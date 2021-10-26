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В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита
В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 26.10.2021
В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита
На Восточноазиатском саммите с участием президента РФ Владимира Путина 27 октября обсудят вопросы экономического восстановления АТР и преодоления последствий... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:08
2021-10-26T15:20
политика
экономика
владимир путин
восточноазиатский саммит
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Восточноазиатском саммите с участием президента РФ Владимира Путина 27 октября обсудят вопросы экономического восстановления АТР и преодоления последствий пандемии, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого октября Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XVI Восточноазиатском саммите, который пройдет под председательством Брунея", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе саммита обсудят вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий коронавируса."Особое внимание предполагается уделить перспективам взаимодействия в таких областях, как торговля и инвестиции, здравоохранение, туризм", - добавляется в сообщении.Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили, что 28 октября в формате видеоконференции президент примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)."Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами Ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавляется в сообщении.
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политика, экономика, владимир путин, восточноазиатский саммит
15:08 26.10.2021 (обновлено: 15:20 26.10.2021)
 
В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита

В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита с участием Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции
Участники 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Восточноазиатском саммите с участием президента РФ Владимира Путина 27 октября обсудят вопросы экономического восстановления АТР и преодоления последствий пандемии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого октября Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XVI Восточноазиатском саммите, который пройдет под председательством Брунея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе саммита обсудят вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий коронавируса.
"Особое внимание предполагается уделить перспективам взаимодействия в таких областях, как торговля и инвестиции, здравоохранение, туризм", - добавляется в сообщении.
Флаги стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили, что 28 октября в формате видеоконференции президент примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами Ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавляется в сообщении.
 
ПолитикаЭкономикаВладимир ПутинВосточноазиатский саммит
 
 
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