https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831273880.html

Встреча Байдена и Си не сможет решить противоречия, считает эксперт

Встреча Байдена и Си не сможет решить противоречия, считает эксперт - РИА Новости, 14.11.2022

Встреча Байдена и Си не сможет решить противоречия, считает эксперт

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня в понедельник на полях саммита G20 в Индонезии не смогут разрешить противоречия двух... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:16

2022-11-14T10:16

2022-11-14T12:47

в мире

си цзиньпин

джо байден

сша

китай

большая двадцатка

высшая школа экономики (вшэ)

мгимо

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня в понедельник на полях саммита G20 в Индонезии не смогут разрешить противоречия двух стран, раскол будет углубляться, считает профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин.Это будет первая очная встреча политиков в качестве глав государств. Си Цзиньпин и Байден ранее встречались несколько раз, в том числе в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США. В Белом доме ранее отмечали, что в ходе переговоров лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы двух стран совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество. Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов. Агентство Блумберг со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Байден стремиться создать почву для развития отношений между странами и предотвратить дальнейшее ухудшение связей."Нет, конечно, нет", - ответил эксперт РИА Новости на вопрос, можно ли ждать улучшений между Китаем и США после этих переговоров."Наоборот, эти противоречия законсервируются, более жесткими станут, станут более глубокими. Кризис дальше будет развиваться. При всех попытках Байдена дать картинку позитивную, на самом деле внутри этой картинки будет усиление американо-китайского раскола, особенно по экономическим трекам, поскольку эта расцепка, эти противоречия, которые начались еще два года назад в отношениях по торговле, по тарифам, по высоким технологиям, ограничениям импорта чипов и полупроводников и много чего еще – все это полностью выйдет на балийских переговорах Байдена и Си", - прогнозирует Лузянин.Он констатировал, что "эти противоречия неразрешимы ни на каком уровне, поскольку у Китая и США разные экономические стратегии, разные сформировавшиеся цепочки товаров"."Это отражает глобальный экономический мейнстрим, который на G20 особенно четко будет просматриваться – противоречия между G7 и незападных стран на основе БРИКС+ - Россия, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, которые продвигают свои приоритеты", - прогнозирует эксперт.Второй частью переговоров, по прогнозу эксперта, будут попытки Байдена "предложить Си рассмотреть на его (Байдена) условиях рассмотреть три основных вопроса безопасности – Украина, КНДР и Тайвань"."Но эту попытку реализовать практически невозможно. У Си Цзиньпина и по Тайваню, и по КНДР, и тем более по Украине абсолютно четкий взгляд. Он абсолютно не меняется, не изменится. Это больше пиар-ход американского президента перед своими избирателями, чем реальная попытка как-то решить эти вопросы", - объяснил Лузянин.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

https://ria.ru/20221114/neyadernoe-1830555735.html

https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html

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в мире, си цзиньпин, джо байден, сша, китай, большая двадцатка, высшая школа экономики (вшэ), мгимо, саммит g20