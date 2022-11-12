https://ria.ru/20221112/antarktida-1830804409.html

"Построили аэродром". Россия укрепляет позиции на другом континенте

"Построили аэродром". Россия укрепляет позиции на другом континенте - РИА Новости, 12.11.2022

"Построили аэродром". Россия укрепляет позиции на другом континенте

Сотни ученых и технических специалистов отправляются в Антарктиду. И не только для того, чтобы осваивать Ледовый континент, проводить климатические,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:16

наука

антарктида

земля

россия

волга-днепр

ил-76

полярники

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. Сотни ученых и технических специалистов отправляются в Антарктиду. И не только для того, чтобы осваивать Ледовый континент, проводить климатические, экологические, физические исследования. Экспедиция поможет и лунной программе.Где начинается белая полосаШестьдесят восьмая Российская антарктическая экспедиция (РАЭ) стартует 15 ноября, когда из Петербурга выйдет в море ледокол "Академик Федоров" с участниками рейда, снаряжением и топливом. Многих специалистов, включая строителей, в Антарктиду уже доставил Ил-76.Для тяжелого транспортного самолета в этом году построили новый аэродром рядом с базовой российской станцией "Прогресс". До этого Ил-76 приземлялся только у станции "Новолазаревская", а "Прогресс" принимал малую авиацию."Суровый климат позволяет нам проводить сезонные работы в Антарктиде на протяжении лишь нескольких месяцев, ​​— приводит пресс-служба слова Александра Макарова, директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). — С открытием новой взлетно-посадочной полосы этот срок заметно увеличивается, а значит, расширяется масштаб нашей деятельности на континенте. Это важное событие, которое в корне изменит работу Российской антарктической экспедиции".ВПП назвали в честь петербургского футбольного клуба "Зенит". По словам Макарова, среди полярников много любителей "игры номер один" — они не только болеют, но и сами не прочь погонять мяч. Так, в Антарктиде традиционно проходит международный чемпионат континента по футболу среди участников экспедиций из разных стран.Седьмого ноября из Кейптауна на станцию "Прогресс" прибыл ИЛ-76ТД-90ВД авиакомпании "Волга-Днепр". Самолет преодолел 5300 километров за 6,5 часа с 6,6 тонны груза и 82 участниками экспедиции на борту. По словам директора института, приземляться пришлось в условиях "практически нулевой видимости"."Восток" — дело сложноеВ этом году на единственной российской внутриконтинентальной антарктической станции "Восток" приступят к строительству нового корпуса. Научный форпост основали в 1957-м, с тех пор неоднократно реконструировали, консервировали. Первые сооружения давно погребены под снегом на большой глубине, остальные — занесены полностью или частично. Инфраструктуру необходимо заменить полностью.Тут самые суровые условия. Именно на станции "Восток" зафиксировали минимальную температуру на поверхности Земли — минус 89,2 градуса Цельсия. Среднегодовой показатель — минус 55. Кроме того, высота — 3488 метров над уровнем моря, а из-за сильных морозов содержание кислорода эквивалентно пяти тысячам для средних широт.Готовясь к строительству, специалисты три сезона послойно уплотняли "фундамент" — снежную плиту площадью 200 на 120 метров и толщиной три метра. Прошлой зимой (то есть антарктическим летом) на побережье доставили элементы конструкции, другие грузы — всего 11 тысяч тонн.Однако от "Прогресса" до "Востока" — почти 1,5 тысячи километров. Для транспортировки расчистили трассы, расставили ориентиры. На отметках 550 и 1100 километров от "Прогресса" оборудовали промежуточные опорные пункты — подбазы, куда завозят топливо для дозаправки.Часть грузов уже привезли — совершили 14 санно-гусеничных походов общей протяженностью более 30 тысяч километров. Надо отправить еще более 2,5 тысячи тонн строительных материалов и топлива. Для этого есть 40 транспортеров "Полар-300" и пять тракторов "Катерпиллар"."Операция с таким объемом и массой груза проводится в Антарктике впервые", — отмечают в компании "Запсибгазпром", которой поручили строительство объекта.