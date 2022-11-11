21:33 11.11.2022 (обновлено: 21:34 11.11.2022)
Эксперты: дети с диабетом в интернатах нуждаются в поддержке
© пресс-служба ООО "ГЕРОФАРМ" Презентация проекта "Дети тоже болеют диабетом" в МИА "Россия сегодня"
© пресс-служба ООО "ГЕРОФАРМ"
Презентация проекта "Дети тоже болеют диабетом" в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 11 ноя - Пресс-служба ООО "ГЕРОФАРМ". 14 ноября отмечается Всемирный день диабета. В 2022 году был реализован проект "Дети тоже болеют диабетом" под эгидой ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России. Инициатива направлена на улучшение компенсации заболевания у детей, оставшихся без попечения родителей. 11 ноября в МИА "Россия сегодня" состоялась презентация проекта.
В России почти у 5 миллионов человек диагностирован сахарный диабет, среди них 55 тысяч несовершеннолетних имеют 1-й тип заболевания. Для контроля сахарного диабета крайне важно участие родителей, которые учат своих детей жизни с этой болезнью, выполнению медицинских рекомендаций (контролировать уровень глюкозы в крови, рассчитывать дозу инсулина и делать инъекции). Чтобы помочь детям с сахарным диабетом, которые находятся в интернатах без попечения близких, объединились различные организации. Благодаря совместной работе в этом году был реализован проект-исследование "Дети тоже болеют диабетом".
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Цель проекта – улучшение компенсации сахарного диабета 1-го типа у детей, находящихся в интернатных учреждениях. В проекте приняли участие дети в возрасте от 4 до 18 лет из четырех регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Самарской областей. Инициатива предусматривала индивидуальное консультирование и обучение детей и персонала учреждений детскими эндокринологами, контроль за состоянием пациентов, оценку среды пребывания и ухода за детьми.
Было установлено, что в некоторых случаях сахарный диабет может являться поводом для отказа от ребенка опекунами или родителями, но основная причина пребывания детей с данным диагнозом в интернатных учреждениях такая же, как у других – тяжелая сопутствующая психоневрологическая патология или лишение родителей/опекунов родительских прав. Диабет не является абсолютным препятствием для семейного устройства, за время проекта несколько детей с сахарным диабетом были взяты под опеку или находились в процессе усыновления.
В рамках проекта выявлены наиболее распространенные проблемы с оказанием помощи детям. Среди них - организация питания с учетом диагноза, обучение персонала, тактика при резком изменении уровня глюкозы в крови и сопровождение после окончания пребывания ребенка в интернате. Эти проблемы помогали решать детские эндокринологи. Федеральные эксперты разработали индивидуальную программу для детских эндокринологов регионов по наблюдению детей и обучению детей и персонала интернатов контролю заболевания. Пациенты получили устройства для непрерывного мониторирования уровня глюкозы крови.
Следует отметить, что благоприятная социальная среда, созданная в интернатах в последние годы, открытость и заинтересованность персонала в своей работе способствовали реализации проекта помощи детям.
Следует отметить, что благоприятная социальная среда, созданная в интернатах в последние годы, открытость и заинтересованность персонала в своей работе способствовали реализации проекта помощи детям.
"Индивидуальное наблюдение детей в интернатах позволило развить навыки самоконтроля заболевания и улучшить компенсацию сахарного диабета. Проект – отличный пример сотрудничества государственных и негосударственных партнёров. Важно продолжать медицинскую и социальную поддержку детей и после того, как они покинут детские интернатные учреждения. Все это улучшит состояние пациентов с диабетом и их перспективы в жизни", – сказала главный внештатный специалист (главный детский эндокринолог) Минздрава России Валентина Петеркова.
"Благодаря проекту "Дети тоже болеют диабетом" созданы устойчивые доверительные отношения детских эндокринологов с детьми и персоналом интернатов. Это улучшило результаты лечения и способствовало моральной поддержке пациентов. Опыт пилотного проекта будет распространен и на другие российские регионы", – отметила руководитель программы "Альфа-Эндо" Анна Карпушкина.
"На протяжении многих лет совместно с государственными и общественными организациями наша компания реализует социальные проекты, направленные на практическую помощь людям с сахарным диабетом. Особое внимание уделяется детям, которым сложнее адаптироваться к диагнозу. Проект "Дети тоже болеют диабетом" позволяет воспитанникам интернатов получить все самые важные сведения для контроля и управления заболеванием, чтобы вести активную, наполненную событиями жизнь. Безусловно, его необходимо продолжать и развивать", - подчеркнул генеральный директор ООО "ГЕРОФАРМ" Петр Родионов.
Основные партнеры проекта:
- —ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России;
- —Благотворительная программа "Альфа-Эндо";
- —ОООИ "Российская диабетическая ассоциация";
- —Социальный проект "Диабет в лицах" ООО "ГЕРОФАРМ";
- —Благотворительный фонд "Арифметика добра";
- —Банк ВТБ.
Участники пресс-конференции:
- —Петеркова Валентина, главный внештатный специалист (главный детский эндокринолог) Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук;
- —Майоров Александр, президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук;
- —Карпушкина Анна, руководитель программы "Альфа-Эндо", доктор медицинских наук;
- —Родионов Петр, генеральный директор ООО "ГЕРОФАРМ";
- —Царева Светлана, руководитель социальных проектов ООО "ГЕРОФАРМ".
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