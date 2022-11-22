https://ria.ru/20221122/ledokol-1833374321.html

Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко

Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.11.2022

Ледокол "Якутия" будет экологичным судном, заявила Абрамченко

Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" будет самым экологически чистым судном этого класса, на нем используются передовые технологии, заявила в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:53

2022-11-22T14:53

2022-11-22T16:37

общество

виктория абрамченко

владимир путин

арктика

санкт-петербург

россия

балтийский завод

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" будет самым экологически чистым судном этого класса, на нем используются передовые технологии, заявила в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года."На ледоколах этой серии применяются безотходные технологии. Так, за время службы ядерной энергетической установки не требуется выносного блока. Кроме того, это защита от ионизирующего излучения, которая отсекает радиацию не только двух реакторов, но и солнечную. Внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон", - сказала вице-премьер на церемонии спуска на воду судна на Балтийском заводе.Он подчеркнула, что для Арктики количество выбросов в атмосферу является важным фактором."Выбросы от ледоколов этой серии кардинально сокращены. Так, например, выбросы сажи или черного углерода составляют в год всего 500 граммов. Если сравнивать с выбросами обычной угольной котельной, это в 100 тысяч раз меньше", - заметила Абрамченко.

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833351497.html

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833338898.html

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Дарья Буймова

общество, виктория абрамченко, владимир путин, арктика, санкт-петербург, россия, балтийский завод