https://ria.ru/20220925/zhanry-1818975468.html

Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы

Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы - РИА Новости, 25.09.2022

Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы

В школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.

2022-09-25T12:00

2022-09-25T12:00

2022-09-25T14:41

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Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность. audio/mpeg

Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность. audio/mpeg

О жанрах и жанровой системе нам рассказал кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Андрей Коровин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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