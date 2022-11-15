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Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия - РИА Новости, 15.11.2022
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Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия
Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия - РИА Новости, 15.11.2022
Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия
Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами, сообщили РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:55
2022-11-15T21:17
общество
россия
детские пособия
дети
семья
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами, сообщили в пресс-службе ведомства.Проект разработали на основании поручения президента о создании целостной системы поддержки семей с детьми и принятого Госдумой законопроекта о введении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В министерстве уточнили, что при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Выплаты можно будет получить в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. При его расчете учитываются:При этом уточняется, что многие виды доходов учитываться не будут. Среди прочего речь идет о выплатах по социальному контракту, средствах маткапитала, доходах мобилизованных и налоговых вычетах.В министерстве отметили, что пособия могут получить семьи, которые одновременно владеют одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 квадратных метров, а также одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи не превышает 40 квадратных метров, одной дачей, одним гаражом или машино-местом. Также семья может владеть земельным участком, одним нежилым помещением, автомобилями, мотоциклом, одной единицей самоходной техники младше пяти лет или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки, одним катером или моторной лодкой младше пяти лет, а также сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.При этом если недвижимое имущество находится в долевой собственности и среди собственников — не только члены семьи заявителя, то принимаются во внимание только доли от 1/3 и больше. При этом не учитываются: имущество детей под опекой или находящееся под арестом; имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия; имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.Также при назначении пособий используется правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. При этом правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных в настоящий момент граждан, а также на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.Сегодня Госдума приняла закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Назначать его будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, будут ли они получать пособия по старым правилам или перейдут на новые.
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общество, россия, детские пособия, дети, семья
Общество, Россия, Детские пособия, Дети, Семья
19:55 15.11.2022 (обновлено: 21:17 15.11.2022)
 
Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия

Минтруд составил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект разработали на основании поручения президента о создании целостной системы поддержки семей с детьми и принятого Госдумой законопроекта о введении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

"Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Выплаты можно будет получить в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. При его расчете учитываются:
  • доходы от трудовой деятельности;
  • доходы от предпринимательства и самозанятости;
  • пенсии;
  • стипендии;
  • меры социальной поддержки;
  • алименты;
  • доходы от банковских вкладов;
  • доходы от выигрышей;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
  • доходы, полученные за рубежом.
При этом уточняется, что многие виды доходов учитываться не будут. Среди прочего речь идет о выплатах по социальному контракту, средствах маткапитала, доходах мобилизованных и налоговых вычетах.
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В министерстве отметили, что пособия могут получить семьи, которые одновременно владеют одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 квадратных метров, а также одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи не превышает 40 квадратных метров, одной дачей, одним гаражом или машино-местом.
Также семья может владеть земельным участком, одним нежилым помещением, автомобилями, мотоциклом, одной единицей самоходной техники младше пяти лет или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки, одним катером или моторной лодкой младше пяти лет, а также сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
При этом если недвижимое имущество находится в долевой собственности и среди собственников — не только члены семьи заявителя, то принимаются во внимание только доли от 1/3 и больше. При этом не учитываются: имущество детей под опекой или находящееся под арестом; имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия; имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.
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Также при назначении пособий используется правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. При этом правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных в настоящий момент граждан, а также на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня Госдума приняла закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Назначать его будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, будут ли они получать пособия по старым правилам или перейдут на новые.
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