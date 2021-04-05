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Нетаньяху прибыл в суд по делу о коррупции
Нетаньяху прибыл в суд по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима, где началась доказательная часть процесса по обвинению его в коррупции, трансляцию... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:59
2021-04-05T10:17
биньямин нетаньяху
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима, где началась доказательная часть процесса по обвинению его в коррупции, трансляцию ведут израильские телеканалы.На этой стадии судебного процесса будут рассматриваться показания более 300 свидетелей обвинения и защиты. Сегодня предполагается заслушать свидетельские показания до "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla, по которому премьер-министру выдвинуты самые серьезные обвинения - в коррупции.Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
https://ria.ru/20210323/izrail-1602563099.html
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биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире

Нетаньяху прибыл в суд по делу о коррупции

09:59 05.04.2021 (обновлено: 10:17 05.04.2021)
 
© AFP 2021 / Menahem KahanaПротивники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у окружного суда в Иерусалиме
Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у окружного суда в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AFP 2021 / Menahem Kahana
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима, где началась доказательная часть процесса по обвинению его в коррупции, трансляцию ведут израильские телеканалы.
На этой стадии судебного процесса будут рассматриваться показания более 300 свидетелей обвинения и защиты. Сегодня предполагается заслушать свидетельские показания до "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla, по которому премьер-министру выдвинуты самые серьезные обвинения - в коррупции.
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Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
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