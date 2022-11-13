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Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века
Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века - РИА Новости, 13.11.2022
Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века
Как Россия "заболела" поэзией и всего за двадцать лет создала уникальную систему стихосложения? Почему теория штилей Ломоносова не прожила и века? Как русские писатели сражались и страдали за свои творения? Завершаем серию эпизодов о литературных жанрах и рассказываем, почему XVIII век стал наименее изученной главой в истории русской литературы.
2022-11-13T12:00
2022-11-13T12:00
2022-11-13T12:00
как это по-русски
институт русского языка имени пушкина
михаил ломоносов
екатерина ii
елизавета петровна (императрица)
петр i
xviii век
просвещение
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Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века
Как Россия "заболела" поэзией и всего за двадцать лет создала уникальную систему стихосложения? Почему теория штилей Ломоносова не прожила и века? Как русские писатели сражались и страдали за свои творения? Завершаем серию эпизодов о литературных жанрах и рассказываем, почему XVIII век стал наименее изученной главой в истории русской литературы.
audio/mpeg
Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века
Как Россия "заболела" поэзией и всего за двадцать лет создала уникальную систему стихосложения? Почему теория штилей Ломоносова не прожила и века? Как русские писатели сражались и страдали за свои творения? Завершаем серию эпизодов о литературных жанрах и рассказываем, почему XVIII век стал наименее изученной главой в истории русской литературы.
audio/mpeg
О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени с нами побеседовал доктор филологических наук и профессор Института русского языка имени Пушкина Сергей Травников. О том, какой была древнерусская литература и какие в то время существовали жанры, можно послушать во второй части эпизода — "Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси".А о том, что такое жанр на самом деле и почему большая часть наших представлений о нём ложна, вы можете услышать в первой части эпизода — "Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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институт русского языка имени пушкина, михаил ломоносов, екатерина ii, елизавета петровна (императрица), петр i, xviii век, просвещение , литература, шлиссельбург, санкт-петербург, российская империя, аудио
Как это по-русски, Институт русского языка имени Пушкина, Михаил Ломоносов, Екатерина II, Елизавета Петровна (императрица), Петр I, XVIII век, Просвещение , Литература, Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Российская империя
Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века
Как Россия "заболела" поэзией и всего за двадцать лет создала уникальную систему стихосложения? Почему теория штилей Ломоносова не прожила и века? Как русские писатели сражались и страдали за свои творения? Завершаем серию эпизодов о литературных жанрах и рассказываем, почему XVIII век стал наименее изученной главой в истории русской литературы.