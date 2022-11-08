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Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации - РИА Новости, 08.11.2022
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Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации - РИА Новости, 08.11.2022
Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
США в недавнем прошлом поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:55
2022-11-08T11:14
россия
сша
москва
джейк салливан
юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США в недавнем прошлом поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Таким образом Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что в западных газетах публикуют много "уток", и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на публикацию WSJ заявила, что "люди много что утверждают", и добавила, что "обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией".В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
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россия, сша, москва, джейк салливан, юрий ушаков, николай патрушев
Россия, США, Москва, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Николай Патрушев
02:55 08.11.2022 (обновлено: 11:14 08.11.2022)
 
Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Советник Байдена Салливан: США общались с Россией для снижения риска ядерной эскалации

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США в недавнем прошлом поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Таким образом Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что в западных газетах публикуют много "уток", и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на публикацию WSJ заявила, что "люди много что утверждают", и добавила, что "обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией".
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,
Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
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РоссияСШАМоскваДжейк СалливанЮрий УшаковНиколай Патрушев
 
 
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