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Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде - РИА Новости, 17.11.2022
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Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде
Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде - РИА Новости, 17.11.2022
Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде
Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран мира принимают участие в Национальной технологической олимпиаде, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:12
2022-11-17T10:04
общество
дмитрий чернышенко
владимир путин
сергей кириенко
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
снг
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран мира принимают участие в Национальной технологической олимпиаде, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Президент Владимир Путин поручил нам работать над повышением престижа инженерно-технических специальностей. Задания Олимпиады как раз направлены на развитие у молодых людей интереса к исследованиям и созданию новых инновационных технологий. Для прохождения испытаний зарегистрировалось более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран. Отмечу, что более 50 тысяч человек из них принимают участие в Олимпиаде уже во второй раз. Это говорит о высоком интересе молодежи к созданию новых технологий, который мы всегда поддерживаем. Именно от них в будущем зависит обеспечение экономической безопасности и достижение технологического суверенитета России", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Отмечается, что Олимпиада входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, для участия в состязаниях зарегистрировались молодые люди из всех регионов России, а также из стран СНГ, БРИКС, ШОС и других государств."Стартовал уже восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. В этом году она стала частью программы созданного Общероссийского движения детей и молодежи. Технологии становятся доступнее для ребят в любом уголке нашей страны", - сказал Чернышенко."За 8 лет участниками Олимпиады стали более 500 тысяч школьников и студентов. В этом году количество участников Олимпиады выросло на 12%. С каждым годом совершенствуются условия проведения и возможности для победителей. Благодаря Олимпиаде молодые люди могут не только изучить и поработать с самыми современными отечественными технологиями, но и получить шанс без экзаменов поступить в лучшие российские вузы, пройти практику и затем работать в крупнейших технологических компаниях", - добавил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, его слова приводятся в сообщении.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что лидером по количеству участников олимпиады среди регионов стала Московская область - заявки подали 31 992 человека. На втором месте Санкт-Петербург – 15 179 участников, на третьем – Москва - на олимпиаду зарегистрировалось 15 172 жителя столицы, на четвертом месте – Новосибирская область, которую представляют 12 874 участника, а в топ-5 регионов также вошла Томская область с 5 802 школьниками.Самыми популярными среди всех направлений у участников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Технологическое предпринимательство", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов", заключили в пресс-службе.Поясняется, что 28 направлений НТО включены в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2022/2023 год. Победа в них позволит старшеклассникам поступить в ведущие технологические вузы страны без вступительных экзаменов или зачесть достижение как 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ. Победители и призеры профилей, которые не входят в перечень РСОШ, а также конкурса цифровых портфолио "Талант НТО" смогут при поступлении в вузы получить дополнительные баллы в рамках учета индивидуальных достижений.Координатором Олимпиады выступает Министерство науки и высшего образования России. Ее проектный офис развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия – страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив.
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общество, дмитрий чернышенко, владимир путин, сергей кириенко, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, снг, брикс, шос, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, СНГ, БРИКС, ШОС, Социальный навигатор, СН_Образование
09:12 17.11.2022 (обновлено: 10:04 17.11.2022)
 
Чернышенко рассказал о технологической олимпиаде

Вице-премьер Чернышенко: в технологической олимпиаде примут участие 135 тысяч школьников

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран мира принимают участие в Национальной технологической олимпиаде, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент Владимир Путин поручил нам работать над повышением престижа инженерно-технических специальностей. Задания Олимпиады как раз направлены на развитие у молодых людей интереса к исследованиям и созданию новых инновационных технологий. Для прохождения испытаний зарегистрировалось более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран. Отмечу, что более 50 тысяч человек из них принимают участие в Олимпиаде уже во второй раз. Это говорит о высоком интересе молодежи к созданию новых технологий, который мы всегда поддерживаем. Именно от них в будущем зависит обеспечение экономической безопасности и достижение технологического суверенитета России", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.
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Отмечается, что Олимпиада входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, для участия в состязаниях зарегистрировались молодые люди из всех регионов России, а также из стран СНГ, БРИКС, ШОС и других государств.
"Стартовал уже восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. В этом году она стала частью программы созданного Общероссийского движения детей и молодежи. Технологии становятся доступнее для ребят в любом уголке нашей страны", - сказал Чернышенко.
"За 8 лет участниками Олимпиады стали более 500 тысяч школьников и студентов. В этом году количество участников Олимпиады выросло на 12%. С каждым годом совершенствуются условия проведения и возможности для победителей. Благодаря Олимпиаде молодые люди могут не только изучить и поработать с самыми современными отечественными технологиями, но и получить шанс без экзаменов поступить в лучшие российские вузы, пройти практику и затем работать в крупнейших технологических компаниях", - добавил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, его слова приводятся в сообщении.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что лидером по количеству участников олимпиады среди регионов стала Московская область - заявки подали 31 992 человека. На втором месте Санкт-Петербург – 15 179 участников, на третьем – Москва - на олимпиаду зарегистрировалось 15 172 жителя столицы, на четвертом месте – Новосибирская область, которую представляют 12 874 участника, а в топ-5 регионов также вошла Томская область с 5 802 школьниками.
"Минобрнауки России совместно с вузами придает большое значение профориентационной работе. Университеты вовлекают талантливую, прогрессивную молодежь в решение важных государственных задач как можно раньше. Национальная технологическая олимпиада – важный и действенный инструмент в этой работе. Участвуя в ней, студенты и школьники познакомятся с самыми разными областями: от искусственного интеллекта и "умной" энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования", - отметил министр.
Самыми популярными среди всех направлений у участников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Технологическое предпринимательство", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов", заключили в пресс-службе.
Поясняется, что 28 направлений НТО включены в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2022/2023 год. Победа в них позволит старшеклассникам поступить в ведущие технологические вузы страны без вступительных экзаменов или зачесть достижение как 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ. Победители и призеры профилей, которые не входят в перечень РСОШ, а также конкурса цифровых портфолио "Талант НТО" смогут при поступлении в вузы получить дополнительные баллы в рамках учета индивидуальных достижений.
Координатором Олимпиады выступает Министерство науки и высшего образования России. Ее проектный офис развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия – страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив.
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Российские школьники завоевали четыре золота на биологической олимпиаде
 
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