https://ria.ru/20211026/sammit-1756322700.html

В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита

В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле рассказали о повестке Восточноазиатского саммита

На Восточноазиатском саммите с участием президента РФ Владимира Путина 27 октября обсудят вопросы экономического восстановления АТР и преодоления последствий... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:08

2021-10-26T15:08

2021-10-26T15:20

политика

экономика

владимир путин

восточноазиатский саммит

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Восточноазиатском саммите с участием президента РФ Владимира Путина 27 октября обсудят вопросы экономического восстановления АТР и преодоления последствий пандемии, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого октября Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XVI Восточноазиатском саммите, который пройдет под председательством Брунея", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе саммита обсудят вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий коронавируса."Особое внимание предполагается уделить перспективам взаимодействия в таких областях, как торговля и инвестиции, здравоохранение, туризм", - добавляется в сообщении.Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили, что 28 октября в формате видеоконференции президент примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)."Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами Ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211026/asean-1756105292.html

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политика, экономика, владимир путин, восточноазиатский саммит