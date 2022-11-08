https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html

Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 08.11.2022

Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:59

2022-11-08T18:59

2022-11-08T18:59

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".Столтенберг во вторник в онлайн-режиме принял участие в форуме в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе."Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, - есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, почему Запад не хочет добиваться прекращения огня на Украине, а стремится и дальше оказывать военную поддержку Киеву в противостоянии с РФ.Генсек также призвал не забывать, что перед войной Россия якобы "демонстрировала амбиции" не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и государств альянса. "Они хотели, чтобы НАТО закрыла двери, хотели помешать Швеции и Финляндии стать членами альянса… они хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока… что неприемлемо", - сказал Столтенберг.При этом он заверил, что Североатлантический блок все же "хочет прекращения войны". "Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина прекратит бороться, то она прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир… Да, мы хотим завершить войну, и лучший путь к этому - чтобы президент (России Владимир – ред.) Путин уважал суверенитет своего соседа – Украины", - пояснил генсек.Он вновь заявил о том, что НАТО не является стороной украинского конфликта. "Россия хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону, НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину", - утверждает Столтенберг.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией абсурдом. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.Ранее итальянская газета la Repubblica писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

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https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

йенс столтенберг, россия, украина, в мире, нато, ситуация в днр и лнр