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Биография Биньямина Нетаньяху

Биография Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 10.11.2022

Биография Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве в семье профессора истории, вырос в Иерусалиме. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:49

2022-11-10T19:49

2022-11-10T19:49

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биньямин нетаньяху

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Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве в семье профессора истории, вырос в Иерусалиме. Школьные годы Нетаньяху провел в США, где его отец преподавал и вел научную деятельность.В 1967 году Биньямин Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения военной службы.В 1967-1972 годах он служил в спецподразделении Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Демобилизовался из армии в звании капитана. В 1972-1976 годах Нетаньяху учился в Массачусетском технологическом институте в США, получил степени бакалавра наук в области архитектуры и магистра наук в области делового администрирования.Он также изучал политологию в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. С началом арабо-израильской войны 1973 года (война Судного дня) временно прервал учебу, вернулся на родину и принял участие в боевых действиях. В 1976-1978 годах Нетаньяху работал консультантом в Boston Consulting Group (США).В 1978-1980 годах возглавлял Институт имени Йонатана (по изучению проблем международного терроризма). В 1980-1982 годах – член высшего руководства Rim Industries Ltd. (Иерусалим). В 1982-1984 годах был генеральным консулом Израиля в США, а в 1984-1988 годах – полномочный представитель Израиля в ООН. В 1988 году Биньямин Нетаньяху стал депутатом кнессета от блока "Ликуд".В 1988-1991 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел.С 1991 по 1992 год был заместителем министра при канцелярии главы правительства.В 1993 году избран председателем партии "Ликуд", в 1993-1996 годах был лидером оппозиции в Кнессете.В 1996-1999 годах Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля.В 1999-2002 годах работал консультантом высокотехнологичных компаний.С 2002 по 2003 год – министр иностранных дел Израиля.В 2003-2005 годах – министр финансов Израиля.В 2005-2009 годах – лидер партии "Ликуд", глава оппозиции.С 2009 года является премьер-министром Израиля. Был переизбран на этот пост в 2013 и 2015 годах.В 2012-2013 и 2015-2019 годах занимал также пост министра иностранных дел. С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года был министром обороны Израиля. В марте 2021 года прошли выборы в кнессет 24-го созыва, которые стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года, после того как кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск. Правящая партия "Ликуд" набрала наибольшее число мандатов – 30, но она не набрала необходимого большинства, чтобы ее лидер Нетаньяху смог сформировать правительство, опирающееся на парламентское большинство в 61 голос. С 2021 года Нетаньяху стал председателем оппозиции.1 ноября 2022 года состоялись пятые досрочные парламентские выборы, в результате которых блок Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса, что дает возможность Биньямин Нетаньяху сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами. Нетаньяху – автор нескольких книг, изданных на иврите и английском языках, – "Международный терроризм: вызов и ответ", "Терроризм: как Запад может победить", "Войны с терроризмом" и др. В декабре 2016 года по распоряжению генерального прокурора Израиля полиция начала уголовное расследование по уголовным делам, связанным с Нетаньяху.Одно из дел, так называемое "дело 1000", касается дорогостоящих подарков, которые Нетаньяху якобы получал от представителей деловых кругов. Суммарную стоимость этих подарков следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы голливудского продюсера Арнона Мильчина. Во втором – "деле 2000" – речь идет о попытках израильского премьера договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства. По версии полиции, в обмен Нетаньяху предлагал принять закон, который бы ограничивал возможности основного конкурента издательства – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Самые серьезные обвинения Нетаньяху – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! 13 февраля 2018 года полиция Израиля объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием Биньямину Нетаньяху. Сам премьер-министр заявляет о своей невиновности. В мае 2020 года начался судебный процесс по делам Нетаньяху. В настоящее время слушания по делу продолжаются. Биньямин Нетаньяху женат, его супруга Сара – психолог. У него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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