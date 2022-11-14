https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

Запад запутался в оттенках красного

Запад запутался в оттенках красного - РИА Новости, 14.11.2022

Запад запутался в оттенках красного

"Снова красный Китай — Си Цзиньпин возвращает марксизм". Под таким заголовком вышла статья в американском журнале Foreign Affairs (о ее авторе мы еще... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:07

в мире

си цзиньпин

китай

сша

колумбийский университет

илон маск

америка

кевин радд

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"Снова красный Китай — Си Цзиньпин возвращает марксизм". Под таким заголовком вышла статья в американском журнале Foreign Affairs (о ее авторе мы еще поговорим). А пока что отметим, что его страшные обвинения стандартны: только ленивый у них (а то и у нас) не сообщает, что Си — это Мао Цзэдун сегодня.А это точно марксизм? И вот тут хочется выступить с отчаянным призывом: ребята, не начинайте, это уже было. Были две державы, почти дошедшие до драки на тему того, чей марксизм правильный, а кто ревизионист позорный, исказитель светлых идей Маркса, Ленина и прочих. Это, понятно, были СССР и Китай в 60-х годах и позднее. Улицу, на которой стоит наше посольство, китайцы переименовали в Ревизионистскую и так далее. И хотя конфликт на самом деле был вполне материальный — за доминирование в советском блоке, он в духе времени облекался в нудное выяснение того, сколько красных помещается на кончике иглы.И если тогда так и не доругались, то зачем же нам сегодня интересоваться этой историей с публикаций в американском журнале? Прежде всего для того, что по ней можно многое понять не столько о Китае, сколько об Америке (или скорее Западе в целом), поскольку автор Кевин Радд, хотя и обитает сегодня в США, раньше был премьер-министром Австралии (2007-2010 годы и короткий срок в 2013 году). Что интересно, он по диплому китаист, хотя университет марксизма-ленинизма явно не заканчивал.И, как и положено китаисту, рассказывает: в отчетном докладе Дэн Сяопина XIV съезду в 1992 году слово "экономика" употреблялось 195 раз, а Си Цзиньпин на нынешнем съезде его произнес только 60 раз — зато "национальная безопасность" раньше фигурировала один раз, а сейчас 27.Вот такой поворот обратно, к красному прошлому. Понятный аргумент: если партия называется, как в Китае, коммунистической, то она такая и есть. Если государственный флаг красный, то… Тут, правда, есть известная история — что если на Западе красный флаг означал бунт и пролитие крови, то в древней китайской цивилизации то был (и есть) цвет праздника, так что смотреть надо не на внешние признаки или названия, а на суть.И вот как Кевин Радд суть нынешнего поворота Пекина определяет: "возвращение партийного контроля над политикой и обществом, где все меньше места для частного диссидентства и личных свобод". Плюс "государственный подход к экономическому управлению, со все более настойчивой внешней политикой и политикой безопасности, направленной на изменение статус-кво" (в мире). Наконец, Пекин "призывает оторвать обновление экономики от западных социальных норм и лежащих в их основе культурных верований" и "предлагает международный порядок, укорененный в китайской, а не в американской геополитической власти".Рискую оказаться обвиненным в ревизионизме, но это точно марксизм с ленинизмом или что-то другое, знакомое? Есть как минимум еще одно государство, где идеология правящей партии все больше подразумевает контроль этой партии над обществом, где все меньше личных свобод. Вдобавок насаждается не рыночный, а "государственный" — он же идеологический — подход к экономическому управлению. А иначе как назвать санкции против того же Китая или России, которые вводятся вопреки тихим и громким протестам крупнейших корпораций. Ну а насчет биологического неприятия любых норм, кроме западных, ради насаждения своей геополитической власти — тут и подавно все понятно. В общем, речь о США.И здесь есть еще одна публикация. Автор ее, Уэйн Элин Рут, никогда не был премьер-министром, он блогер из числа республиканцев, таких в США все больше. В моих досье он проходит под прозвищем "дед неадекватный" — сейчас увидим почему.Вот как он описывает суть неуклонно происходящих с его страной перемен. Цель плохих людей — "уничтожить Америку, превратить ее в социалистическую нацию, сделать всех бедными и зависимыми от правительства и превратить нашу систему в однопартийную, во главе с Демократической партией, без оппозиции и диссидентства".Что-то в этой мысли есть до боли очевидное. А и правда, где прекрасные антимарксистские идеи типа того, что у каждого должен быть шанс стать миллионером, верить во что угодно и осуществлять право на свободу слова? Напомним о развивающейся в стране истории с покупкой Илоном Маском корпорации Twitter, в связи с чем демократы сейчас толпами закрывают там свои аккаунты. Потому что Маск — человек не с теми взглядами. Он, например, считает, что на купленной им платформе, как это когда-то и было задумано, могут делиться мыслями все — любые американцы и вообще жители Земли. И вот за это его долбят демократы.Очень интересный свободный мир получается: ты самый богатый человек в мире, но при этом слова сказать не можешь. Ты самый могущественный политик мира (это они так думают о своем президенте), но если ты при этом Дональд Трамп, то тоже слова сказать не можешь. Твой аккаунт закроют. Вот это — диктатура.Что касается Уэйна Элина Рута, то мы же говорили, что кличка этого человека Дед Неадекватный. Он объясняет, что учился в Колумбийском университете (выпуск 1983 года) вместе с главным злодеем, Бараком Обамой, и хорошо знает: Обама реально управляет сейчас страной, он ставленник ООН, Всемирного экономического форума и Джорджа Сороса, а управляет ими босс всех боссов — Компартия Китая. Это ее заговор, который она успешно осуществляет не первое десятилетие.Вот здесь мы гасим свет и тихо уходим. Помня при этом, что, вообще-то, перед нами образ мысли, широко популярный на правом фланге.Однако общая картина понятнее некуда: идет грызня по схеме "марксист — сам марксист". Это такое страшное слово, которым пугают западного и прочего обывателя. Ну а когда Си Цзиньпин, как и лидеры страны до него, и вправду употребляют социалистическую и прочую терминологию, будто Китай все еще живет в 70-х, — чего ж вам больше.Но тут интересно различать оттенки красного. В Китае речь о мобилизации системы управления страной для борьбы с набирающим силу натиском тех же США с прочими союзниками. И это абсолютно логичная политика, для проведения которой не нужно быть марксистом — любая страна, да вот хоть Россия, в такой ситуации поступает аналогично.А вот то, что правый фланг американского общества называет коммунистическим захватом США — это, как ни странно, гораздо ближе к истине. Другое дело, что тут надо снова различать оттенки, и получается, что тотальная идейная обработка общества с установлением однопартийной диктатуры — это что-то близкое скорее к идеям Троцкого. Но тут опять надо сдерживать себя призывом: "Только не начинай".

https://ria.ru/20221107/kanada-1829814152.html

https://ria.ru/20221113/kitay-1831056598.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830566233.html

https://ria.ru/20221109/kitay-1830081998.html

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай, сша, колумбийский университет, илон маск, америка, кевин радд