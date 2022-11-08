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В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 08.11.2022
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В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы
В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 08.11.2022
В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы
Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:31
2022-11-08T11:49
общество
лилия гумерова
сергей миронов
валерий герасимов
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно проводить в рамках изменения школьных программ, без изменения законодательства.Ранее лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "начальная военная подготовка". Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов также полагает, что было бы целесообразно выделить на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения."Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая", - сказала Гумерова РИА Новости во вторник.По ее мнению, введение нового курса не потребует изменений в законодательстве. "Я думаю, это (можно сделать) – просто в рамках изменения школьных программ", - сказала парламентарий.
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общество, лилия гумерова, сергей миронов, валерий герасимов, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Лилия Гумерова, Сергей Миронов, Валерий Герасимов, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
11:31 08.11.2022 (обновлено: 11:49 08.11.2022)
 
В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы

В комитете Совфеда поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчитель в школе
Учитель в школе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно проводить в рамках изменения школьных программ, без изменения законодательства.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет "начальная военная подготовка". Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов в своем ответе (есть в распоряжении РИА Новости) Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение "заслуживает внимания и поддерживается". Герасимов также полагает, что было бы целесообразно выделить на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
"Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая", - сказала Гумерова РИА Новости во вторник.
По ее мнению, введение нового курса не потребует изменений в законодательстве. "Я думаю, это (можно сделать) – просто в рамках изменения школьных программ", - сказала парламентарий.
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ОбществоЛилия ГумероваСергей МироновВалерий ГерасимовСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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