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Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы - РИА Новости, 25.09.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20220925/zhanry-1818975468.html
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы - РИА Новости, 25.09.2022
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.
2022-09-25T12:00
2022-09-25T14:41
как это по-русски
литература
история
детектив
александр пушкин
михаил лермонтов
стругацкие
борис стругацкий
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Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность.
audio/mpeg
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность.
audio/mpeg
О жанрах и жанровой системе нам рассказал кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Андрей Коровин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литература, история, детектив, александр пушкин, михаил лермонтов, стругацкие, борис стругацкий, аркадий стругацкий, василий жуковский, российская академия наук, евгений онегин, герой нашего времени, михаил булгаков, мастер и маргарита, аудио
Как это по-русски, Литература, история, детектив, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Стругацкие, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Василий Жуковский, Российская академия наук, Евгений Онегин, Герой нашего времени, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита
12:00 25.09.2022 (обновлено: 14:41 25.09.2022)
 

Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы

Как это по-русски
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
12:00
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В школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.
О жанрах и жанровой системе нам рассказал кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Андрей Коровин.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиЛитератураисториядетективАлександр ПушкинМихаил ЛермонтовСтругацкиеБорис СтругацкийАркадий СтругацкийВасилий ЖуковскийРоссийская академия наукЕвгений ОнегинГерой нашего времениМихаил БулгаковМастер и Маргарита
 
 
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