы в отелях Ayada, Alila или размещение на воде. "Там можно хоть без купальника по террасе ходить — никто не увидит", — отмечает она.
Такие резорты отличаются высокой приватностью, разнообразием спа- и велнес-программ. Никаких шумных развлекательных мероприятий. "Можно заняться йогой на рассвете, послушать живую музыку вечером в баре или встретить закат за ужином на берегу океана", — добавляет эксперт.
Для романтического отдыха — Nika Island Resort & Spa (тут виллы предлагают даже под водой), One&Only Reethi Rah и Velassaru Maldives, для активного времяпрепровождения и водного спорта — Cinnamon Dhonveli, Niyama Private Island, Kuda Villingili с серф-спотами.
Очень много отелей для семейного отдыха, указывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Детские клубы, специальное меню в ресторанах и много бонусов: например, бесплатное проживание и питание для маленьких гостей.
На территории отеля на одном из Мальдивских островов
Чаще всего семьи с детьми выбирают JW Marriott Maldives Resort & Spa, Kuramathi, Ayada Maldives, Anantara Kihavah.
В кафе при отелях в основном привычные европейская, японская и итальянская кухня. Так что каких-то особенных блюд вы там не попробуете. Если хочется разнообразия, загляните в подводный ресторан — за атмосферой.
Например, поплавать с акулами и черепахами, полюбоваться коралловыми рифами во время снорклинга и дайвинга. Или побывать в заповеднике Ханифару Бей, посмотреть на скатов-мант. Популярны поездки на дневную и ночную рыбалку, круиз к дельфинам или просто морские прогулки на яхте.
Если остановились на резорте, можно взять экскурсию на локальный остров, чтобы познакомиться с местным бытом.
Кроме того, в отелях предлагают арендовать сапборд или серф-доску, позаниматься танцами, йогой, посетить мастер-классы, в частности, по кулинарии.
Говорят, Мальдивы к концу века затонут: из-за глобального потепления уровень воды в Мировом океане каждый год поднимается, отмечает Эльвира Кушнир. Стоит поторопиться, чтобы успеть увидеть этот рай на земле.
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