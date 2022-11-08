https://ria.ru/20221108/sallivan-1829834893.html

Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации - РИА Новости, 08.11.2022

Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

США в недавнем прошлом поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:55

2022-11-08T02:55

2022-11-08T11:14

россия

сша

москва

джейк салливан

юрий ушаков

николай патрушев

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США в недавнем прошлом поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Таким образом Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что в западных газетах публикуют много "уток", и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на публикацию WSJ заявила, что "люди много что утверждают", и добавила, что "обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией".В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/peregovory-1829438956.html

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россия, сша, москва, джейк салливан, юрий ушаков, николай патрушев