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Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена - РИА Новости, 12.11.2022
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Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена
Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:22
2022-11-12T13:22
в мире
джо байден
турция
сша
пенсильвания
фетхуллах гюлен
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании.Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения."Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
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в мире, джо байден, турция, сша, пенсильвания, фетхуллах гюлен, реджеп тайип эрдоган
В мире, Джо Байден, Турция, США, Пенсильвания, Фетхуллах Гюлен, Реджеп Тайип Эрдоган
13:22 12.11.2022
 
Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена

Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет исламского проповедника Гюлена в Пенсильвании

© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании.
Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
"Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
Протест против военного переворота у здания парламента Турции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля 2021, 08:00
Переворотный момент. Почему мятеж военных только усилил Эрдогана
 
В миреДжо БайденТурцияСШАПенсильванияФетхуллах ГюленРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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