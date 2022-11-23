https://ria.ru/20221123/friske-1833722550.html

Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь

Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь - РИА Новости, 23.11.2022

Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь

Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:46

2022-11-23T17:46

2022-11-23T17:46

шоубиз

наталья фриске

александр титов

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась информацией в своей соцсети. Когда одна из подписчиц спросила знаменитость об участии бывшего возлюбленного в жизни наследницы, она ответила отрицательно. Также ее возмутил вопрос одного из пользователей Сети о причинах, по которым Титов не участвует в жизни дочери. Он предположил, что блогер препятствует общению отца с девочкой. Знаменитость родила малышку в апреле. Титов присутствовал на выписке из роддома. Однако в июле блогер сообщила, что не планирует знакомить дочь с ее отцом. Она также добавила, что не общается с ним. Ранее Фриске рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она сообщила, что ей приходится поддерживать с ним связь из-за совместного бизнеса.

https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наталья фриске, александр титов