https://ria.ru/20221009/drevnerusskiy-1822256156.html

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси - РИА Новости, 09.10.2022

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси

Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси.

2022-10-09T12:00

2022-10-09T12:00

2022-10-09T12:00

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Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси. audio/mpeg

Вырезали стада ради книг и писали правду. Особенности литературы на Руси Почему в древнерусской литературе не было жанров как таковых, но была строгая иерархия произведений? Как получилось, что писатели той эпохи никогда не врали, но заимствовали целые эпизоды из текстов друг друга и переписывали уже готовые произведения? Продолжаем серию эпизодов о литературных жанрах и выясняем, какой была литература в Древней Руси. audio/mpeg

Об иерархии произведений на Руси и древнерусской литературе в целом нам рассказали доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская, а также доктор филологических наук и профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Дергачёва.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, литература, российская летопись, православие, аудио