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Мальдивам грозит исчезновение к концу века
Мальдивам грозит исчезновение к концу века - РИА Новости, 19.05.2021
Мальдивам грозит исчезновение к концу века
Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды и технологий... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:53
2021-05-19T18:26
туризм
мальдивы
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды и технологий страны Аминат Шауна.По ее словам, если природе будут наносить такой же ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдив "не будет"."Изменение климата реально, а мы — самая уязвимая страна в мире", — сказала министр в эфире телеканала CNBC.Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем моря. Шауна также добавила, что на большей части суши наблюдаются наводнения, а также эрозия береговой линии.Власти уже приложили усилия, чтобы снизить воздействие меняющегося климата: например, на Мальдивах приняли меры по охране прибрежных районов. Кроме того, государство стремится стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов, чтобы убедить остальные страны последовать примеру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/geyts-1596379530.html
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туризм, мальдивы, в мире

Мальдивам грозит исчезновение к концу века

15:53 19.05.2021 (обновлено: 18:26 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды и технологий страны Аминат Шауна.
По ее словам, если природе будут наносить такой же ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдив "не будет".
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"Изменение климата реально, а мы — самая уязвимая страна в мире", — сказала министр в эфире телеканала CNBC.
Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем моря. Шауна также добавила, что на большей части суши наблюдаются наводнения, а также эрозия береговой линии.
Власти уже приложили усилия, чтобы снизить воздействие меняющегося климата: например, на Мальдивах приняли меры по охране прибрежных районов. Кроме того, государство стремится стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов, чтобы убедить остальные страны последовать примеру.
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