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Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.11.2022
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Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко
Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.11.2022
Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко
Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" будет самым экологически чистым судном этого класса, на нем используются передовые технологии, заявила в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:53
2022-11-22T16:37
общество
виктория абрамченко
владимир путин
арктика
санкт-петербург
россия
балтийский завод
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" будет самым экологически чистым судном этого класса, на нем используются передовые технологии, заявила в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года."На ледоколах этой серии применяются безотходные технологии. Так, за время службы ядерной энергетической установки не требуется выносного блока. Кроме того, это защита от ионизирующего излучения, которая отсекает радиацию не только двух реакторов, но и солнечную. Внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон", - сказала вице-премьер на церемонии спуска на воду судна на Балтийском заводе.Он подчеркнула, что для Арктики количество выбросов в атмосферу является важным фактором."Выбросы от ледоколов этой серии кардинально сокращены. Так, например, выбросы сажи или черного углерода составляют в год всего 500 граммов. Если сравнивать с выбросами обычной угольной котельной, это в 100 тысяч раз меньше", - заметила Абрамченко.
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833351497.html
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общество, виктория абрамченко, владимир путин, арктика, санкт-петербург, россия, балтийский завод
Общество, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, Арктика, Санкт-Петербург, Россия, Балтийский завод
14:53 22.11.2022 (обновлено: 16:37 22.11.2022)
 
Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: ледокол "Якутия" будет самым экологичным судном этого класса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" будет самым экологически чистым судном этого класса, на нем используются передовые технологии, заявила в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года.
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:07
Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"
"На ледоколах этой серии применяются безотходные технологии. Так, за время службы ядерной энергетической установки не требуется выносного блока. Кроме того, это защита от ионизирующего излучения, которая отсекает радиацию не только двух реакторов, но и солнечную. Внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон", - сказала вице-премьер на церемонии спуска на воду судна на Балтийском заводе.
Он подчеркнула, что для Арктики количество выбросов в атмосферу является важным фактором.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:38
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
"Выбросы от ледоколов этой серии кардинально сокращены. Так, например, выбросы сажи или черного углерода составляют в год всего 500 граммов. Если сравнивать с выбросами обычной угольной котельной, это в 100 тысяч раз меньше", - заметила Абрамченко.
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
1 из 7

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

Спуск на воду ледокола Якутия
2 из 7

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

Священнослужитель освящает корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 перед его спуском на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
3 из 7

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
4 из 7

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
5 из 7

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
6 из 7

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
7 из 7

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 7

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 7

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 7

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 7

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
 
ОбществоВиктория АбрамченкоВладимир ПутинАрктикаСанкт-ПетербургРоссияБалтийский завод
 
 
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