https://ria.ru/20221101/kristovskiy-1828435707.html

Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз

Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз - РИА Новости, 01.11.2022

Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз

Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:56

2022-11-01T16:56

2022-11-01T16:56

шоубиз

отношения

семья

дети

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его брат Владимир Кристовский в эфире передачи "Ты не поверишь!".Кроме того, он рассказал о своем отношении к новому увлечению брата. В апреле музыкант развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений. С новой возлюбленной Кристовский познакомился на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Кудашкина моложе исполнителя на 16 лет. Ранее Ольга Орлова сообщила о своей беременности. В сентябре прошлого года она вышла замуж.

https://ria.ru/20221005/andreasyan-1821662158.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

отношения, семья, дети