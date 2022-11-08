10:03 08.11.2022 (обновлено: 14:16 08.11.2022)
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Зеленский назвал уважение Устава ООН и возмещение убытков условиями переговоров с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала переговоров с Россией.
"Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", — говорится в видеообращении главы государства в его Telegram-канале.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но Украина сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.
Так, сейчас на Украине действует указ Зеленского от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.
Как писала итальянская газета la Repubblica, США и страны НАТО обсуждают, на каких условиях может возобновиться диалог между Украиной и Россией. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщила, что Белый дом в частном порядке попросил украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев конфиденциально контактирует с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. По информации издания, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.