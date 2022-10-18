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Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221018/puteshestviya-1824573683.html
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений - РИА Новости, 18.10.2022
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений
Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:05
2022-10-18T03:56
туризм
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает АТОР.Путешественники активнее обычного покупают туры на Новый год, говорят эксперты. Сказывается стремление успеть забронировать отдых по приемлемым ценам, учитывая лимитированную авиаперевозку и хороший спрос.По данным компаний, прошлой осенью путевки на Новый год в некоторые страны продавались по ценам ниже нынешних на 40-50 процентов. Наиболее заметно подорожала Турция.Текущая минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью в отель категории "три звезды" (с 29 декабря по 4 января) находится на уровне 130,7 тысячи рублей на двоих. Осенью прошлого года поездку в "четверку" можно было приобрести за 62,5 тысячи.Эксперты уточняют, что если брать всех туристов, и организованных, и самостоятельных, то безусловный лидер по спросу у них — Россия. Если взять только клиентов туроператоров, то наша страна по количеству бронирований борется с Турцией и ОАЭ.По данным федеральной сети турагентств "1001 Тур", минимальная цена на новогодний российский отдых в Красной поляне с 29 декабря по 4 января — 92,9 тысячи рублей на двоих.Второе место занимают Турция и ОАЭ. По стоимости они сопоставимы – от 130 тысяч рублей на двоих за недельный отдых в отеле категории "три звезды", только в Турции предлагают "все включено", а в эмиратах – завтраки.На третьем месте – Египет, но у некоторых компаний на него приходится больше половины продаж. Самый бюджетный на сегодняшний день вариант новогоднего отдыха в этой стране (тур с датами с 29 декабря по 4 января) – 106,5 тысячи рублей на двоих: "три звезды", "все включено".Далее идут Таиланд и Мальдивы. Эти два направления присутствуют в топа многих туроператоров, часто следуя в рейтинге друг за другом.Стоимость новогодних путевок на Мальдивы – от 260,8 тысячи рублей на двоих, в Таиланд – от 240,7 тысячи.
https://ria.ru/20221014/egipet-1823946782.html
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оаэ
таиланд
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мальдивы
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туризм, новости - туризм, турция, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, египет, мальдивы, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Египет, Мальдивы, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
03:05 18.10.2022 (обновлено: 03:56 18.10.2022)
 
Составлен рейтинг самых популярных новогодних направлений

В рейтинг популярных новогодних направлений вошли Россия, Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд

© РИА Новости / Андрей ПаларияВ Анталье открылась турецко-российская новогодняя ярмарка
В Анталье открылась турецко-российская новогодняя ярмарка - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Андрей Палария
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Туроператоры, основываясь на текущих бронированиях, составили рейтинг новогодних направлений, сообщает АТОР.
Путешественники активнее обычного покупают туры на Новый год, говорят эксперты. Сказывается стремление успеть забронировать отдых по приемлемым ценам, учитывая лимитированную авиаперевозку и хороший спрос.
По данным компаний, прошлой осенью путевки на Новый год в некоторые страны продавались по ценам ниже нынешних на 40-50 процентов. Наиболее заметно подорожала Турция.
Текущая минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью в отель категории "три звезды" (с 29 декабря по 4 января) находится на уровне 130,7 тысячи рублей на двоих. Осенью прошлого года поездку в "четверку" можно было приобрести за 62,5 тысячи.
Эксперты уточняют, что если брать всех туристов, и организованных, и самостоятельных, то безусловный лидер по спросу у них — Россия. Если взять только клиентов туроператоров, то наша страна по количеству бронирований борется с Турцией и ОАЭ.
По данным федеральной сети турагентств "1001 Тур", минимальная цена на новогодний российский отдых в Красной поляне с 29 декабря по 4 января — 92,9 тысячи рублей на двоих.
Второе место занимают Турция и ОАЭ. По стоимости они сопоставимы – от 130 тысяч рублей на двоих за недельный отдых в отеле категории "три звезды", только в Турции предлагают "все включено", а в эмиратах – завтраки.
На третьем месте – Египет, но у некоторых компаний на него приходится больше половины продаж. Самый бюджетный на сегодняшний день вариант новогоднего отдыха в этой стране (тур с датами с 29 декабря по 4 января) – 106,5 тысячи рублей на двоих: "три звезды", "все включено".
Далее идут Таиланд и Мальдивы. Эти два направления присутствуют в топа многих туроператоров, часто следуя в рейтинге друг за другом.
Стоимость новогодних путевок на Мальдивы – от 260,8 тысячи рублей на двоих, в Таиланд – от 240,7 тысячи.
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:55Туризм
Цены на туры в Египет резко снизились
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияОАЭТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииЕгипетМальдивытуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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