https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832777813.html

Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград

Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград - РИА Новости, 19.11.2022

Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме региональной ветеранской организации поручил изучить мнение жителей Волгограда о возвращении... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:21

2022-11-19T17:21

2022-11-19T17:38

волгоградская область

общество

андрей бочаров

захар прилепин

владимир жириновский

волгоград

сталинград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме региональной ветеранской организации поручил изучить мнение жителей Волгограда о возвращении городу-герою имя Сталинград, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва" прошел пленум Волгоградской областной ветеранской организации, во время которого ветераны обратились к губернатору региона Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращению Волгограду его героического имени Сталинград."Я считаю, что переименование или возвращение имени города должно происходить, исключительно опираясь на мнение населения. Любые другие шаги неправильные... Я предлагаю, до принятия окончательного решения по вынесению на всеобщее обсуждение о возвращении городу имени Сталинград провести предварительное изучение общественного мнения", - сказал Бочаров.Также губернатор принял решение о создании общественного совета по предварительному изучению мнения жителей региона. В него войдут представители ветеранских и общественных организаций. По информации администрации, только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум.Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.

https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832717644.html

https://ria.ru/20221103/volgograd-1828887410.html

волгоград

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волгоградская область

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