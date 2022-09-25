https://ria.ru/20220925/zhanry-1818975468.html
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы - РИА Новости, 25.09.2022
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.
2022-09-25T12:00
2022-09-25T12:00
2022-09-25T14:41
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Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность.
audio/mpeg
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе нас учили, что три рода литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. А ещё мы знаем, что роды делятся на жанры, и даже умеем их определять. В книжном магазине мы запросто отличим фантастику от детектива, а древнюю классику от современного триллера. Но всё это на самом деле неправда. Разбираемся в сущности жанра и пытаемся объяснить, почему жанровая система – одна большая условность.
audio/mpeg
О жанрах и жанровой системе нам рассказал кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Андрей Коровин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:00 25.09.2022 (обновлено: 14:41 25.09.2022)
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы
В школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.