https://ria.ru/20221115/stoltenberg-1831606017.html

В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России

В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России - РИА Новости, 15.11.2022

В Сети высмеяли заявление Столтенберга о России

Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:33

2022-11-15T13:33

2022-11-15T17:05

вооруженные силы украины

йенс столтенберг

сергей суровикин

сергей шойгу

украина

херсон

нато

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отходе российской армии из Херсона."Выход России из Херсона демонстрирует невообразимую храбрость Вооруженных сил Украины. <…> Также это показывает важность нашей постоянной поддержки Украины", — опубликовал слова генсека официальный Twitter-аккаунт НАТО.Однако пользователи негативно оценили это высказывание."Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — съязвил пользователь."Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил "Талибана"*", — отшутился kone."Привет, Йенс, НАТО уже разработала стратегический план по возвращению Вьетнама?" — спросил Spudaiogeloion."НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — написал Fred334."Выход России из Херсона — это осмысленная военная стратегия, которую ни Украина, ни НАТО понять не смогут", — заключил kiwle ramos.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831392198.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html

украина

херсон

россия

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вооруженные силы украины, йенс столтенберг, сергей суровикин, сергей шойгу, украина, херсон, нато, россия, twitter