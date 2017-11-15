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Разбили террористов — разобьем идеологию: о чем говорил Медведев в Маниле

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:13 15.11.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АСЕАН в Маниле. 13 ноября 2017Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АСЕАН в Маниле. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Маниле произошла примечательная дипломатическая история, связанная с инициативой Москвы начать глобальный разговор о том, как бороться с идеологией терроризма. Именно с идеологией, то есть с определенным образом мысли. Этой задаче планировалось посвятить весь нынешний Восточноазиатский саммит (ВАС). А получилось, что обсуждали на нем еще и многое другое, да вдобавок за закрытыми дверями, так что хорошая тема оказалась для публики почти невидимой.

Совсем не 1945 год

Поскольку легко спутать АТЭС и АСЕАН, давайте внесем ясность в то, что происходило во Вьетнаме и что — на Филиппинах. И там и там речь идет о множестве лидеров Тихоокеанского региона, которые просто перелетели из Дананга в Манилу — членство в обеих организациях во многом совпадает.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи на саммите АСЕАН. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев: Россия продолжит помогать Филиппинам в борьбе с терроризмом

При этом Россию в Маниле представлял уже не президент, а глава правительства Дмитрий Медведев. Китай тоже прислал премьера вместо главы государства, но это уже частности.

В Маниле заседали лидеры десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеры, то есть их гости — из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и России. Восточноазиатский саммит обычно бывает финальной частью этих ежегодных мероприятий АСЕАН. Именно этого последнего мероприятия не дождался президент США Дональд Трамп (в чисто филиппинском стиле заседания отложились на полтора часа), заторопился и улетел, за него остался госсекретарь Рекс Тиллерсон.

ВАС — закрытое от журналистов мероприятие, на котором лидеры высказываются прямо, иногда слишком прямо: после нескольких скандалов между Китаем и США при госсекретаре Хиллари Клинтон двери уже и совсем закрылись. А еще у каждого ВАС должна быть ключевая тема. В 2017 году такую тему еще в августе предложили Россия как партнер АСЕАН и Индонезия как член ассоциации. Они вынесли на ВАС проект документа, посвященного противодействию идеологии терроризма. Так что в Маниле в каком-то смысле был наш саммит.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в Маниле
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Встречи с национальным колоритом: наряды лидеров на саммитах АСЕАН

Дальше участники начали вносить дополнения по части важных тем. Борьбу с инфекционными заболеваниями (тоже инициатива России), миграцию, окружающую среду и региональные конфликты. Все это одним боком касается терроризма, конечно. И одновременно "идейно-террористическая" тема начала распространяться на прочие манильское заседания. В итоге все говорили обо всем и везде.

Откуда взялась изначально антитеррористическая тема? После военно-политической неудачи в Сирии и Ираке джихадисты начали разбегаться по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, где есть мусульманская Индонезия, в основном мусульманская Малайзия, частично мусульманские Филиппины, Сингапур или Таиланд. Вообще же в этой части света представлены и перемешаны все великие или менее известные религии и цивилизации.

Что джихадисты-возвращенцы будут в таком регионе делать? Силовым путем у них не получилось нигде, и недавняя успешная военная операция Филиппин на мусульманском юге — дополнительное свидетельство тому. Значит, джихадисты остерегутся вооруженной борьбы, вместо этого распространяя свою идеологию.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Россия готова к реализации совместных проектов со странами АСЕАН

Ситуация напоминает 1945 год, но в ухудшенном виде. Тогда, помнится, среди прочих решений победившей коалиции было и такое: нацистская идеология должна быть поставлена вне закона. Можно долго размышлять над тем, какими методами это делалось на западе Германии (где людям внушали мысль "мне стыдно быть немцем") и на востоке, где никакого стыда не навязывали. Но это частности. Главное же то, что, поскольку сегодня никакой глобальной коалиции против терроризма не просматривается, то кому-то надо было выдвигать идею насчет послевоенной борьбы с корнями заразы.

Вот Россия совместно с азиатским партнером Индонезией ее и выдвинула. Причем вовсе не подразумевая, что это "азиатская" или "мусульманская" тема, она глобальная. И перед нами только начало долгого разговора.

Все люди — другие

В Маниле можно было узнать много неожиданного по части чисто военной борьбы с терроризмом и того, какие страны в этом помогают региону. То есть помогают разные, но вот упомянутая антитеррористическая операция в Марави (Филиппины) тянулась месяцами и завершилась только после того, как из снайперской винтовки застрелили главаря террористов. Винтовка эта была, представьте, новая и китайская. Пекин поставил филиппинцам шесть тысяч единиц высокоточного стрелкового оружия, Россия отстает ненамного. Китай еще помогает спецслужбам стран АСЕАН ловить пиратов (в том числе в Южно-Китайском море).

Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Диалог Россия – АСЕАН

Но идеология — все-таки не война, а то, что делает войну возможной. И здесь первый из уроков саммита в Маниле и жизни в целом тот, что не надо считать борьбу с терроризмом войной против ислама и даже войной против антиисламской, по сути, секты. Проблема шире.

Схема, по замыслу организаторов нынешнего "манильского" начала дискуссии, тут проста. Есть активисты (борцы за что угодно) и революционеры, которые захвачены настолько грандиозными идеями улучшения жизни людей завтра, что считают возможным и необходимым притеснять людей сегодня, заставлять их жить так, как те жить не хотят. По всему миру у нас тысячи вот таких борцов за светлое будущее, которые научились использовать все достижения информационных технологий и демократические механизмы (заставляют власть принимать те или иные законы).

А дальше — почти невидимая грань, волосок, микрон, за которой находятся те, кто готов убивать (и считает, что это правильно) всех, кто не желает "улучшений". И даже посторонних людей, ибо цель такова, что ради нее все средства годятся.

Вот это уже не радикализм, а терроризм. При таком подходе сразу становится видно, что ничего специфически исламского в идеологии терроризма нет, а есть нечто предельно знакомое по всей мировой истории, в частности США или Европы. В том числе истории сегодняшнего дня.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЦеремония совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН в Маниле. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН в Маниле. 12 ноября 2017

Бороться же с террористическим образом мысли следовало бы простой идеей для школьников: люди разные. Независимо от религии и цвета кожи. И они всегда будут разными, и у них всегда будут оскорбляться всяческие чувства от того, что никак не заставить других людей быть такими же, как ты. Но надо учиться с этой разностью жить и терпеть друг друга. Кстати, немалая часть стран АСЕАН с их многорасовостью и многорелигиозностью могла бы здесь многому научить, допустим, европейцев.

Так что все темы ВАС — образование, финансы, миграция — все равно так или иначе сводились к изначально заданной главной теме саммита. И еще на многих саммитах эта главная для сегодняшнего дня тема будет звучать.

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