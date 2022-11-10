https://ria.ru/20221110/netanyakhu-1830602412.html

Еще две партии поддержали Нетаньяху на пост премьера Израиля

Еще две партии поддержали Нетаньяху на пост премьера Израиля - РИА Новости, 10.11.2022

Еще две партии поддержали Нетаньяху на пост премьера Израиля

Партии "Еврейская мощь" и "Ноам" поддержали Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля на консультациях у президента страны Ицхака Герцога по формированию... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:48

2022-11-10T18:48

2022-11-10T18:59

израиль

в мире

ицхак герцог

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

бени ганц

ликуд

кнессет израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Партии "Еврейская мощь" и "Ноам" поддержали Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля на консультациях у президента страны Ицхака Герцога по формированию нового правительства, сообщила канцелярия главы государства, таким образом лидеру "Ликуда" обеспечено большинство голосов.Ранее за кандидатуру Нетаньяху высказались партии "Яхадут ха-Тора" и партия Религиозных сионистов, а также партия "Шас". Своего лидера на пост премьера ранее рекомендовала партия "Ликуд". Таким образом большинство депутатов, прошедших в Кнессет 25 созыва, уже высказались за то, чтобы на Нетаньяху была возложена задача по формированию нового правительства.В среду днем Герцог начал консультации с главами партий по формированию правительства по итогам выборов в кнессет 25-го созыва. Вторая по величине партия - "Еш Атид" - рекомендовала президенту поручить формирование правительства своему лидеру Яиру Лапиду. Блок "Государственный лагерь", возглавляемый нынешним министром обороны Израиля Бени Ганцем, отказался рекомендовать кого-либо на пост премьер-министра, так же поступила партия "Наш дом – Израиль".После консультаций президент также встретится с рекомендованными кандидатами, затем в воскресенье он намерен возложить на одного из них задачу по формированию нового кабинета министров.Закон отводит на коалиционные переговоры и формирование правительства 28 дней, при необходимости этот срок может быть увеличен еще на 14 дней. Досрочные парламентские выборы 1 ноября в Израиле стали уже пятыми за три с половиной года из-за неспособности победивших партий собрать жизнеспособную коалицию и сформировать устойчивое правительство. Результаты последнего голосования позволяют предположить, что у Нетаньяху на этот раз есть возможность сформировать коалицию большинства, опирающуюся на 64 мандата в 120-местном кнессете.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.

https://ria.ru/20221102/vybory-1828543884.html

https://ria.ru/20221104/politika-1829045939.html

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израиль, в мире, ицхак герцог, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, ликуд, кнессет израиля