https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832777813.html
Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград
Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград - РИА Новости, 19.11.2022
Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме региональной ветеранской организации поручил изучить мнение жителей Волгограда о возвращении... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:21
2022-11-19T17:21
2022-11-19T17:38
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме региональной ветеранской организации поручил изучить мнение жителей Волгограда о возвращении городу-герою имя Сталинград, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва" прошел пленум Волгоградской областной ветеранской организации, во время которого ветераны обратились к губернатору региона Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращению Волгограду его героического имени Сталинград."Я считаю, что переименование или возвращение имени города должно происходить, исключительно опираясь на мнение населения. Любые другие шаги неправильные... Я предлагаю, до принятия окончательного решения по вынесению на всеобщее обсуждение о возвращении городу имени Сталинград провести предварительное изучение общественного мнения", - сказал Бочаров.Также губернатор принял решение о создании общественного совета по предварительному изучению мнения жителей региона. В него войдут представители ветеранских и общественных организаций. По информации администрации, только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум.Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.
https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832717644.html
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общество, андрей бочаров, захар прилепин, владимир жириновский, волгоград, сталинград, волгоградская область, госдума рф, справедливая россия, лдпр
Волгоградская область, Общество, Андрей Бочаров, Захар Прилепин, Владимир Жириновский, Волгоград, Сталинград, Волгоградская область, Госдума РФ, Справедливая Россия, ЛДПР
17:21 19.11.2022 (обновлено: 17:38 19.11.2022)
Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград
Власти Волгограда изучат мнение жителей о переименовании города в Сталинград
ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме региональной ветеранской организации поручил изучить мнение жителей Волгограда о возвращении городу-герою имя Сталинград, сообщает в субботу пресс-служба
администрации региона.
По данным ведомства, в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва" прошел пленум Волгоградской областной ветеранской организации, во время которого ветераны обратились к губернатору региона Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращению Волгограду его героического имени Сталинград.
"Я считаю, что переименование или возвращение имени города должно происходить, исключительно опираясь на мнение населения. Любые другие шаги неправильные... Я предлагаю, до принятия окончательного решения по вынесению на всеобщее обсуждение о возвращении городу имени Сталинград провести предварительное изучение общественного мнения", - сказал Бочаров.
Также губернатор принял решение о создании общественного совета по предварительному изучению мнения жителей региона. В него войдут представители ветеранских и общественных организаций. По информации администрации, только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум.
Вопрос переименования Волгограда в Сталинград
поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму
сопредседатель партии "Справедливая Россия
" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин
заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.
Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.