https://ria.ru/20221115/pomosch-1831664196.html

Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР

Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР - РИА Новости, 15.11.2022

Китай готов поддержать план Сеула по экономической помощи КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на "полях" саммита G20 заявил, что Китай готов поддержать "смелый план"... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:47

2022-11-15T15:47

2022-11-15T15:48

в мире

си цзиньпин

юн сок ель

китай

южная корея

сеул

большая двадцатка

совет безопасности оон

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СЕУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на "полях" саммита G20 заявил, что Китай готов поддержать "смелый план" Сеула по экономической помощи взамен на поэтапную денуклеаризацию КНДР, если Пхеньян согласится пойти на это, сообщил президентский офис Юн Сок Ёля.Лидеры встретились в кулуарах саммита G20 во вторник и обсудили целый ряд вопросов. Юн Сок Ёль указал Си Цзиньпину на растущую "угрозу" со стороны КНДР в последнее время, учитывая многочисленные ракетные пуски Пхеньяна, попросил Китай играть "более активную и конструктивную роль" в проблеме Корейского полуострова в качестве соседа Южной и Северной Кореи и постоянного члена Совбеза ООН. Си Цзиньпин заявил, что интересы Южной Кореи и Китая в этой сфере совпадают и обе страны должны защищать мир в регионе, а также понадеялся, что Сеул будет развивать межкорейские отношения.Глава КНР выразил поддержку "смелому плану" Юн Сок Ёля, который предполагает масштабную экономическую помощь Северной Корее в обмен на обязательства по денуклеаризации."Си Цзиньпин заявил, что намерение Северной Кореи является ключевым для "смелого плана" (южнокорейской администрации – ред.), и что, если Северная Корея отзовется на это предложение, то он будет активно поддерживать этот план и сотрудничать для его беспрепятственной реализации", - говорится в сообщении офиса президента Юн Сок Ёля.Юн Сок Ёль заявил, что надеется на сотрудничество с Китаем как ради мира и стабильности в регионе, так и в сферах борьбы с изменением климата и энергетики. Южнокорейский президент отметил, что Сеул и Пекин разделяют цели по поддержанию свободы, мира и процветания в Восточной Азии и мире, и призвал активизировать гуманитарные и частные обмены между странами, а также переговоры между властями Южной Кореи и Китая, включая второй этап обсуждения соглашения о свободной торговле. Си Цзиньпин согласился с необходимостью активизации диалога между двумя странами на высоком уровне и в связи с этим предложил расширять коммуникацию, укреплять политическое доверие и запустить "1,5 трековый диалог". Си Цзиньпин также согласился посетить Южную Корею, как только ситуация с пандемией коронавируса будет взята под контроль.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

https://ria.ru/20221109/boepripasy-1830281730.html

китай

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, си цзиньпин, юн сок ель, китай, южная корея, сеул, большая двадцатка, совет безопасности оон, кндр (северная корея)