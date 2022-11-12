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Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 12.11.2022
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Восточноазиатский саммит
Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 12.11.2022
Восточноазиатский саммит
Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T02:24
2022-11-12T02:24
справки
вас
в мире
ассоциация государств юго-восточной азии
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Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Образована в 2005 году. Инициатива образования нового формата взаимодействия исходила от стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи, которые предполагали обсудить свои актуальные проблемы. Но Япония и Индонезия решили уравновесить растущие амбиции Китая в регионе "прозападными" силами в виде Индии, Австралии и Новой Зеландии. В ответ Малайзия предложила пригласить Россию в качестве противовеса, но Австралия и Индонезия не согласилась с этим. Основной целью создания нового интеграционного механизма было углубление разностороннего взаимодействия в широком региональном контексте. Саммит заменил собой действующую тогда формулу взаимодействия "АСЕАН+3": Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Республика Корея и Япония. Первый Восточноазиатский саммит состоялся 14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В нем приняли участие главы государств и правительств стран АСЕАН, а также Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Кореи и Новой Зеландии.В качестве почетного гостя Малайзии в нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Россия подала заявку на участие в саммите ВАС в 2004 году, однако решение о присоединении страны к данному механизму сотрудничества последовало лишь спустя несколько лет. Присоединение к объединению России, а также США было одобрено на пятом Восточноазиатском саммите, состоявшемся 30 октября 2010 года в Ханое (Вьетнам). На нем присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.До присоединения к ВАС России и США на саммитах обсуждались региональные темы, однако после вступления в организацию этих стран предметом взаимных обсуждений стали политические вопросы, вопросы безопасности, выходящие за рамки региона, однако затрагивающие национальные интересы всех участников.В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада. Основные сегменты практической кооперации в рамках Восточноазиатского саммита – защита окружающей среды, энергетика, образование, финансы, глобальные проблемы здравоохранения и пандемические заболевания, реагирование на стихийные бедствия и связь с АСЕАН. На Восточноазиатских саммитах также обсуждаются продовольственная безопасность, торговля и экономика, морская безопасность. В 2013 году под эгидой Восточноазиатского саммита по предложению России стартовал диалог по архитектуре региональной безопасности. Спустя четыре года он был преобразован в механизм регулярных консультаций постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН в Джакарте (Индонезия) с подключением представителей соответствующего уровня из столиц.Особое внимание также уделяется сотрудничеству в сфере реагирования на новые вызовы безопасности.Встречи в формате ВАС проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. Восточноазиатский саммит обычно бывает финальной частью этих ежегодных мероприятий АСЕАН. ВАС – закрытое от журналистов мероприятие. Ежегодно проводятся совещания глав внешнеполитических ведомств и старших должностных лиц, заседания отраслевых механизмов по ключевым трекам взаимодействия. Текущие задачи обсуждаются в ходе налаженных с 2016 года регулярных контактов постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН в Джакарте.Руководящие функции в ВАС возложены на страну-председателя АСЕАН (в 2022 году – Камбоджа). 16-й Восточноазиатский саммит (EAS) прошел 27 октября 2021 года в формате видеоконференции под председательством Брунея. В ходе саммита лидеры обсудили вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий коронавируса. 17-й Восточноазиатский саммит (EAS) пройдет 12-13 ноября 2022 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
справки, вас, в мире, ассоциация государств юго-восточной азии
Справки, ВАС, В мире, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
02:24 12.11.2022
 

Восточноазиатский саммит

© AP Photo / Heng Sinith12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Heng Sinith
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Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Образована в 2005 году.
Инициатива образования нового формата взаимодействия исходила от стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи, которые предполагали обсудить свои актуальные проблемы. Но Япония и Индонезия решили уравновесить растущие амбиции Китая в регионе "прозападными" силами в виде Индии, Австралии и Новой Зеландии. В ответ Малайзия предложила пригласить Россию в качестве противовеса, но Австралия и Индонезия не согласилась с этим.
Основной целью создания нового интеграционного механизма было углубление разностороннего взаимодействия в широком региональном контексте.
Саммит заменил собой действующую тогда формулу взаимодействия "АСЕАН+3": Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Республика Корея и Япония.
Первый Восточноазиатский саммит состоялся 14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В нем приняли участие главы государств и правительств стран АСЕАН, а также Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Кореи и Новой Зеландии.
В качестве почетного гостя Малайзии в нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.
Россия подала заявку на участие в саммите ВАС в 2004 году, однако решение о присоединении страны к данному механизму сотрудничества последовало лишь спустя несколько лет. Присоединение к объединению России, а также США было одобрено на пятом Восточноазиатском саммите, состоявшемся 30 октября 2010 года в Ханое (Вьетнам). На нем присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
До присоединения к ВАС России и США на саммитах обсуждались региональные темы, однако после вступления в организацию этих стран предметом взаимных обсуждений стали политические вопросы, вопросы безопасности, выходящие за рамки региона, однако затрагивающие национальные интересы всех участников.
В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада.
Основные сегменты практической кооперации в рамках Восточноазиатского саммита – защита окружающей среды, энергетика, образование, финансы, глобальные проблемы здравоохранения и пандемические заболевания, реагирование на стихийные бедствия и связь с АСЕАН. На Восточноазиатских саммитах также обсуждаются продовольственная безопасность, торговля и экономика, морская безопасность.
В 2013 году под эгидой Восточноазиатского саммита по предложению России стартовал диалог по архитектуре региональной безопасности. Спустя четыре года он был преобразован в механизм регулярных консультаций постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН в Джакарте (Индонезия) с подключением представителей соответствующего уровня из столиц.
Особое внимание также уделяется сотрудничеству в сфере реагирования на новые вызовы безопасности.
Встречи в формате ВАС проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. Восточноазиатский саммит обычно бывает финальной частью этих ежегодных мероприятий АСЕАН. ВАС – закрытое от журналистов мероприятие.
Ежегодно проводятся совещания глав внешнеполитических ведомств и старших должностных лиц, заседания отраслевых механизмов по ключевым трекам взаимодействия. Текущие задачи обсуждаются в ходе налаженных с 2016 года регулярных контактов постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН в Джакарте.
Руководящие функции в ВАС возложены на страну-председателя АСЕАН (в 2022 году – Камбоджа).
16-й Восточноазиатский саммит (EAS) прошел 27 октября 2021 года в формате видеоконференции под председательством Брунея. В ходе саммита лидеры обсудили вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий коронавируса.
17-й Восточноазиатский саммит (EAS) пройдет 12-13 ноября 2022 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВАСВ миреАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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