https://ria.ru/20221117/olimpiada-1832117380.html

Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде

Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде - РИА Новости, 17.11.2022

Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде

Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран мира принимают участие в Национальной технологической олимпиаде, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:12

2022-11-17T09:12

2022-11-17T10:04

общество

дмитрий чернышенко

владимир путин

сергей кириенко

россия

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снг

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран мира принимают участие в Национальной технологической олимпиаде, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Президент Владимир Путин поручил нам работать над повышением престижа инженерно-технических специальностей. Задания Олимпиады как раз направлены на развитие у молодых людей интереса к исследованиям и созданию новых инновационных технологий. Для прохождения испытаний зарегистрировалось более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран. Отмечу, что более 50 тысяч человек из них принимают участие в Олимпиаде уже во второй раз. Это говорит о высоком интересе молодежи к созданию новых технологий, который мы всегда поддерживаем. Именно от них в будущем зависит обеспечение экономической безопасности и достижение технологического суверенитета России", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Отмечается, что Олимпиада входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, для участия в состязаниях зарегистрировались молодые люди из всех регионов России, а также из стран СНГ, БРИКС, ШОС и других государств."Стартовал уже восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. В этом году она стала частью программы созданного Общероссийского движения детей и молодежи. Технологии становятся доступнее для ребят в любом уголке нашей страны", - сказал Чернышенко."За 8 лет участниками Олимпиады стали более 500 тысяч школьников и студентов. В этом году количество участников Олимпиады выросло на 12%. С каждым годом совершенствуются условия проведения и возможности для победителей. Благодаря Олимпиаде молодые люди могут не только изучить и поработать с самыми современными отечественными технологиями, но и получить шанс без экзаменов поступить в лучшие российские вузы, пройти практику и затем работать в крупнейших технологических компаниях", - добавил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, его слова приводятся в сообщении.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что лидером по количеству участников олимпиады среди регионов стала Московская область - заявки подали 31 992 человека. На втором месте Санкт-Петербург – 15 179 участников, на третьем – Москва - на олимпиаду зарегистрировалось 15 172 жителя столицы, на четвертом месте – Новосибирская область, которую представляют 12 874 участника, а в топ-5 регионов также вошла Томская область с 5 802 школьниками.Самыми популярными среди всех направлений у участников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Технологическое предпринимательство", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов", заключили в пресс-службе.Поясняется, что 28 направлений НТО включены в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2022/2023 год. Победа в них позволит старшеклассникам поступить в ведущие технологические вузы страны без вступительных экзаменов или зачесть достижение как 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ. Победители и призеры профилей, которые не входят в перечень РСОШ, а также конкурса цифровых портфолио "Талант НТО" смогут при поступлении в вузы получить дополнительные баллы в рамках учета индивидуальных достижений.Координатором Олимпиады выступает Министерство науки и высшего образования России. Ее проектный офис развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия – страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив.

https://ria.ru/20220814/olimpiada-1809511391.html

https://ria.ru/20220718/olimpiada-1803121783.html

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Дарья Буймова

общество, дмитрий чернышенко, владимир путин, сергей кириенко, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, снг, брикс, шос, социальный навигатор, сн_образование