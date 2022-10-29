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На Мальдивы запустили новые чартеры - РИА Новости, 29.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221029/maldivy-1827434389.html
На Мальдивы запустили новые чартеры
На Мальдивы запустили новые чартеры - РИА Новости, 29.10.2022
На Мальдивы запустили новые чартеры
У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:48
2022-10-29T03:48
туризм
новости - туризм
мальдивы
москва
мале
coral travel
ассоциация туроператоров россии (атор)
azur air
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР."Чартерная перевозка в совокупности с разнообразием ассортимента средств размещения позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне доступные по цене варианты", — отмечают в ассоциации.Стоимость бюджетного путешествия на семь дней в середине ноября начинается от 180 тысяч рублей на двоих с размещением в гостевом доме на завтраках. Отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено" обойдется значительно дороже — от 358 тысяч.Перевозка осуществляется на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR Air раз в неделю — по пятницам. С 15 ноября частоту планируется увеличить: рейсы будут отправляться из Москвы в Мале по средам и пятницам. На борту пассажирам предоставляется горячее питание.
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новости - туризм, мальдивы, москва, мале, coral travel, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, цены, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Москва, Мале, Coral Travel, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Цены, Туризм, туристы
03:48 29.10.2022
 
На Мальдивы запустили новые чартеры

У Coral Travel появились туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки

© Depositphotos.com / haveseen Женщина загорает на пляже на Мальдивах
Женщина загорает на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Depositphotos.com / haveseen
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У Coral Travel появились недорогие туры на Мальдивы на базе чартерной перевозки, первый рейс из Москвы в Мале отправился 28 октября, сообщает АТОР.
"Чартерная перевозка в совокупности с разнообразием ассортимента средств размещения позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне доступные по цене варианты", — отмечают в ассоциации.
Стоимость бюджетного путешествия на семь дней в середине ноября начинается от 180 тысяч рублей на двоих с размещением в гостевом доме на завтраках. Отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено" обойдется значительно дороже — от 358 тысяч.
Перевозка осуществляется на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR Air раз в неделю — по пятницам. С 15 ноября частоту планируется увеличить: рейсы будут отправляться из Москвы в Мале по средам и пятницам. На борту пассажирам предоставляется горячее питание.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:58Туризм
Azur Air запустит чартеры на Шри-Ланку
 
ТуризмНовости - ТуризмМальдивыМоскваМалеCoral TravelАссоциация туроператоров России (АТОР)Azur AirЦеныТуризмтуристы
 
 
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