https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

Запад начинает что-то подозревать

Запад начинает что-то подозревать - РИА Новости, 09.11.2022

Запад начинает что-то подозревать

Президент Украины в очередной раз высказался о возможности переговоров с Россией. Впрочем, ничего нового Владимир Зеленский не сказал. В озвученные им условия... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:06

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владимир зеленский

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Президент Украины в очередной раз высказался о возможности переговоров с Россией. Впрочем, ничего нового Владимир Зеленский не сказал. В озвученные им условия диалога входят "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Ну а спустя несколько часов Киев в лице секретаря СНБО Алексея Данилова в очередной раз призвал Запад поставить дополнительные вооружения для ВСУ.Так что данное выступление Зеленского интересно не столько своим уже навязшим на зубах содержанием, сколько антуражем, поскольку оно было сделано в ситуации резкой активизации обсуждения в западном — причем и европейском, и заокеанском — информационном поле необходимости и неизбежности диалога с Москвой.В СМИ просачиваются разнообразные утечки об идущей в этом направлении подковерной работе. В частности, немало шума наделала информация от The Wall Street Journal, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении нескольких месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Причем Салливан фактически подтвердил данную информацию, уточнив, что целью взаимодействия являлось снижение рисков применения ядерного оружия.В то же время не стоит преувеличивать значение конкретно этого события. В Вашингтоне в данный момент рулят "ястребы" (например, госсекретарь Энтони Блинкен), а Салливан, которого правильнее назвать даже не "голубем", а просто прагматиком, в значительной степени отодвинут от процесса выработки и принятия решений.Тем не менее неправильно было бы и отмахнуться от последних новостей как от не имеющей значения и не влияющей ни на что болтовни. Наоборот, происходящее чрезвычайно интересно, поскольку прямо сейчас можно наблюдать пусть не перелом, но уже совершенно явственное усиление активности и позиций сторонников снижения эскалации.Вчера знаковым инсайдом поделилась La Stampa, по сведениям которой Ватикан готов предоставить свою территорию и посреднические услуги для переговоров. К слову сказать, российский посол в Ватикане отметил помощь папы римского в процессе обмена пленными.Любопытную утечку выдала и La Repubblica: якобы Вашингтон и Брюссель настраивают Киев на переговоры с Москвой после "отвоевания" Херсона. Логика данной позиции не очень понятна: к чему Зеленскому и Ко идти на переговоры, пусть даже "с позиции силы", в случае военных успехов? Но сам факт подобных слухов ложится в копилку свидетельств того, что по обе стороны Атлантического океана созревают и усиливаются миротворческие настроения.Было бы огромной ошибкой считать данные настроения пророссийскими, да и миротворческими их можно назвать весьма условно. Дело в ином — в том, что на Западе в определенных кругах начинается процесс осознания и, что еще важнее, принятия реальности.В России сейчас очень много пишут об экономических проблемах, накатывающих на западный мир. Однако не стоит преувеличивать их текущие масштабы. Кризис ударил в основном по самым незащищенным и малоимущим слоям населения, а они все-таки составляют меньшинство в соответствующих странах. Европейский и американский средний класс пока не особо ощутил на себе трудности. Расходы, конечно, выросли, но не критично, да и запас прочности еще имеется. Плюс у кого-то еще действуют контракты со старыми коммунальными тарифами, а где-то государство включило механизмы социальной защиты и сдерживания цен для населения.Проблема в другом: все эти принимаемые и планируемые меры — все равно что прикладывать подорожник к тяжелому пулевому ранению. И если благополучный западный обыватель может себе позволить не слишком беспокоиться о будущем, рассчитывая, что ситуация как-нибудь да выправится, то до тамошнего (особенно европейского) истеблишмента начинает доходить глубина пропасти, на грани которой они балансируют.Да, судя по всему, Запад пройдет — не без трудностей, но все-таки без особых катаклизмов — эту зиму. Вот только его элиты оказались в давно забытой и крайне непривычной для себя ситуации, когда они вынуждены думать о том, что будет следующей зимой — а ее перспективы уже пугают.Три десятилетия глобальной гегемонии пагубно сказались на качестве экспертизы и выработки решений на Западе. В частности, это привело к тому, что горизонт планирования там в большинстве случаев сократился до нескольких месяцев (максимум — года), а печатный станок стал решением любых проблем.Текущий год все изменил: долларовый станок на глазах выходит из строя, события в мире развиваются совсем не по тому сценарию, что планировался, дальнейшие перспективы выглядят откровенно мрачно — и ресурсов для преодоления усугубляющегося кризиса не просматривается.В феврале Запад поставил все фишки на одну главную карту — победу над Россией, что позволило бы ему в случае успеха затем передавить один за другим все остальные очаги сопротивления его гегемонии в мире. Однако на дворе ноябрь — и все идет вовсе не так, как надо.Россия продолжает выдерживать беспрецедентное давление — и не сильно страдает в связи с этим. Континентальная Европа стала осознавать уготованную ей роль жертвенного барашка и даже начинает местами робко высказывать по этому поводу возражения. В Британии — третий за год премьер-министр, причем предыдущие два в своих суперамбициях и борьбе с Россией чуть окончательно не угробили национальную экономику. В Штатах свои погремушки: результаты двух лет президентства Байдена в виде итогов промежуточных выборов сегодня и несколько следующих дней будет обсуждать весь мир.В общем, ничего удивительного, что в головы части западных элит стали закрадываться крамольные совсем недавно мысли — и о невеселом положении дел внутри их стран прямо сейчас, и о еще более суровых перспективах, и об отсутствии простых решений, и даже — о ужас! — о том, что, вероятно, придется договариваться с Москвой.Глядя на это из России, не стоит воодушевляться и надеяться на быстрое разрешение конфликта. Наоборот, можно уверенно сказать, что этого не будет.Но начавшееся на Западе изменение умонастроений для нас полезно минимум в двух моментах. Во-первых, тем, что оно вносит раскол в до сих пор консолидированную позицию наших противников, что для нас самих создает пространство дополнительных возможностей. А во-вторых, пребывание в стране иллюзий о незыблемости западного лидерства людей, контролирующих мировую финансовую систему и ядерные кнопки, просто опасно. И чем активнее пойдет процесс отрезвления западного истеблишмента, тем лучше. Для всех.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/peregovory-1829816914.html

https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829502322.html

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https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/oshibka-1829346706.html

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авторы, владимир зеленский, джейк салливан, алексей данилов, россия, москва, киев, оон, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины