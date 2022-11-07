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Биография Сергея Кузнецова

Биография Сергея Кузнецова - РИА Новости, 07.11.2022

Биография Сергея Кузнецова

Композитор, основатель группы "Ласковый май" Сергей Борисович Кузнецов родился 6 января 1964 года в городе Медногорск Оренбургской области. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:00

2022-11-07T18:00

2022-11-07T18:00

москва

ласковый май

юрий шатунов

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Композитор, основатель группы "Ласковый май" Сергей Борисович Кузнецов родился 6 января 1964 года в городе Медногорск Оренбургской области.С 13 лет работал киномехаником в Оренбургском доме отдыха в Медногорске, где работала его мама. В свободное время занимался музыкой.Во время службы в армии создал группу "Контакт 730". В это же время написал свои первые композиции "Вечер холодной зимы", "Маскарад", "Старый лес", "Встречи".Вернувшись из армии, устроился в оренбургскую школу-интернат №2 в качестве руководителя музыкального кружка. У него занимался вокалом Юрий Шатунов.В 1986 году Кузнецов и Шатунов создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции. Молодые музыканты выступали в местном Доме культуры. Репертуар "Ласкового мая" постепенно расширялся, Кузнецовым были написаны такие хиты, как "Белые розы", "Лето", "Седая ночь".Вскоре о группе узнал продюсер Андрей Разин и пригласил музыкантов в Москву. Однако из-за разногласий между Кузнецовым и Разиным по поводу репертуара группы коллектив раскололся в 1989 году.Кузнецов принял решение расстаться с группой. Он создал новый коллектив, получивший название "Мама". Музыканты часто гастролировали, выпустили три альбома, но спустя пару лет группа распалась.После распада "Мамы" Кузнецов создал новый подростковый коллектив, который назвал "Чернила для пятого класса". Группа просуществовала около 10 лет и распалась в начале 2000-х годов. В последующие годы Сергей Кузнецов создавал новые музыкальные проекты: "Стекловата", "Чернильное небо", ALIS, "Новые формы", "Радуга ночью", "Ангел и кот". В 2009 году появилась новая группа – "Леха", в 2011 году Кузнецов основал еще одну – Spice Boys.Композитор также продолжал писать песни для сольных выступлений Юрия Шатунова. Одна из последних композиций – "Спасибо тебе" (2020).Песни Кузнецова звучали также в исполнении Светланы Разиной, Ромы Жукова, Михаила Шуфутинского, Нюши, Татьяны Булановой.За годы творческой деятельности Сергеем Кузнецовым были написаны такие песни как "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Маскарад", "Старый лес", "Лето", "Тающий снег", "Медленно уходит осень", "Вечер холодной зимы", "Глупые снежинки", "Бездомный пес", "Зажгите свечи", "Метель в чужом городе", "Утренний снег", "Не обижайся", "Осенний парк", "Друг", "Не бойся", "Пусть будет ночь", "Мне больше не нужно", "Месяц июль", "Взрослые" и др.7 ноября 2022 года Сергей Кузнецов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, ласковый май, юрий шатунов, справки, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, андрей разин