Участник "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз
Вокалист "Uma2rmaH" Сергей Кристовский станет отцом в шестой раз и снова женится
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМузыкант группы "Uma2rmaН" Сергей Кристовский с сыном
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участник группы "Uma2rmaH" Сергей Кристовский собрался стать отцом в шестой раз и узаконить отношения с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Об этом сообщил его брат Владимир Кристовский в эфире передачи "Ты не поверишь!".
"Это жизнь: кто расстается, кто сходится. У него сейчас рождается ребенок уже от другой девушки", – поделился вокалист.
Кроме того, он рассказал о своем отношении к новому увлечению брата.
"Мне с ней не жить. Раз Серегею с ней хорошо, значит хорошо", – добавил исполнитель.
В апреле музыкант развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.
С новой возлюбленной Кристовский познакомился на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Кудашкина моложе исполнителя на 16 лет.
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