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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси - РИА Новости, 09.10.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221009/drevnerusskiy-1822256156.html
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси - РИА Новости, 09.10.2022
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.
2022-10-09T12:00
2022-10-09T12:00
как это по-русски
российская академия наук
литература
российская летопись
православие
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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.
audio/mpeg
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.
audio/mpeg
Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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российская академия наук, литература, российская летопись, православие, аудио
Как это по-русски, Российская академия наук, Литература, Российская летопись, Православие
12:00 09.10.2022
 

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Как это по-русски
Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси
12:00
Читать ria.ru в
Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.
Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиРоссийская академия наукЛитератураРоссийская летописьПравославие
 
 
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