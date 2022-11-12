Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет Гюлена
Эрдоган обвинил Байдена в том, что он прячет исламского проповедника Гюлена в Пенсильвании
© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена, который, по словам турецкого лидера, скрывает главу запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании.
Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
"Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
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