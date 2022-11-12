https://ria.ru/20221112/gyulen-1831028867.html

Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена

Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:22

2022-11-12T13:22

2022-11-12T13:22

в мире

джо байден

турция

сша

пенсильвания

фетхуллах гюлен

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании.Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения."Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.

https://ria.ru/20210716/turkishriot-1741440948.html

турция

сша

пенсильвания

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, джо байден, турция, сша, пенсильвания, фетхуллах гюлен, реджеп тайип эрдоган