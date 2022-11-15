Рейтинг@Mail.ru
Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831664196.html
Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР
Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР - РИА Новости, 15.11.2022
Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на "полях" саммита G20 заявил, что Китай готов поддержать "смелый план"... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:47
2022-11-15T15:48
в мире
си цзиньпин
юн сок ель
китай
южная корея
сеул
большая двадцатка
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
СЕУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на "полях" саммита G20 заявил, что Китай готов поддержать "смелый план" Сеула по экономической помощи взамен на поэтапную денуклеаризацию КНДР, если Пхеньян согласится пойти на это, сообщил президентский офис Юн Сок Ёля.Лидеры встретились в кулуарах саммита G20 во вторник и обсудили целый ряд вопросов. Юн Сок Ёль указал Си Цзиньпину на растущую "угрозу" со стороны КНДР в последнее время, учитывая многочисленные ракетные пуски Пхеньяна, попросил Китай играть "более активную и конструктивную роль" в проблеме Корейского полуострова в качестве соседа Южной и Северной Кореи и постоянного члена Совбеза ООН. Си Цзиньпин заявил, что интересы Южной Кореи и Китая в этой сфере совпадают и обе страны должны защищать мир в регионе, а также понадеялся, что Сеул будет развивать межкорейские отношения.Глава КНР выразил поддержку "смелому плану" Юн Сок Ёля, который предполагает масштабную экономическую помощь Северной Корее в обмен на обязательства по денуклеаризации."Си Цзиньпин заявил, что намерение Северной Кореи является ключевым для "смелого плана" (южнокорейской администрации – ред.), и что, если Северная Корея отзовется на это предложение, то он будет активно поддерживать этот план и сотрудничать для его беспрепятственной реализации", - говорится в сообщении офиса президента Юн Сок Ёля.Юн Сок Ёль заявил, что надеется на сотрудничество с Китаем как ради мира и стабильности в регионе, так и в сферах борьбы с изменением климата и энергетики. Южнокорейский президент отметил, что Сеул и Пекин разделяют цели по поддержанию свободы, мира и процветания в Восточной Азии и мире, и призвал активизировать гуманитарные и частные обмены между странами, а также переговоры между властями Южной Кореи и Китая, включая второй этап обсуждения соглашения о свободной торговле. Си Цзиньпин согласился с необходимостью активизации диалога между двумя странами на высоком уровне и в связи с этим предложил расширять коммуникацию, укреплять политическое доверие и запустить "1,5 трековый диалог". Си Цзиньпин также согласился посетить Южную Корею, как только ситуация с пандемией коронавируса будет взята под контроль.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html
https://ria.ru/20221109/boepripasy-1830281730.html
китай
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, юн сок ель, китай, южная корея, сеул, большая двадцатка, совет безопасности оон, кндр (северная корея)
В мире, Си Цзиньпин, Юн Сок Ель, Китай, Южная Корея, Сеул, Большая двадцатка, Совет Безопасности ООН, КНДР (Северная Корея)
15:47 15.11.2022 (обновлено: 15:48 15.11.2022)
 
Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР

Китай готов поддержать план Сеула по помощи Северной Корее взамен на ее денуклеаризацию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на "полях" саммита G20 заявил, что Китай готов поддержать "смелый план" Сеула по экономической помощи взамен на поэтапную денуклеаризацию КНДР, если Пхеньян согласится пойти на это, сообщил президентский офис Юн Сок Ёля.
Лидеры встретились в кулуарах саммита G20 во вторник и обсудили целый ряд вопросов. Юн Сок Ёль указал Си Цзиньпину на растущую "угрозу" со стороны КНДР в последнее время, учитывая многочисленные ракетные пуски Пхеньяна, попросил Китай играть "более активную и конструктивную роль" в проблеме Корейского полуострова в качестве соседа Южной и Северной Кореи и постоянного члена Совбеза ООН. Си Цзиньпин заявил, что интересы Южной Кореи и Китая в этой сфере совпадают и обе страны должны защищать мир в регионе, а также понадеялся, что Сеул будет развивать межкорейские отношения.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:15
Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Британии
Глава КНР выразил поддержку "смелому плану" Юн Сок Ёля, который предполагает масштабную экономическую помощь Северной Корее в обмен на обязательства по денуклеаризации.
"Си Цзиньпин заявил, что намерение Северной Кореи является ключевым для "смелого плана" (южнокорейской администрации – ред.), и что, если Северная Корея отзовется на это предложение, то он будет активно поддерживать этот план и сотрудничать для его беспрепятственной реализации", - говорится в сообщении офиса президента Юн Сок Ёля.
Юн Сок Ёль заявил, что надеется на сотрудничество с Китаем как ради мира и стабильности в регионе, так и в сферах борьбы с изменением климата и энергетики. Южнокорейский президент отметил, что Сеул и Пекин разделяют цели по поддержанию свободы, мира и процветания в Восточной Азии и мире, и призвал активизировать гуманитарные и частные обмены между странами, а также переговоры между властями Южной Кореи и Китая, включая второй этап обсуждения соглашения о свободной торговле. Си Цзиньпин согласился с необходимостью активизации диалога между двумя странами на высоком уровне и в связи с этим предложил расширять коммуникацию, укреплять политическое доверие и запустить "1,5 трековый диалог". Си Цзиньпин также согласился посетить Южную Корею, как только ситуация с пандемией коронавируса будет взята под контроль.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:40
МИД назвал заявления о поставках КНДР боеприпасов России фейками
 
В миреСи ЦзиньпинЮн Сок ЕльКитайЮжная КореяСеулБольшая двадцаткаСовет Безопасности ООНКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала