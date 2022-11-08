https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html

В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы

В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 08.11.2022

В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы

Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:31

2022-11-08T11:31

2022-11-08T11:49

общество

лилия гумерова

сергей миронов

валерий герасимов

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно проводить в рамках изменения школьных программ, без изменения законодательства.Ранее лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "начальная военная подготовка". Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов также полагает, что было бы целесообразно выделить на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения."Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая", - сказала Гумерова РИА Новости во вторник.По ее мнению, введение нового курса не потребует изменений в законодательстве. "Я думаю, это (можно сделать) – просто в рамках изменения школьных программ", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20221103/vkhod-1829099701.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, лилия гумерова, сергей миронов, валерий герасимов, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование