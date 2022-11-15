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В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России - РИА Новости, 15.11.2022
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В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России
В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России - РИА Новости, 15.11.2022
В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России
Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:33
2022-11-15T17:05
вооруженные силы украины
йенс столтенберг
сергей суровикин
сергей шойгу
украина
херсон
нато
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона."Выход России из Херсона демонстрирует невообразимую храбрость Вооруженных сил Украины. &lt;…&gt; Также это показывает важность нашей постоянной поддержки Украины", — опубликовал слова генсека официальный Twitter-аккаунт НАТО.Однако пользователи негативно оценили это высказывание."Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — съязвил пользователь."Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил "Талибана"*", — отшутился kone."Привет, Йенс, НАТО уже разработала стратегический план по возвращению Вьетнама?" — спросил Spudaiogeloion."НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — написал Fred334."Выход России из Херсона — это осмысленная военная стратегия, которую ни Украина, ни НАТО понять не смогут", — заключил kiwle ramos.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831392198.html
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вооруженные силы украины, йенс столтенберг, сергей суровикин, сергей шойгу, украина, херсон, нато, россия, twitter
Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Украина, Херсон, НАТО, Россия, Twitter
13:33 15.11.2022 (обновлено: 17:05 15.11.2022)
 
В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России

Пользователи Twitter высмеяли заявление Столтенберга по ситуации в Херсоне

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона.
"Выход России из Херсона демонстрирует невообразимую храбрость Вооруженных сил Украины. <…> Также это показывает важность нашей постоянной поддержки Украины", — опубликовал слова генсека официальный Twitter-аккаунт НАТО.
Однако пользователи негативно оценили это высказывание.
"Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — съязвил пользователь.
"Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил "Талибана"*", — отшутился kone.
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"НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — написал Fred334.
"Выход России из Херсона — это осмысленная военная стратегия, которую ни Украина, ни НАТО понять не смогут", — заключил kiwle ramos.
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В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Вооруженные силы УкраиныЙенс СтолтенбергСергей СуровикинСергей ШойгуУкраинаХерсонНАТОРоссияTwitter
 
 
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