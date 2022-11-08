Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 08.11.2022
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:59
2022-11-08T18:59
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
россия
украина
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".Столтенберг во вторник в онлайн-режиме принял участие в форуме в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе."Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, - есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, почему Запад не хочет добиваться прекращения огня на Украине, а стремится и дальше оказывать военную поддержку Киеву в противостоянии с РФ.Генсек также призвал не забывать, что перед войной Россия якобы "демонстрировала амбиции" не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и государств альянса. "Они хотели, чтобы НАТО закрыла двери, хотели помешать Швеции и Финляндии стать членами альянса… они хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока… что неприемлемо", - сказал Столтенберг.При этом он заверил, что Североатлантический блок все же "хочет прекращения войны". "Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина прекратит бороться, то она прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир… Да, мы хотим завершить войну, и лучший путь к этому - чтобы президент (России Владимир – ред.) Путин уважал суверенитет своего соседа – Украины", - пояснил генсек.Он вновь заявил о том, что НАТО не является стороной украинского конфликта. "Россия хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону, НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину", - утверждает Столтенберг.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией абсурдом. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.Ранее итальянская газета la Repubblica писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://ria.ru/20221108/peregovory-1829941772.html
https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, россия, украина, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:59 08.11.2022
 
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".
Столтенберг во вторник в онлайн-режиме принял участие в форуме в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе.
Флажки на столе переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров, заявили в МИД
"Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, - есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, почему Запад не хочет добиваться прекращения огня на Украине, а стремится и дальше оказывать военную поддержку Киеву в противостоянии с РФ.
Генсек также призвал не забывать, что перед войной Россия якобы "демонстрировала амбиции" не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и государств альянса. "Они хотели, чтобы НАТО закрыла двери, хотели помешать Швеции и Финляндии стать членами альянса… они хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока… что неприемлемо", - сказал Столтенберг.
При этом он заверил, что Североатлантический блок все же "хочет прекращения войны". "Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина прекратит бороться, то она прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир… Да, мы хотим завершить войну, и лучший путь к этому - чтобы президент (России Владимир – ред.) Путин уважал суверенитет своего соседа – Украины", - пояснил генсек.
Он вновь заявил о том, что НАТО не является стороной украинского конфликта. "Россия хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону, НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину", - утверждает Столтенберг.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:23Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией абсурдом. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:42Специальная военная операция на Украине
Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной
Ранее итальянская газета la Repubblica писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
 
Специальная военная операция на УкраинеЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВ миреНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала