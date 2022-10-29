https://ria.ru/20221029/maldivy-1827434389.html

На Мальдивы запустили новые чартеры

На Мальдивы запустили новые чартеры - РИА Новости, 29.10.2022

На Мальдивы запустили новые чартеры

У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:48

2022-10-29T03:48

2022-10-29T03:48

туризм

новости - туризм

мальдивы

москва

мале

coral travel

ассоциация туроператоров россии (атор)

azur air

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР."Чартерная перевозка в совокупности с разнообразием ассортимента средств размещения позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне доступные по цене варианты", — отмечают в ассоциации.Стоимость бюджетного путешествия на семь дней в середине ноября начинается от 180 тысяч рублей на двоих с размещением в гостевом доме на завтраках. Отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено" обойдется значительно дороже — от 358 тысяч.Перевозка осуществляется на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR Air раз в неделю — по пятницам. С 15 ноября частоту планируется увеличить: рейсы будут отправляться из Москвы в Мале по средам и пятницам. На борту пассажирам предоставляется горячее питание.

https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822201223.html

мальдивы

москва

мале

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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