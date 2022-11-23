Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери не оказывал финансовую помощь
Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Александр Титов не оказывал финансовую помощь
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Луны Александр Титов не оказывал финансовую помощь семье. Также он не участвовал в воспитании малышки. Она поделилась информацией в своей соцсети.
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Когда одна из подписчиц спросила знаменитость об участии бывшего возлюбленного в жизни наследницы, она ответила отрицательно.
Также ее возмутил вопрос одного из пользователей Сети о причинах, по которым Титов не участвует в жизни дочери. Он предположил, что блогер препятствует общению отца с девочкой.
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
Ответы Натальи Фриске на комментарии в социальных сетях
"Вот вам-то какая разница?" – отреагировала Фриске.
Знаменитость родила малышку в апреле. Титов присутствовал на выписке из роддома.
Однако в июле блогер сообщила, что не планирует знакомить дочь с ее отцом. Она также добавила, что не общается с ним.
Ранее Фриске рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она сообщила, что ей приходится поддерживать с ним связь из-за совместного бизнеса.