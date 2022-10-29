https://ria.ru/20221029/maldivy-1827434389.html
На Мальдивы запустили новые чартеры
На Мальдивы запустили новые чартеры - РИА Новости, 29.10.2022
На Мальдивы запустили новые чартеры
У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:48
2022-10-29T03:48
2022-10-29T03:48
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мальдивы
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coral travel
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azur air
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР."Чартерная перевозка в совокупности с разнообразием ассортимента средств размещения позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне доступные по цене варианты", — отмечают в ассоциации.Стоимость бюджетного путешествия на семь дней в середине ноября начинается от 180 тысяч рублей на двоих с размещением в гостевом доме на завтраках. Отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено" обойдется значительно дороже — от 358 тысяч.Перевозка осуществляется на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR Air раз в неделю — по пятницам. С 15 ноября частоту планируется увеличить: рейсы будут отправляться из Москвы в Мале по средам и пятницам. На борту пассажирам предоставляется горячее питание.
https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822201223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Мальдивы запустили новые чартеры
У Coral Travel появились туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки