13:33 15.11.2022 (обновлено: 17:05 15.11.2022)
В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России
Пользователи Twitter высмеяли заявление Столтенберга по ситуации в Херсоне
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона.
"Выход России из Херсона демонстрирует невообразимую храбрость Вооруженных сил Украины. <…> Также это показывает важность нашей постоянной поддержки Украины", — опубликовал слова генсека официальный Twitter-аккаунт НАТО.
Однако пользователи негативно оценили это высказывание.
"Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — съязвил пользователь.
"Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил "Талибана"*", — отшутился kone.
"Привет, Йенс, НАТО уже разработала стратегический план по возвращению Вьетнама?" — спросил Spudaiogeloion.
"НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — написал Fred334.
"Выход России из Херсона — это осмысленная военная стратегия, которую ни Украина, ни НАТО понять не смогут", — заключил kiwle ramos.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.