https://ria.ru/20221112/barmen-1831070169.html
В Петербурге бармена подозревают в изнасиловании сотрудницы банка
В Петербурге бармена подозревают в изнасиловании сотрудницы банка - РИА Новости, 12.11.2022
В Петербурге бармена подозревают в изнасиловании сотрудницы банка
Полицейские задержали бармена увеселительного заведения в центре Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании в туалете сотрудницы банка, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:28
2022-11-12T17:28
2022-11-12T17:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали бармена увеселительного заведения в центре Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании в туалете сотрудницы банка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, 9 ноября в 78-й отдел полиции Центрального района поступило заявление от менеджера банка 2000 года рождения, которая утверждала, что около часа ночи в туалете бара на улице Маяковского, 10 её изнасиловал бармен.Заведено уголовное дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 10 по улице Маяковского был задержан мужчина 1997 года рождения", - говорится в сообщении.Несколько дней назад ГУМВД по Петербургу и Ленобласти рассказало о выявлении сети девяти ночных баров на улице Рубинштейна, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, разлитым в гаражах на улице Руставели. Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые с августа 2021 по июнь 2022 года оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллиона рублей - по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбудили уголовные дела и провели более 50 обысков.В отношении семи предполагаемых участников аферы возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Позднее пресс-служба судов информировала, что Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал местных жителей Дмитрия Куценко и Николая Абросимова, обвиняемых в организации преступного сообщества для обмана клиентов ночных баров.
https://ria.ru/20220912/iznasilovanie-1816185849.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
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В Петербурге бармена подозревают в изнасиловании сотрудницы банка
ГУМВД: в Петербурге задержали бармена подозреваемого в изнасиловании сотрудницы банка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали бармена увеселительного заведения в центре Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании в туалете сотрудницы банка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, 9 ноября в 78-й отдел полиции Центрального района поступило заявление от менеджера банка 2000 года рождения, которая утверждала, что около часа ночи в туалете бара на улице Маяковского, 10 её изнасиловал бармен.
Заведено уголовное дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 10 по улице Маяковского был задержан мужчина 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
Несколько дней назад ГУМВД по Петербургу и Ленобласти рассказало о выявлении сети девяти ночных баров на улице Рубинштейна, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, разлитым в гаражах на улице Руставели. Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые с августа 2021 по июнь 2022 года оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллиона рублей - по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбудили уголовные дела и провели более 50 обысков.
В отношении семи предполагаемых участников аферы возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Позднее пресс-служба судов информировала, что Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал местных жителей Дмитрия Куценко и Николая Абросимова, обвиняемых в организации преступного сообщества для обмана клиентов ночных баров.