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Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка - РИА Новости, 09.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221109/andreasyan-1830178708.html
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка - РИА Новости, 09.11.2022
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка
Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:16
2022-11-09T14:16
шоубиз
сарик андреасян
семья
дети
новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети. На видео запечатлен момент открытия коробки знаменитостями. Из нее вылетели розовые шарики. Подписчики поздравили пару в комментариях к посту. В октябре артисты рассказали о грядущем пополнении в семье. Они опубликовали фотографии с округлившимся животом Моряк. Пара вместе уже три года. Следующим летом они запланировали свадьбу. Брак станет для актрисы первым, Андреасян уже был женат. В предыдущих отношениях у режиссера родилось двое сыновей. Ранее Владимир Кристовский сообщил о беременности возлюбленной брата. Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз.
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сарик андреасян, семья, дети, новости культуры
Шоубиз, Сарик Андреасян, Семья, Дети, Новости культуры
14:16 09.11.2022
 
Андреасян и Моряк рассекретили пол будущего ребенка

Режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк
Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка на гендер-пати. Артистка поделилась новостью в своей соцсети.
На видео запечатлен момент открытия коробки знаменитостями. Из нее вылетели розовые шарики.
© Лиза МорякЛиза Моряк и Сарик Андреасян
Лиза Моряк и Сарик Андреасян
© Лиза Моряк
Лиза Моряк и Сарик Андреасян
"И это девочка", – подписала ролик актриса.
Подписчики поздравили пару в комментариях к посту.
"Какая прелесть! Поздравляю вас, дорогие!", "Папина принцесса родится! Ура!", "Поздравляю, милая!", "Я так и знала! Я голосовала за девочку!" – написали поклонники звезды.
В октябре артисты рассказали о грядущем пополнении в семье. Они опубликовали фотографии с округлившимся животом Моряк.
Пара вместе уже три года. Следующим летом они запланировали свадьбу. Брак станет для актрисы первым, Андреасян уже был женат. В предыдущих отношениях у режиссера родилось двое сыновей.
Ранее Владимир Кристовский сообщил о беременности возлюбленной брата. Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз.
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