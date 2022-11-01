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Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз - РИА Новости, 01.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221101/kristovskiy-1828435707.html
Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз
Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз - РИА Новости, 01.11.2022
Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз
Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:56
2022-11-01T16:56
шоубиз
отношения
семья
дети
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его брат Владимир Кристовский в эфире передачи "Ты не поверишь!".Кроме того, он рассказал о своем отношении к новому увлечению брата. В апреле музыкант развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений. С новой возлюбленной Кристовский познакомился на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Кудашкина моложе исполнителя на 16 лет. Ранее Ольга Орлова сообщила о своей беременности. В сентябре прошлого года она вышла замуж.
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отношения, семья, дети
Шоубиз, отношения, Семья, Дети
16:56 01.11.2022
 
Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз

Вокалист "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз и снова женится

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМузыкант группы "Uma2rmaН" Сергей Кристовский с сыном
Музыкант группы Uma2rmaН Сергей Кристовский с сыном - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его брат Владимир Кристовский в эфире передачи "Ты не поверишь!".

"Это жизнь: кто расстается, кто сходится. У него сейчас рождается ребенок уже от другой девушки", – поделился вокалист.

Кроме того, он рассказал о своем отношении к новому увлечению брата.

"Мне с ней не жить. Раз Серегею с ней хорошо, значит хорошо", – добавил исполнитель.

В апреле музыкант развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.
С новой возлюбленной Кристовский познакомился на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Кудашкина моложе исполнителя на 16 лет.
Ранее Ольга Орлова сообщила о своей беременности. В сентябре прошлого года она вышла замуж.
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