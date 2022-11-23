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Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь - РИА Новости, 23.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221123/friske-1833722550.html
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь - РИА Новости, 23.11.2022
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:46
2022-11-23T17:46
шоубиз
наталья фриске
александр титов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась информацией в своей соцсети. Когда одна из подписчиц спросила знаменитость об участии бывшего возлюбленного в жизни наследницы, она ответила отрицательно. Также ее возмутил вопрос одного из пользователей Сети о причинах, по которым Титов не участвует в жизни дочери. Он предположил, что блогер препятствует общению отца с девочкой. Знаменитость родила малышку в апреле. Титов присутствовал на выписке из роддома. Однако в июле блогер сообщила, что не планирует знакомить дочь с ее отцом. Она также добавила, что не общается с ним. Ранее Фриске рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она сообщила, что ей приходится поддерживать с ним связь из-за совместного бизнеса.
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Александра Липатова
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наталья фриске, александр титов
Шоубиз, Наталья Фриске, Александр Титов
17:46 23.11.2022
 
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь

Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Александр Титов не оказывал финансовую помощь

© Фото : @nataliafriske / TelegramФото из telegram-аккаунта Натальи Фриске
Фото из telegram-аккаунта Натальи Фриске - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : @nataliafriske / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась информацией в своей соцсети.
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Когда одна из подписчиц спросила знаменитость об участии бывшего возлюбленного в жизни наследницы, она ответила отрицательно.
Также ее возмутил вопрос одного из пользователей Сети о причинах, по которым Титов не участвует в жизни дочери. Он предположил, что блогер препятствует общению отца с девочкой.
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях

"Вот вам-то какая разница?" – отреагировала Фриске.

Знаменитость родила малышку в апреле. Титов присутствовал на выписке из роддома.
Однако в июле блогер сообщила, что не планирует знакомить дочь с ее отцом. Она также добавила, что не общается с ним.
Ранее Фриске рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она сообщила, что ей приходится поддерживать с ним связь из-за совместного бизнеса.
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ШоубизНаталья ФрискеАлександр Титов
 
 
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