Проект разработала немецкая компания Ramboll. Длина станции — 140 метров, ширина — 13,5 метра, максимальная высота — 17,5. Это сопоставимо с пятиэтажным домом на пять парадных, уточняет Александр Макаров. Площадь помещений — более 1911 квадратных метров. Толщина утепления стен — 80 сантиметров. "Комплекс будет стоять на 36 опорах высотой три метра, что позволит ему оставаться не занесенным снегом на протяжении многих лет", — подчеркивают в ААНИИ.Станция рассчитана на 15 человек в зимовку и 35 в сезон. В их распоряжении будут современный медицинский блок с операционной, стоматологическим и рентген-кабинетом, барокамерой, кают-компания с бильярдом и кинозалом, спортзал и сауна.В этом сезоне планируют собрать три из пяти модулей комплекса. Завершат работы к 2025 году.Арбузы во льдахОбширная научная программа РАЭ-68 включает в себя исследования в разных областях — от климатологии до биологии. Уже по ходу рейса ледокола "Академик Федоров" предусмотрены работы по изучению микропластика в Южном океане. В предыдущей экспедиции на судне "Академик Трешников" брали пробы воды на содержание частиц.Первые результаты ожидают к весне. Но уже сейчас очевидно, что микропластик влияет и на Южный океан. "Такие исследования ранее не выполнялись, и они имеют огромное значение для мировой науки", — говорит Макаров.Ледники записывают данные об атмосфере планеты, как музыкальная пластинка. А лед в Антарктиде толще, чем где бы то ни было. В прошлом сезоне гляцио-буровой отряд на "Востоке" поднял с глубины 3453 метров ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В этом году собираются заглянуть в прошлое на миллион лет.Кроме того, станция служит аналогом долговременной обитаемой базы на Луне. Исследования по этой программе ведут несколько российских институтов. Одно из направлений — круглогодичное выращивание растений в оранжерее методом понопоники (на питательных средах, без почвы). И уже есть успехи: отработали 58 сортов различных культур. За год собрали урожай — 28,5 килограмма томатов и девять — перца на один квадратный метр.Теперь на "Востоке" хотят получить первые антарктические огурцы и арбузы."Растения пополнят рацион зимовщиков, — отмечают в ААНИИ. — К тому же оранжерея создает благоприятный эмоциональный фон на станции".Ученых интересует и фауна. До сих пор на континенте и у его берегов находят новые виды как простейших, так и более крупных организмов. При этом задача исследователей — не только сделать открытие, но и не допустить загрязнения Антарктиды инвазивными организмами. Местная экосистема очень хрупкая. По словам начальника РАЭ Александра Клепикова, недавно к нему обращались с просьбой помочь в организации путешествия на собачьих упряжках. Однако это невозможно: завоз животных в Антарктиду строго запрещен.Тем не менее заражение уже произошло, и далеко не самым приятным для человека видом. На Антарктическом полуострове — самом теплом и доступном участке континента — с недавних пор поселились комары, отчего страдают, в частности, обитатели российской станции "Беллинсгаузен".Новый флагманНа пресс-конференции в Петербурге директор ААНИИ рассказал также о будущем Антарктического флота. В институте разрабатывают проект судна, которое должно прийти на смену "Академику Федорову" — ледоколу, построенному в Финляндии в 1987-м.Флагманом научно-экспедиционного флота станет "Иван Фролов". Будущий ледокол назвали в честь российского полярника и ученого.Длина — порядка 165 метров, класс Arc7. Вместимость — 240 человек, включая 70 членов экипажа. На палубе — вертолетная площадка.Это будет крупнейшее научно-экспедиционное судно такого класса в мире. Сможет брать на борт несколько тысяч тонн топлива, объем трюмов — пять тысяч кубометров."Срок службы — 25-30, а то и 40 лет. Хочется, чтобы на протяжении этого срока судно оставалось инновационным, соответствующим времени", — подчеркнул Макаров.Ученые ждут новый ледокол к 2028-му. Если все получится, Россия гарантирует себе присутствие на Ледовом континенте на десятилетия вперед.

https://ria.ru/20221111/arktika-1830590833.html

https://ria.ru/20220909/mars-1815118263.html

https://ria.ru/20220912/lsp-1815743482.html

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антарктида, земля, россия, волга-днепр , ил-76, полярники, космос - риа наука, климат, экология