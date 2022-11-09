https://ria.ru/20221109/andreasyan-1830178708.html

Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка

Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка - РИА Новости, 09.11.2022

Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:16

2022-11-09T14:16

2022-11-09T14:16

шоубиз

сарик андреасян

семья

дети

новости культуры

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. На видео запечатлен момент открытия коробки знаменитостями. Из нее вылетели розовые шарики. Подписчики поздравили пару в комментариях к посту. В октябре артисты рассказали о грядущем пополнении в семье. Они опубликовали фотографии с округлившимся животом Моряк. Пара вместе уже три года. Следующим летом они запланировали свадьбу. Брак станет для актрисы первым, Андреасян уже был женат. В предыдущих отношениях у режиссера родилось двое сыновей. Ранее Владимир Кристовский сообщил о беременности возлюбленной брата. Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз.

https://ria.ru/20221108/shakira-1829986328.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сарик андреасян, семья, дети, новости культуры