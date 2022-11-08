https://ria.ru/20221108/peregovory-1829865182.html

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 08.11.2022

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:03

2022-11-08T10:03

2022-11-08T14:16

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала переговоров с Россией.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но Украина сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.Так, сейчас на Украине действует указ Зеленского от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.Как писала итальянская газета la Repubblica, США и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Украиной и Россией. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации издания, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221106/vykhod-1829448256.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр