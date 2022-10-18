https://ria.ru/20221018/puteshestviya-1824573683.html
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений - РИА Новости, 18.10.2022
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений
Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:05
2022-10-18T03:05
2022-10-18T03:56
туризм
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19922/97/199229754_0:576:3072:2304_1920x0_80_0_0_1519d22e38f38ba0cf8ff69d9dbcffad.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает АТОР.Путешественники активнее обычного покупают туры на Новый год, говорят эксперты. Сказывается стремление успеть забронировать отдых по приемлемым ценам, учитывая лимитированную авиаперевозку и хороший спрос.По данным компаний, прошлой осенью путевки на Новый год в некоторые страны продавались по ценам ниже нынешних на 40-50 процентов. Наиболее заметно подорожала Турция.Текущая минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью в отель категории "три звезды" (с 29 декабря по 4 января) находится на уровне 130,7 тысячи рублей на двоих. Осенью прошлого года поездку в "четверку" можно было приобрести за 62,5 тысячи.Эксперты уточняют, что если брать всех туристов, и организованных, и самостоятельных, то безусловный лидер по спросу у них — Россия. Если взять только клиентов туроператоров, то наша страна по количеству бронирований борется с Турцией и ОАЭ.По данным федеральной сети турагентств "1001 Тур", минимальная цена на новогодний российский отдых в Красной поляне с 29 декабря по 4 января — 92,9 тысячи рублей на двоих.Второе место занимают Турция и ОАЭ. По стоимости они сопоставимы – от 130 тысяч рублей на двоих за недельный отдых в отеле категории "три звезды", только в Турции предлагают "все включено", а в эмиратах – завтраки.На третьем месте – Египет, но у некоторых компаний на него приходится больше половины продаж. Самый бюджетный на сегодняшний день вариант новогоднего отдыха в этой стране (тур с датами с 29 декабря по 4 января) – 106,5 тысячи рублей на двоих: "три звезды", "все включено".Далее идут Таиланд и Мальдивы. Эти два направления присутствуют в топа многих туроператоров, часто следуя в рейтинге друг за другом.Стоимость новогодних путевок на Мальдивы – от 260,8 тысячи рублей на двоих, в Таиланд – от 240,7 тысячи.
https://ria.ru/20221014/egipet-1823946782.html
турция
оаэ
таиланд
египет
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19922/97/199229754_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_395134f933087c610dc71cbe74fbd049.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, египет, мальдивы, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Египет, Мальдивы, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
03:05 18.10.2022 (обновлено: 03:56 18.10.2022)
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений
В рейтинг популярных новогодних направлений вошли Россия, Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает
АТОР.
Путешественники активнее обычного покупают туры на Новый год, говорят эксперты. Сказывается стремление успеть забронировать отдых по приемлемым ценам, учитывая лимитированную авиаперевозку и хороший спрос.
По данным компаний, прошлой осенью путевки на Новый год в некоторые страны продавались по ценам ниже нынешних на 40-50 процентов. Наиболее заметно подорожала Турция.
Текущая минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью в отель категории "три звезды" (с 29 декабря по 4 января) находится на уровне 130,7 тысячи рублей на двоих. Осенью прошлого года поездку в "четверку" можно было приобрести за 62,5 тысячи.
Эксперты уточняют, что если брать всех туристов, и организованных, и самостоятельных, то безусловный лидер по спросу у них — Россия. Если взять только клиентов туроператоров, то наша страна по количеству бронирований борется с Турцией и ОАЭ.
По данным федеральной сети турагентств "1001 Тур", минимальная цена на новогодний российский отдых в Красной поляне с 29 декабря по 4 января — 92,9 тысячи рублей на двоих.
Второе место занимают Турция и ОАЭ. По стоимости они сопоставимы – от 130 тысяч рублей на двоих за недельный отдых в отеле категории "три звезды", только в Турции предлагают "все включено", а в эмиратах – завтраки.
На третьем месте – Египет, но у некоторых компаний на него приходится больше половины продаж. Самый бюджетный на сегодняшний день вариант новогоднего отдыха в этой стране (тур с датами с 29 декабря по 4 января) – 106,5 тысячи рублей на двоих: "три звезды", "все включено".
Далее идут Таиланд и Мальдивы. Эти два направления присутствуют в топа многих туроператоров, часто следуя в рейтинге друг за другом.
Стоимость новогодних путевок на Мальдивы – от 260,8 тысячи рублей на двоих, в Таиланд – от 240,7 тысячи.