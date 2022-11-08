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Зеленский назвал условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/peregovory-1829865182.html
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 08.11.2022
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:03
2022-11-08T14:16
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала переговоров с Россией.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но Украина сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.Так, сейчас на Украине действует указ Зеленского от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.Как писала итальянская газета la Repubblica, США и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Украиной и Россией. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации издания, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221106/vykhod-1829448256.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html
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владимир зеленский, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:03 08.11.2022 (обновлено: 14:16 08.11.2022)
 
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Зеленский назвал уважение Устава ООН и возмещение убытков условиями переговоров с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала переговоров с Россией.
"Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", — говорится в видеообращении главы государства в его Telegram-канале.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но Украина сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.
Так, сейчас на Украине действует указ Зеленского от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 10:32
В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
Как писала итальянская газета la Repubblica, США и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Украиной и Россией. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации издания, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:00
"Верят все меньше". На чем держится режим Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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