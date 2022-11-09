https://ria.ru/20221109/andreasyan-1830178708.html
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка - РИА Новости, 09.11.2022
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка
Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:16
2022-11-09T14:16
2022-11-09T14:16
шоубиз
сарик андреасян
семья
дети
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821661705_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_f4386b388ac3a5c2f5605429bf4c2563.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. На видео запечатлен момент открытия коробки знаменитостями. Из нее вылетели розовые шарики. Подписчики поздравили пару в комментариях к посту. В октябре артисты рассказали о грядущем пополнении в семье. Они опубликовали фотографии с округлившимся животом Моряк. Пара вместе уже три года. Следующим летом они запланировали свадьбу. Брак станет для актрисы первым, Андреасян уже был женат. В предыдущих отношениях у режиссера родилось двое сыновей. Ранее Владимир Кристовский сообщил о беременности возлюбленной брата. Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз.
https://ria.ru/20221108/shakira-1829986328.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821661705_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_594aa2a4d50752c75b2a83cd93a3be35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сарик андреасян, семья, дети, новости культуры
Шоубиз, Сарик Андреасян, Семья, Дети, Новости культуры
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка
Режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети.
На видео запечатлен момент открытия коробки знаменитостями. Из нее вылетели розовые шарики.
"И это девочка", – подписала ролик актриса.
Подписчики поздравили пару в комментариях к посту.
"Какая прелесть! Поздравляю вас, дорогие!", "Папина принцесса родится! Ура!", "Поздравляю, милая!", "Я так и знала! Я голосовала за девочку!" – написали поклонники звезды.
В октябре артисты рассказали
о грядущем пополнении в семье. Они опубликовали фотографии с округлившимся животом Моряк.
Пара вместе уже три года. Следующим летом они запланировали свадьбу. Брак станет для актрисы первым, Андреасян уже был женат. В предыдущих отношениях у режиссера родилось двое сыновей.
Ранее Владимир Кристовский сообщил
о беременности возлюбленной брата. Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз.